Alfa’dan “La Metamorfosi” hareketi: Yeni Alfa Romeo Tonale

Uzun süredir sitemizde de kendisine sıkça yer verdiğimiz Alfa Romeo Tonale, sonunda karşımızda. Öyle “Herhangi yeni bir SUV işte” deyip geçmemek lazım. Çünkü bu model hem bir çok ilke hem birçok görev yüküne sahip. Tonale, üç farklı hibrit motor seçeneğiyle markanın elektrifikasyon barındıran ilk modeli ve NFT teknolojisini de barındırıyor. Küçük SUV modellere ve hibrit araçlara olan ilginin her geçen gün artması üzerine böyle bir oyuncunun Alfa Romeo’dan gelmesi ise oldukça heyecan verici.

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Alfa Romeo Tonale dış ve iç tasarımı

Alfa Romeo Tonale, esasen aynı ismi taşıyan ve 2019’da tanıtılan bir konsept modele dayanıyor. Her ne kadar konsept modelin tasarım çizgilerini taşısa da seri üretim modelinde bu çizgiler biraz daha yumuşak haliyle karşımızda. Tabi bu halinin biraz daha olgun ve karizmatik olduğunu söylemek mümkün. Aracın arka kısmı, konsepte kıyasla bir tık daha uzun kalmış fakat ondan çok da uzak görünmediği için Alfa’yı bir kez daha tebrik etmek lazım. Jant seçenekleri ise 18 (standart), 19 ve 20 inç (opsiyonel) boyutları arasında değişkenlik gösteriyor. Görsellerdeki araçlarda ise 20 inç boyutlular bulunuyor.

Aracın kabinine baktığımızda ise bir kesimin merakla beklediği manuel vitesi göremiyoruz öncelikle. Bunun sebebini şirketin sözcülerinden birisinin, Tonale’yi birinci sınıf bir ürün yapmanın üç pedaldan vazgeçmek anlamına geldiğini iddia etmesinde aramak lazım. Paylaşılan görsellere baktığımızda süper otomobillerde gördüğümüz alüminyum vites kanatçıkları (kulakçık tabiri ufak kalırdı) görülüyor. Amazon Alexa temelli 10.25 inçlik kişiselleştirilebilir bilgi-eğlence sistemi ve Alfa’nın karakteristik çift yuvalı, retro tasarımlı 12.5 inçlik dijital gösterge paneli kabinde dikkat çeken diğer unsurlardan.

Alfa’nın yeni dönemini başlatan Stelvio ve Giulia modellerinden gördüğümüz düz yerine açılı bir pozisyondaki direksiyon Tonale’de de yer alıyor. Aracın gaz tepkilerini ve süspansiyon ayarlarına etki eden DNA sürüş modu seçicisi ise orta konsolda, direksiyona yakın bir şekilde konumlandırılmış.

Tonale’ye ait bazı teknik veriler

Gövdenin altında Jeep Compass gibi modellerde de kullanılan, eski bir FCA mimarisinin biraz elden geçirilmiş bir versiyonu bulunuyor. Bu elden geçirme operasyonu dahilinde daha geniş, daha fazla alüminyum kullanımı ve hibrit aktarma organlarına uyacak şekilde birkaç düzeltme yapılmış. Aracın uzunluğu 4530 mm, genişliği 1840 mm, aks aralığı 2636 mm ve yüksekliği ise 1600 mm şeklinde. Bu ölçülerin ufak bir kıyaslamasını yapacak olursak Tonale, en yakın rakiplerinden Audi Q3‘ten 46mm daha uzun ve 16 mm daha alçakta.

Alfa Romeo Tonale, 13.6:1 seviyesindeki direksiyon oranı ile sınıfının en hızlı direksiyonuna sahip olduğunu iddia ediyor. Dört pistonlu Brembo frenler, Seçilebilir Frekanslı Süspansiyon (FSD) ve Koni marka amortisörlerin standart olarak geldiği araç, adaptif süspansiyonları opsiyon listesine saklıyor. Mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel yok fakat yazılımsal olarak frenleme temeline dayanan bir benzeri araçta yer alıyor. Böylelikle kaygan yüzeyler ve yüksek hızlarda karşılaşılabilecek tutunma sorunlarının önüne geçilecek.

Alfa Romeo Tonale motor seçenekleri

Tonale, iki farklı hafif hibrit, bir adet plug-in hibrit ve standart içten yanmalı motor seçeneklerini birlikte sunuyor. Her motor seçeneği her pazarda bulunmayacak fakat hibrit seçenekler tüm pazarlarda satışta olacak.

Hafif hibrit seçeneklerden başlayacak olursak, her iki seçenek de 15 kW gücünde 48 V elektrik motoruna sahip. 1.5 litrelik dört silindirli motorlarla eşlenen bu sistem, yedi ileri otomatik şanzıman aracılığıyla gücünü ön tekerleklere aktarıyor. Bu seçeneklerden birisinde 20 beygirlik elektrik motoru haricinde 130 beygir gücündeki benzinli motora sahip. Diğer seçenek ise yine aynı 20 beygirlik elektrik motoruna sahip fakat değişken geometrili turbosu sebebiyle içten yanmalı motorunda 160 beygirlik bir çıkışa sahip. Her iki seçenek de tamamen elektrikli sürüşe olanak tanıyor. Plug-in hibrit veya dört çeker Q4 seçeneklerin ise yalnızca Orta Doğu ve ABD pazarında satışa çıkacağı söyleniyor.

Plug-in hibrit Q4 modelinde ise diğer hafif hibrit modellerden daha küçük hacimli bir benzini motor yer alıyor. 1.3 litre hacmindeki motor ön aksa gücünü aktarırken, arka aks gücünü elektrik motorundan alıyor. Bu seçenek temel olarak Jeep Compass 4XE‘nin sistemine dayanıyor fakat Tonale’de 240 beygir değil 275 beygirlik bir güç bulunuyor. Bu fark ise kendini şu şekilde belli ediyor: Compass 4XE‘nin 0-100 km/s hızlanması 7.5 saniye iken Tonale‘de bu değer 6.2 saniyeye iniyor. Söz konusu Q4 modelinde 15.5 kWh büyüklüğünde bir pil bulunuyor ve 80 km’ye kadar tam elektrikli sürüşe olanak tanıyor.

Dizel motorlu seçenek için ise İtalya’nın da dahil olduğu birkaç Avrupa ülkesinde 1.6 litrelik 130 beygir gücündeki (Muhtemelen Egea‘da gördüğümüz Multijet II) turbo beslemeli ünite olacak.

Quadrifoglio ve GTA armalarını Tonale üzerinde görecek miyiz?

Sunumda Alfa, hibrit olmayan bir motora, pek detay vermeden kısaca değindi. GTAm seviyesinde bir canavar beklentisine girmek şimdilik pek doğru olmaz. Fakat ateşli bir Tonale’nin gelebileceği iddia edildi diyebiliriz. Ayrıca araçta kullanılan mimari başlangıçta içten yanmalı motorlar için tasarlanmış olsa da ilerleyen zamanlarda tamamen elektrikli bir Tonale üretmek için kullanılacağı söyleniyor. Mühendis ekibi, tamamen elektrikli bir Tonale’nin daha öncelikli olduğunu söylese de şirketin CEO’su Jean-Philippe Imparato bir süre önce, ilk elektrikli Alfa’nın 2024’te yollarda olacağını ve Quadrifoglio armalı bir elektrikli araç olabileceğini söylemişti.

Tonale’nin donanım seviyeleri

Alfa Romeo, diğer markalar gibi birbiri üzerinde düğümlenmiş karmaşıklıkta donanım seviyelerinden kaçınan bir marka. İşi olabildiğince basit tutarak aracı Super ve biraz daha sportif görünen Ti seçenekleriyle sunuyor. Her donanım paketinin içeriği pazarlara göre değişiklik gösterecek fakat her biri kendi yükseltme paketlerine sahip. Super donanımı Sprint paketi ile Ti donanımı ise Veloce paketi ile en dolu hallerine ulaşabilecek.

Tonale’nin satış tarihi ve fiyatı

2022 yazında Avrupa’da satışa çıkması beklenen aracın fiyatlarının BMW X1, Audi Q3 ve Merceddes GLA ile rekabet edeceğini düşünürsek yaklaşık 1 milyon TL barajının bir tık üzerinden başlayacağını düşünüyorum.

Alfa Romeo’yu diğer markalardan ayıran özellikler

Öncelikle kendisi sürüş dinamikleri konusunda sınıfının en iyisi denilebilecek bir marka. Muhteşem Alman üçlüsü BMW, Mercedes ve Audi’nin müşterilerinde yarattığı güven duygusunu kendisi için de oluşturmak için standart garanti süresini 5 yıla çıkardı ve hibrit modellerine 8 yıl/150 bin km pil garantisi sunuyor.

Videocheck adı verilen sistem ile Alfa, teknik serviste yapılacak önceden belirlenmiş onarımların haricinde ortaya çıkan ek onarımlar hakkında müşteriye şeffaflık sağlamak için teknisyenin kaydettiği özet bir video hizmeti sunuyor.

Ve belki de en ilginç hizmet ise NFT teknolojisi kullanılarak, müşterinin onayı kapsamında aracın bakımının uygun şekilde yapıldığını kanıtlamak adına bu verileri kaydedilecek. Alfa, bu hizmetin otomotiv sektöründe bir ilk olduğunu iddia ediyor.

Kaynak: Alfa Romeo, Carscoops