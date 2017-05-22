ALIAS İsimli Robot Sorunsuz Bir Şekilde Uçağı İndirmeyi Başardı

Robotların ve yapay zekanın insanların sonunu getireceği düşünülüyor ve ALIAS isimli robot bu kötü imajı daha da güçlendiriyor.

DARPA tarafından geliştirilen ALIAS simülatörde Boeing 737 modeli uçağı başarılı bir şekilde uçurdu ve indirdi. Aircrew Labor In-Cockpit Automated System adı verilen robot aslında yardımcı pilot olarak geliştirildi ve tek başına simülatörde oldukça başarılıydı. Robot bir yardımcı pilotun yapması gereken herşeyi yaptı.

Deney Massachusetts eyaletinde yer alan Boeing 737 merkezinde gerçekleştirildi. Robot simülatörde iniş için yapması gereken manevraları mükemmel bir keskinlikle yaptı. Robot bunun için makine görüşü teknolojisini kullandı. Karmaşık kokpit ortamında bütün düğmeleri rahat bir şekilde kullandı.

//www.youtube.com/watch?v=om18cOWFL3Q

DARPA robotu ordu görevleri başta olmak üzere bir çok farklı görevde kullanmak istiyor ancak robotun daha çok farklı senaryolarda test edilmesi gerekiyor. Robotların herhangi bir şekilde stres altında kalmayacağını düşünürsek en zorlu görevleri bile rahat bir şekilde yerine getirebilir.