Akıllı Telefonlar
Akıllı telefonlarda gömülü uygulama dönemi bitiyor!
Avrupa Birliği, akıllı telefon üreticilerinin belirli standartlara uyması konusunda uzun süredir çalışmalar yapıyor. Gelecek günlerde onaylanması beklenen Dijital Hizmetler Yasası, akıllı telefonlardaki gömülü (ön yüklü) uygulama kullanımını tüketicilere bırakıyor!
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Avrupa Komisyonu, ön yüklü uygulama seçimini kullanıcılara bırakacak!
Bilindiği üzere yeni satın alınan akıllı telefonlar, üreticiler tarafından önceden yüklenmiş pek çok uygulama ile geliyor. Bu uygulamaların bazıları aktif şekilde kullanılırken, bazı uygulamalar ise hiç kullanılmadığı için atıl şekilde kalıyor. Üstelik arayüze gömülü şekilde gelen uygulamaların çoğu, özelleştirilmiş bir ROM yazılımı yüklenmeden silinemediği için telefonlarda gereksiz şekilde yer kaplıyor.
Bu durumdan pek de hoşnut olmayan Avrupa Komisyonu ise Dijital Hizmetler Yasası aracılığıyla tam denetim sağlamayı amaçlıyor. Yıl sonuna kadar parlamentoda onaylanması beklenen yasa ile üreticilere yazılım tarafında çeşitli kısıtlamalar getiriliyor. Ön yüklü uygulamaların telefonda gömülü şekilde kalmasının önüne geçilirken, eğer kullanıcı isterse bu uygulamaları telefondan tamamen kaldırabilecek. Ayrıca ön yüklü uygulama örneklerinin işletim sisteminin çekirdek yazılımından bağımsız şekilde çalışması zorunlu tutulacak.
Dijital Hizmetler Yasası, gömülü uygulamalar haricinde veri güvenliği konusunda da çeşitli yaptırımlar içeriyor. Yasaya eklenen bir maddeye göre, mobil uygulamalardan toplanan ve işlenmesine izin verilen veriler rakip şirketlerin erişimine açık hale getirilecek. Aksi takdirde elde edilen kullanıcı verilerinin ticari faaliyetler için kullanımına izin verilmeyecek. Bu düzenlemenin; veri paylaşımı konusunda soru işaretleri barındıran Google, Apple ve Amazon gibi şirketleri kontrol altına almak için yapıldığına inanılıyor.
Akıllı Telefonlar
Realme 7 serisi, 7 Ekim’de Avrupa’ya geliyor!
Geçtiğimiz haftadan bu yana, Realme 7 serisinin Ekim ayında Avrupa’da piyasaya sürüleceğine dair bazı söylentiler bulunuyordu. Şirket bugün erken saatlerde bu söylentileri doğrulayan ilk teaserini yayınladı. Ardından birkaç saat sonra şirketin CEO’su Madhav Sheth, telefonun 7 Ekim’de Avrupa’da lansman ile tanıtılacağını açıkladı. Realme, söylentilere göre Realme 7 ve Pro modelini bölgeye getirecek. Global varyantların, Hint varyantlardan farklı olarak NFC desteği ile gelmesi bekleniyor.
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Realme 7 serisi ile orta sınıfta neler değişecek?
Realme 7 serisi, şirketin Redmi Note 9 serisine cevabı olarak piyasaya sürüldü. Serinin taban modelinin sunduğu yüksek tazeleme hızı ve Pro modelde bulunan 65W hızlı şarj ile birlikte kullanıcılara orta segmentin üstünde özellikler sunuluyor. Serinin Pro modeli, Realme’nin 65W hızlı şarj sunan ilk orta segment telefonu oldu. Şirketin temel hedefi yüksek hızlı şarjı orta ve alt segmentte yaygınlaştırmak. Samsung‘un bazı amiral gemilerinde bulunan 30W hızlı şarja karşılık Realme‘nin orta segmentte bu değerleri vermesi oldukça önemli bir adım.
Her iki telefonda ön tarafta nokta delik tasarımlı bir panel kullanıyor. Fakat bu ekran taban modelde LCD iken Pro modelde AMOLED olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde taban model Helio G95 yonga seti kullanırken Pro model Snapdragon 720G yonga setini kullanıyor. Her iki telefonun da 64 MP ana kamerası ve 16 MP selfie kamerası mevcut. 7 Ekim tarihinde gerçekleşecek resmi lansmanda tüm detayları öğreneceğiz.
Akıllı Telefonlar
Poco C3 tanıtım tarihi açıklandı!
Poco C3 tanıtım tarihi belli oldu. Firma Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte cihazın 6 Ekim tarihinde tanıtılacağını duyurdu.
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Poco C3, 6 Ekim tarihinde tanıtılacak!
Xiaomi’nin alt firmaları arasında yerini alan Poco, yeni orta seviye akıllı telefonu ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. C serisinin ilk modeli olarak karşımıza çıkacak akıllı telefonun tanıtım tarihi firmanın yaptığı duyuru ile birlikte ortaya çıktı. Poco Hindistan Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, akıllı telefon 6 Ekim tarihinde kullanıcılara sunulacak. Tasarım detayları veya teknik özellikleri bilinmeyen akıllı telefon şu an için bazı söylentiler dışında herhangi bir bilgi sunmamakta.
👀3️⃣, the next #GameChang3r from POCO is arriving on 6th October @ 12PM on @Flipkart.
Know more: https://t.co/FgindDwGMo
3👁️👁️👁️ RTs & we'll giveaway 1 #POCOC3 to a lucky winner. pic.twitter.com/Coec2qqd3o
— POCO India #POCOC3 (@IndiaPOCO) October 1, 2020
Redmi 9C modelinin varyasyonu olacağı düşünülen Poco C3, söylentilere göre MediaTek yapımı Helio G35 işlemcisi ile kullanıcılarını karşılayacak. Öte yandan yine Redmi 9C ile alakalı yapılan yorumlara göre akıllı telefon toplamda dört adet kameraya üzerinde yer verecek. Ön kameranın 5 MP olacağı düşünülürken, arka kameraların sırasıyla 13 MP ana kamera, 2 MP makro ve yine 2 MP derinlik sensörü olacağı iddia edilmekte. 6.5 inçlik HD+ ekran paneline sahip olması beklenen akıllı telefonun, damla çentik veya delikli ekrana sahip olup olmayacağı ise henüz belli değil. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı düşünülen akıllı telefon 10W değerinde şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayabilir. Bakalım cihaz gerçekten de Redmi 9C modelinin bir varyasyonu olarak mı karşımıza çıkacak bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
OnePlus, OxygenOS kararlı sürümünün dağıtımına başlıyor
OnePlus, cihazlarına Android güvenlik yamalarını sunma konusunda en önde gelen markalardan biri. Google tarafından yayınlanan Android güvenlik yamalarını çok kısa bir süre içerisinde yeni modellerine entegre eden şirket, eski cihazları için de arayı çok fazla uzatmadan güvenlik güncelleştirmelerini getiriyor. Şirket, Nord ve 7 serisi için OxygenOS kararlı sürümlerini Eylül 2020 güvenlik yamasıyla birlikte sunmaya başlıyor.
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OnePlus Nord için OxygenOS 10.5.8 dağıtımına başlanıyor
OnePlus’ın topluluk forumlarında yer alan son gönderilere bakıldığında, Nord modeli için OxygenOS 10.5.8 güncellemesinin dağıtılmaya başlandığı görülüyor. Güncelleme, bazı iyileştirmeleri ve eylül ayı güvenlik yamasını içeriyor.
Güncelleme ile birlikte gelen değişiklikler;
♦ Önemsiz bildirimleri filtrelemek ve uygulama bildirim yönetimini daha kullanışlı hale getirmek için ‘Durum çubuğunda bildirimleri gizle’ özelliği eklendi. ‘Ayarlar > Uygulamalar ve Bildirimler > Bildirimler > Gelişmiş > Önemsiz bildirimleri gizle’ yolu üzerinden erişilebilir.
♦ Genişletilmiş ekran görüntüsü alma optimizasyonu.
♦ Bazı hata düzeltmeleri ve sistem stabilitesi iyileştirmeleri.
♦ Eylül 2020 güvenlik yaması.
♦ Görüntü sabitleme performansı iyileştirmeleri.
♦ Ekran kalibrasyonu iyileştirmeleri.
♦ Şebeke stabilitesi optimizasyonu.
OnePlus 7 serisi için OxygenOS 10.0.8 (Avrupa)/10.3.5 (global) dağıtımına başlanıyor
Geçen senenin amiral gemisi olan 7 serisi de benzer bir güncelleme alıyor.
Güncelleme ile birlikte gelen değişiklikler;
♦ Kullanıcı bazlı kullanım becerilerini kısa sürede algılayan kullanıcı asistanı eklendi. ‘Ayarlar > OnePlus İpuçları&Destek’ yolu üzerinden erişilebilir.
♦ Sistem güç tüketimi optimizasyonu ve kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri (yalnızca 7 Pro modelinde).
♦ Üçüncü parti uygulamalarda meydana gelen sorunların düzeltilmesi.
♦ Bazı hata düzeltmeleri ve sistem stabilitesi iyileştirmeleri.
♦ Eylül 2020 güvenlik yaması.
OnePlus 7T Pro McLaren Edition modeli de güncelleme alıyor
Ayrıca, OnePlus 7T Pro McLaren Edition için OxygenOS 10.0.39.HD61CB güncellemesinin dağıtılmaya başlandığını da belirtelim. XDA üyelerinin paylaşımlarına bakılırsa, güncelleme ile birlikte 5G desteği, Ağustos 2020 güvenlik yaması ve sistem optimizasyonu sağlanmış gözüküyor.
Kademeli dağıtım stratejisi uygulanıyor
Şirket, kararlı güncellemeleri kademeli olarak dağıtıyor. İlk olarak küçük bir gruba dağıtılan güncelleme, önemli bir olumsuz geri bildirim gelmediği takdirde herkes için dağıtılmaya başlanıyor.