Realme 7 serisi, 7 Ekim’de Avrupa’ya geliyor!

Geçtiğimiz haftadan bu yana, Realme 7 serisinin Ekim ayında Avrupa’da piyasaya sürüleceğine dair bazı söylentiler bulunuyordu. Şirket bugün erken saatlerde bu söylentileri doğrulayan ilk teaserini yayınladı. Ardından birkaç saat sonra şirketin CEO’su Madhav Sheth, telefonun 7 Ekim’de Avrupa’da lansman ile tanıtılacağını açıkladı. Realme, söylentilere göre Realme 7 ve Pro modelini bölgeye getirecek. Global varyantların, Hint varyantlardan farklı olarak NFC desteği ile gelmesi bekleniyor.

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Realme 7 serisi ile orta sınıfta neler değişecek?

Realme 7 serisi, şirketin Redmi Note 9 serisine cevabı olarak piyasaya sürüldü. Serinin taban modelinin sunduğu yüksek tazeleme hızı ve Pro modelde bulunan 65W hızlı şarj ile birlikte kullanıcılara orta segmentin üstünde özellikler sunuluyor. Serinin Pro modeli, Realme’nin 65W hızlı şarj sunan ilk orta segment telefonu oldu. Şirketin temel hedefi yüksek hızlı şarjı orta ve alt segmentte yaygınlaştırmak. Samsung‘un bazı amiral gemilerinde bulunan 30W hızlı şarja karşılık Realme‘nin orta segmentte bu değerleri vermesi oldukça önemli bir adım.

Her iki telefonda ön tarafta nokta delik tasarımlı bir panel kullanıyor. Fakat bu ekran taban modelde LCD iken Pro modelde AMOLED olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde taban model Helio G95 yonga seti kullanırken Pro model Snapdragon 720G yonga setini kullanıyor. Her iki telefonun da 64 MP ana kamerası ve 16 MP selfie kamerası mevcut. 7 Ekim tarihinde gerçekleşecek resmi lansmanda tüm detayları öğreneceğiz.