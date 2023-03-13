Pusat Wave ANC Bluetooth Headset incelemesiyle karşınızdayız. Monster’ın Pusat serisi aksesuar ailesinde aktif gürültü engelleme sunan kulaklık modelinin detaylarını Aydoğan aktarıyor.

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Not: Bu videodaki kulaklık test örneği olarak Monster Notebook tarafından temin edilmiştir.

Monster Pusat Wave ANC Bluetooth Headset

Pusat serisinin Wave ANC adındaki kablosuz kulaklığı, tasarımsal olarak sade ve şık bir deneyim sunuyor. Aktif gürültü engelleme desteği sunan ve hem kablolu hem de kablosuz kullanım imkanı sunan kulaklığı neredeyse her cihaz ile çalışabilir bir yapıda.

60 saate varan pil ömrü ile dikkat çeken Pusat Wave ANC Bluetooth Headset, Qualcomm aptX, aptX HD ve aptX Low Latency desteğine de sahip. Bu sayede SBC ve AAC’den daha kaliteli ve özellikle Qualcomm çipsetine sahip cihazlar ile yüksek çözünürlüklü ses deneyimi yaşatabiliyor.

20 Hz – 20 KHz arası frekans aralığı sağlayan kulaklık, şık bir taşıma çantası ile de geliyor. Havayollarını sık sık kullananlar için özel çevirici de barındıran Pusat Wave ANC Bluetooth Headset Bluetooth ya da kablolu ses bağlantısı sağlayan her cihaz ile her zaman yanınızda.

Monster Pusat Wave ANC Bluetooth Headset Özellikleri

Boyutlar: 20 x 15,5 x 7,5 cm

Ürün Ağırlığı: 210 gram

Ses Ayarı: Kontrol Butonları

Frekans Aralığı: 20 Hz – 20000 Hz

Empedans: 32 Ohm +/- 15%

Kulaklık Çapı : 40 mm

Ses Teknolojileri: aptX, aptX-HD, aptX-ll, SBC ve AAC

Voice Assistant: Var

Bluetooth Hoparlör Hassasiyeti: 101±3db

Dahili Mikrofon: Var

Desteklenen Protokoller: A2DP V1.3.1 AVRCP V1.6 HFP V1.7.1 HSP V1.2

ANC Frekans Ağırlığı: 20 – 500 Hz

ANC Gürültü Azaltma Değeri: -22±3db

Bluetooth Versiyon: v5.1

Bluetooth Frekans Aralığı: 2.402 GHz – 2.480 GHz

Bluetooth Kullanım Mesafesi: 10m

Bluetooth Kullanım Süresi: 60 Saat (En Yüksek Ses Seviyesi)

Bluetooth Bağlı Konumda Bekleme Süresi: 60 Saat

Bluetooth + ANC Gürültü Engelleme Açık Kullanım Süresi: 35 Saat

ANC Gürültü Azaltma Açık Konumda Kullanım Süresi: 66 Saat (Sadece Gürültü Engelleme Açık, Ses Kapalı)

Şarj Girişi: USB TYPE-C

Şarj Olma Süresi: 3 Saat

Şarj Olma Voltajı: 5V

Batarya Kapasitesi: 3.7V 800 mAh

Taşıma Çantası: Pusat Kulaklık Taşıma Çantası

TYPE-C Kablo: 30 cm

3.5 mm Kablo: 120 cm

3.5 mm Uçak Jack Dönüştürücü: Var

Taşıma Kılıfı Ağırlığı: 202 gram (Kablolar ve Adaptör Dahil)

Çift Bağlantı Desteği: Var