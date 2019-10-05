Akıllı Telefonlar
Google, güvenlik açığı bulunan Android cihazların bir listesini yayınladı!
Google güvenlik uzmanları bazı Android telefonlarda bulunan ciddi bir güvenlik açığını ortaya çıkardı. Alınan bilgiye göre, bu telefonları kullanan kişilerin fotoğraf ve tüm yazışmaları risk altında.
Google’ın güvenlik açıkları ve hedefli saldırılara odaklanan araştırma ekibi Project Zero tarafından ortaya çıkarılan bu güvenlik açığı, Android telefonların tüm kontrolünün uzaktan ele geçirilebilmesine olanak sağlıyor. Ortaya çıkan bu güvenlik açığının İsrail’in NSO Grubu tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu şirket geçmişte insan haklarına ve siyasi aktivistlere yapılan saldırılara karışmıştı.
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Amerikalı şirket Google, Android cihazlarda bulunan güvenlik açığını kendi markaları da içerisine dahil olmak üzere çok bilindik ve popüler markalarda bulunan bu açığın bundan yaklaşık iki sene önce giderilmesi gerektiği ortaya çıktı.
Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola ve Google‘ın kendi markası Pixel, bu güvenlik açığına sahip olan markalar arasında yerini aldı. Project Zero ekibi bu açığa sahip cihazları şöyle açıklıyor: Pixel 1, Pixel 1 XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Huawei P20, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo A3, Moto Z3, Oreo’lu LG modelleri, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S9.
Bulunan açığın şu an aktif olarak kullanıldığı ve bu açıdan da yukarıdaki cihazlara sahip kişilerin çok dikkatli olması gerektiği aktarılıyor. Google güvenlik için adım atana kadar bir süre Chrome yerine başka bir tarayıcı kullanılması. Ayrıca Play Store dışından uygulama yüklenmemesi tavsiye ediliyor.
Google, bu cihazlardaki sorunun giderilmesi için yeni bir güvenlik yaması yayınlanması gerektiğini belirtiyor. Sorunların üreticileri tarafından verilecek “Ekim güvenlik güncellemesi” ile ortadan kaldırılacağı söyleniyor. Ancak yukarıdaki cihazların kaçının bu güncellemeyi alacağı bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Store’larda hafta sonu indirimi
Ülkemizdeki resmi Xiaomi distribütörlerinden biri olan Evofone, kendilerine ait olan Mi Store‘larda geçerli olacak bir hafta sonu kampanyası duyurdu. Kampanya kapsamında bazı akıllı telefon modelleriyle birlikte Earbuds kulaklığında indirim olacak.
Hangi ürünlerde, nasıl indirimler var?
- Redmi S2 – 32 GB – 1.199tl yerine 1099 TL
- Note 6 Pro 32 GB – 1.499tl yerine 1199 TL
- Note 6 Pro 64 GB – 1.699tl yerine 1399 TL
- Earbuds – 499tl yerine 399 tl
- Yeelight LED akıllı ampül – 139 TL
- Yeelight Led akıllı ampül – 179 TL
- Mi TV Box S 4K – 499 TL
- Mi Kettle Akıllı Su Istıcı – 299 TL
Ürünler hangi mağazalarda, hang tarihlerde geçerli?
5-6 Ekim Cumartesi ve Pazar günü geçerli olacak indirimler sadece bu mağazaları kapsıyor:
- Forum İstanbul Avm MiStore
- Vadistanbul Mi Store
- Akasya Avm Mi Store
- Optimum Avm Mi Kiosk
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold katlama ömrüyle şaşırttı!
Samsung’un katlanabilir ilk akıllı telefon modeli Galaxy Fold, bu hafta Amerika’da satışa sunuldu. Tasarım hatalarının giderilmesinin ardından kullanıcılarla buluşmayı başaran Samsung Galaxy Fold, katlama performansı ile tartışma yaratacak gibi gözüküyor.
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Samsung Galaxy Fold, sorunsuz şekilde sadece 18.500 kez katlanabildi!
ABD’de garanti hizmeti sağlayan SquareTrade adlı kuruluş ise bunu test etmek için bir Galaxy Fold temin etti. Özel bir mekanizma ile kullanım senaryosuna en yakın şekilde yapılan test, cihazın ekranı konusunda soru işaretleri doğurdu. Katlanır ekranlı telefonda yer alan menteşeli sistem, markanın iddiasına göre 5 yıllık bir süreye eşit 200.000 katlamaya kadar dayanıklılık sunuyor. Ancak Galaxy Fold’un ekranı yaklaşık 18.500 katlamanın ardından piksel hatası vermeye başladı. Bu da normal bir kullanımda 6 aylık bir zaman dilimine eş değer.
120.000 katlamaya kadar yapılan özel testin sonunda cihazın dokunmatiği çalışmamaya başladı ve menteşe sisteminde yıpranmalar gözlendi. Ancak Galaxy Fold yeniden başlatıldığında dokunmatik ile ilgili problem kendiliğinden çözüldü. Testi yapan kuruluş, yayınladığı raporda Samsung Galaxy Fold’un garanti süresi içerisinde büyük bir sorun yaşamayacağını öngördüklerini belirtiyor. Ayrıca Samsung, satış sürecindeki gecikmeden dolayı bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz ekran değişimi yapılabileceğini açıklamıştı.
Samsung Galaxy Fold hakkındaki ekran ve dokunmatik tabanlı sorunlar, cihazın çıkış sürecini uzun süre geciktirmişti. Telefonu satın alan kullanıcılardan yapılan test ile benzer bir geri dönüş gelip gelmeyeceği ise merakla bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Pixel 4 XL “Çok turuncu” rengiyle basın görselleri sızdırıldı!
Pixel 4 XL, çok renkli tasarımıyla basın görselleri son sızıntılarla birlikte ortaya çıktı. Gözleri kamaştıran turuncu renginin tercih edildiği Google’ın yeni amiral gemisi, ortalığı dağıtmaya hazırlanıyor.
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Çıkan yeni görüntülerde cihazın kenarlarına da yer verilmiş. Yan profilde, siyah çerçeve tercih edilen Pixel 4 XL‘de güç tuşunu da pembe olarak sevenlerinin zevkine sunacak.
Pixel 4 XL, daha önce New York’ta bulunan bir reklam panosunda karşımıza çıkmıştı. Dün ise başka iki farklı Pixel 4 ve 4 XL renkleri ortaya çıktı. “Sadece Siyah” ve “Saf Beyaz” seçenekleriyle duyurulması beklenen cihazların basın görselleri ortaya çıkmıştı.
Yeni serisinin, resmi duyurusunun 15 Ekim’de yapılması planlanıyor. Fakat, son zamanlarda sızıntılar doğrultusunda, cihazla ilgili hiçbir süprizin kalmadığını söyleyebiliriz.