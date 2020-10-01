Akıllı telefonlarda gömülü uygulama dönemi bitiyor!

Avrupa Birliği, akıllı telefon üreticilerinin belirli standartlara uyması konusunda uzun süredir çalışmalar yapıyor. Gelecek günlerde onaylanması beklenen Dijital Hizmetler Yasası, akıllı telefonlardaki gömülü (ön yüklü) uygulama kullanımını tüketicilere bırakıyor!

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Avrupa Komisyonu, ön yüklü uygulama seçimini kullanıcılara bırakacak!

Bilindiği üzere yeni satın alınan akıllı telefonlar, üreticiler tarafından önceden yüklenmiş pek çok uygulama ile geliyor. Bu uygulamaların bazıları aktif şekilde kullanılırken, bazı uygulamalar ise hiç kullanılmadığı için atıl şekilde kalıyor. Üstelik arayüze gömülü şekilde gelen uygulamaların çoğu, özelleştirilmiş bir ROM yazılımı yüklenmeden silinemediği için telefonlarda gereksiz şekilde yer kaplıyor.

Bu durumdan pek de hoşnut olmayan Avrupa Komisyonu ise Dijital Hizmetler Yasası aracılığıyla tam denetim sağlamayı amaçlıyor. Yıl sonuna kadar parlamentoda onaylanması beklenen yasa ile üreticilere yazılım tarafında çeşitli kısıtlamalar getiriliyor. Ön yüklü uygulamaların telefonda gömülü şekilde kalmasının önüne geçilirken, eğer kullanıcı isterse bu uygulamaları telefondan tamamen kaldırabilecek. Ayrıca ön yüklü uygulama örneklerinin işletim sisteminin çekirdek yazılımından bağımsız şekilde çalışması zorunlu tutulacak.

Dijital Hizmetler Yasası, gömülü uygulamalar haricinde veri güvenliği konusunda da çeşitli yaptırımlar içeriyor. Yasaya eklenen bir maddeye göre, mobil uygulamalardan toplanan ve işlenmesine izin verilen veriler rakip şirketlerin erişimine açık hale getirilecek. Aksi takdirde elde edilen kullanıcı verilerinin ticari faaliyetler için kullanımına izin verilmeyecek. Bu düzenlemenin; veri paylaşımı konusunda soru işaretleri barındıran Google, Apple ve Amazon gibi şirketleri kontrol altına almak için yapıldığına inanılıyor.