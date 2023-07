Nothing Phone 1 ile oldukça iyi bir çıkış yapan Nothing, geçtiğimiz hafta serinin ikinci akıllı telefonu olan Nothing Phone 2’yi tanıtmıştı. Piyasaya sürüldükten hemen sonra güncelleme alan akıllı telefon geldiğimiz noktada bugün birçok yeni özelliğe ve iyileştirmelere sahip olan Nothing OS 2.0.1 güncellemesini aldı. Detaylara bakalım.

Nothing OS 2.0.1 Güncelleme Değişiklik Günlüğü

Yeni özellikler

Glyph Composer artık Play Store’da yayında! Kendi Glif Zil Seslerinizi oluşturmak ve kaydetmek için uygulamayı kullanın.

Uber için Glyph Progress ile tanışın. Glif Arayüzü aracılığıyla gelen bir Uber yolculuğunun ilerlemesini kontrol edin. Bu özellik şu anda deneme aşamasında olduğundan bazı tutarsızlıklar yaşayabilirsiniz.

Widget’lar artık kilit ekranınıza ve Always-on-Display’e eklenebilir. Kilit ekranı ayarları sayfasında kurulabilir.

Hızlı Ayarlar widget’ları. En çok kullandığınız Hızlı Ayarlar kutucuklarını doğrudan ana ekranınıza veya kilit ekranınıza ekleyin.

Nothing Phone 1’den gelen popüler Nothing Machine zil sesleri ve bildirim sesleri elden geçirildi ve Nothing Phone 2 yeni bölümlenmiş tasarımına uyacak şekilde ayarlandı.

4 yeni duvar kağıdı

Tek El Modu.

Kamera

Kamera Portre modu artık 2x yakınlaştırmayı destekliyor.

Hareket yakalama artık 50MP modunda desteklenmektedir.

Yepyeni bir Nothing tarzı fotoğraf filigranı kullanıma sunuldu.

Kart genelinde HDR etkinliği optimize edildi

4x ve 10x yakınlaştırma arasında çekim yaparken optimize edilmiş fotoğraf netliği

Üçüncü taraf uygulamalarda kullanıldığında iyileştirilmiş kamera kalitesi.

Video çekerken azaltılmış gecikme ve optimize edilmiş sabitleme algoritması.

İyileştirmeler

Ekstrem koşullarda iyileştirilmiş pil ve şarj performansı.

Kablosuz şarj ve Pil Paylaşımının tutarlılığı iyileştirildi.

Geliştirilmiş Yüz Tanıma Kilidi ve parmak izi sensörü performansı.

Düzenlenmiş sistem, tüm pano boyunca yüksek düzeyde ses verir

Optimize Edilmiş Temel Bildirim ve diğer Glif Arayüzü mantığı.

Hata düzeltmeleri

Çözülmüş Hızlı Ayarlar genişletme sorunu.

Geliştirilmiş ağ kararlılığı.

NFC ile ilgili sorun çözüldü.

Daha genel hata düzeltmeleri.