Pusat Wave ANC Bluetooth Headset incelemesiyle karşınızdayız. Monster’ın Pusat serisi aksesuar ailesinde aktif gürültü engelleme sunan kulaklık modelinin detaylarını Aydoğan aktarıyor.
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Aktif Gürültü Engelleme Sunan Kulaklık! | Pusat Wave ANC Bluetooth Headset
Detaylı bilgi için; bit.ly/3ZU1NJp
Not: Bu videodaki kulaklık test örneği olarak Monster Notebook tarafından temin edilmiştir.
Monster Pusat Wave ANC Bluetooth Headset
Pusat serisinin Wave ANC adındaki kablosuz kulaklığı, tasarımsal olarak sade ve şık bir deneyim sunuyor. Aktif gürültü engelleme desteği sunan ve hem kablolu hem de kablosuz kullanım imkanı sunan kulaklığı neredeyse her cihaz ile çalışabilir bir yapıda.
60 saate varan pil ömrü ile dikkat çeken Pusat Wave ANC Bluetooth Headset, Qualcomm aptX, aptX HD ve aptX Low Latency desteğine de sahip. Bu sayede SBC ve AAC’den daha kaliteli ve özellikle Qualcomm çipsetine sahip cihazlar ile yüksek çözünürlüklü ses deneyimi yaşatabiliyor.
20 Hz – 20 KHz arası frekans aralığı sağlayan kulaklık, şık bir taşıma çantası ile de geliyor. Havayollarını sık sık kullananlar için özel çevirici de barındıran Pusat Wave ANC Bluetooth Headset Bluetooth ya da kablolu ses bağlantısı sağlayan her cihaz ile her zaman yanınızda.
Monster Pusat Wave ANC Bluetooth Headset Özellikleri
- Boyutlar: 20 x 15,5 x 7,5 cm
- Ürün Ağırlığı: 210 gram
- Ses Ayarı: Kontrol Butonları
- Frekans Aralığı: 20 Hz – 20000 Hz
- Empedans: 32 Ohm +/- 15%
- Kulaklık Çapı : 40 mm
- Ses Teknolojileri: aptX, aptX-HD, aptX-ll, SBC ve AAC
- Voice Assistant: Var
- Bluetooth Hoparlör Hassasiyeti: 101±3db
- Dahili Mikrofon: Var
- Desteklenen Protokoller: A2DP V1.3.1 AVRCP V1.6 HFP V1.7.1 HSP V1.2
- ANC Frekans Ağırlığı: 20 – 500 Hz
- ANC Gürültü Azaltma Değeri: -22±3db
- Bluetooth Versiyon: v5.1
- Bluetooth Frekans Aralığı: 2.402 GHz – 2.480 GHz
- Bluetooth Kullanım Mesafesi: 10m
- Bluetooth Kullanım Süresi: 60 Saat (En Yüksek Ses Seviyesi)
- Bluetooth Bağlı Konumda Bekleme Süresi: 60 Saat
- Bluetooth + ANC Gürültü Engelleme Açık Kullanım Süresi: 35 Saat
- ANC Gürültü Azaltma Açık Konumda Kullanım Süresi: 66 Saat (Sadece Gürültü Engelleme Açık, Ses Kapalı)
- Şarj Girişi: USB TYPE-C
- Şarj Olma Süresi: 3 Saat
- Şarj Olma Voltajı: 5V
- Batarya Kapasitesi: 3.7V 800 mAh
- Taşıma Çantası: Pusat Kulaklık Taşıma Çantası
- TYPE-C Kablo: 30 cm
- 3.5 mm Kablo: 120 cm
- 3.5 mm Uçak Jack Dönüştürücü: Var
- Taşıma Kılıfı Ağırlığı: 202 gram (Kablolar ve Adaptör Dahil)
- Çift Bağlantı Desteği: Var