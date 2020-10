Realme 7 serisi, 7 Ekim’de Avrupa’ya geliyor!

Poco C3 tanıtım tarihi belli oldu. Firma Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte cihazın 6 Ekim tarihinde tanıtılacağını duyurdu.

Xiaomi’nin alt firmaları arasında yerini alan Poco, yeni orta seviye akıllı telefonu ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. C serisinin ilk modeli olarak karşımıza çıkacak akıllı telefonun tanıtım tarihi firmanın yaptığı duyuru ile birlikte ortaya çıktı. Poco Hindistan Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, akıllı telefon 6 Ekim tarihinde kullanıcılara sunulacak. Tasarım detayları veya teknik özellikleri bilinmeyen akıllı telefon şu an için bazı söylentiler dışında herhangi bir bilgi sunmamakta.

👀3️⃣, the next #GameChang3r from POCO is arriving on 6th October @ 12PM on @Flipkart.

Know more: https://t.co/FgindDwGMo

3👁️👁️👁️ RTs & we'll giveaway 1 #POCOC3 to a lucky winner. pic.twitter.com/Coec2qqd3o

— POCO India #POCOC3 (@IndiaPOCO) October 1, 2020