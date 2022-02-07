2023 Audi A4 Avant hakkında beklenenler ve bilinenler

B10 kod adına sahip yeni Audi A4, tamamen içten yanmalı motor seçeneklerine sahip son orta boyutlu Audi olacak. Hibrit ve tamamen elektrikli modellerinin sayısı gün geçtikçe artan Alman üreticinin bir kesim sevenleri için pek hoş bir haber olmadığını söylemek mümkün. Fakat markanın adına yakışır araçlarla karşımıza çıkacağına da şüphe yok.

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Casus fotoğrafçıların son zamanlarda görüntülediği Audi A4 Avant prototipleri üzerinde oldukça hafif kamuflajlar bulunuyordu. Buradan, aracın tanıtılmasına oldukça kısa bir zaman kaldığını düşünebiliriz. Carscoops ekibi ise tanıtıma kadar sabredememiş ve son casus fotoğraflardan yola çıkarak kendi olası A4 Avant tasarımlarını paylaştılar.

Geçen yıl tanıtılan A6 e-tron konseptinin çizgilerinden ilham alındığı belirtilen bu çalışmada, içbükey ve dışbükey çizgiler arasındaki yumuşak geçişler dikkat çekiyor. Böylelikle B9 kodlu neslin gergin hatlarından kurtularak, “bence” daha az göz yoran bir hava yakalanmış. Daha aerodinamik duran ön tarafta geniş bir ızgara, LED farlar ve dikey hava girişleri birbirleriyle oldukça uyumlu görünüyor.

Casus fotoğraflara baktığımızda aracın yan tarafında şişkin çamurlukları birleştiren, sportif bir omuz çizgisi görülüyor. Arka tarafta ise LED şeritle birleştirilmesi muhtemel olan LED arka farlar bulunuyor. Avant modelini temel alan Allroad versiyonunda ise arazi karakterini vurgulayan çamurluklar, tamponlar ve tavan raylarıyla birlikte yerden biraz daha yükseltilmiş süspansiyonların yer alması bekleniyor.

2023 Audi A4 iç tasarımı

B10 kodlu A4 neslinin iç tasarımında, Audi e-tron GT modelinin kabin tasarımından büyük oranda esinlenileceği söyleniyor. Fiziksel tuşlardan olabildiğince kaçınması beklenen bu tasarımda 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve üçüncü nesil bilgi-eğlence sistemi MIB 3 sunulacak. Aktif şerit takibi, çapraz trafik yardımı ve yan çıkış uyarısı gibi yarı otonom sürüşe göz kırpan özellikleriyle yeni A4, günlük sürüşleri biraz daha güvenli kılacak. Tabi ki çeşitli sürüş modları da araçta yer alacak.

2023 Audi A4 teknik verileri

MLB mimarisinin biraz elden geçirilmiş versiyonunu kullanacak olan yeni A4, benzinli ve dizel motor seçenekleriyle gelecek. Dört silindirli 2.0 litrelik TFSI seçeneğin, satışların büyük kısmını oluşturması bekleniyor. 48 V hafif hibrit sisteme sahip olacak bu seçenek, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ve Quattro dört çeker sistemi bünyesinde barındıracak.

Ayrıca Q5‘te görev yapan plug-in hibrit seçeneğin de yeni A4’te sunulması bekleniyor. Dört silindirli 2.0 litrelik benzinli motora eşlik eden 141 beygirlik elektrik motoru, 11.3 kWh pilden gücünü alıyor. Bu kombinasyonun toplam güç çıkışı ise 362 beygir seviyesinde. Tabi plug-in hibrit rüzgarından ailenin en güçlüsü RS4 de nasibini alacak. 2.9 litrelik çift turbolu V6 motorun, bir elektrik motoru ile güçlendirilerek karşımıza çıkması bekleniyor.

Tam elektrikli bir A4 modeli de gelecek. BMW i4 ile rekabet edecek olan bu aracın Premium Platform Electric (PPE) mimarisini kullanacağı ve A4 e-tron adını alacağı söyleniyor. Tabi bu model hakkında çok az ayrıntı biliniyor.

Yeni Audi A4 tanıtım tarihi ve rakipleri

2023 Audi A4, biraz daha sportif kardeşi S4 ile birlikte 2022 sonu veya 2023 başı gibi tanıtılacak. RS4 versiyonu ise kısa bir süre sonra karşımızda olacak. Yeni A4, memleketlileri Mercedes C-Sınıfı ve BMW 3-Serisi, uzak doğulu Genesis G70 ve Lexus IS, kuzeyli Volvo S60/V60 ve Akdenizli Alfa Romeo Giulia gibi araçlarla mücadele edecek.

Kaynak: Carscoops

NOT: Görsellerde yer alan 2023 Audi A4 Avant tasarımları Carscoops’un kişisel fikirlerini içermektedir ve ona aittir. Audi AG ile hiçbir resmi bağlantısı yoktur.