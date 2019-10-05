Google, güvenlik açığı bulunan Android cihazların bir listesini yayınladı!

Google güvenlik uzmanları bazı Android telefonlarda bulunan ciddi bir güvenlik açığını ortaya çıkardı. Alınan bilgiye göre, bu telefonları kullanan kişilerin fotoğraf ve tüm yazışmaları risk altında.

Google’ın güvenlik açıkları ve hedefli saldırılara odaklanan araştırma ekibi Project Zero tarafından ortaya çıkarılan bu güvenlik açığı, Android telefonların tüm kontrolünün uzaktan ele geçirilebilmesine olanak sağlıyor. Ortaya çıkan bu güvenlik açığının İsrail’in NSO Grubu tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu şirket geçmişte insan haklarına ve siyasi aktivistlere yapılan saldırılara karışmıştı.

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Amerikalı şirket Google, Android cihazlarda bulunan güvenlik açığını kendi markaları da içerisine dahil olmak üzere çok bilindik ve popüler markalarda bulunan bu açığın bundan yaklaşık iki sene önce giderilmesi gerektiği ortaya çıktı.

Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola ve Google‘ın kendi markası Pixel, bu güvenlik açığına sahip olan markalar arasında yerini aldı. Project Zero ekibi bu açığa sahip cihazları şöyle açıklıyor: Pixel 1, Pixel 1 XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Huawei P20, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo A3, Moto Z3, Oreo’lu LG modelleri, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S9.

Bulunan açığın şu an aktif olarak kullanıldığı ve bu açıdan da yukarıdaki cihazlara sahip kişilerin çok dikkatli olması gerektiği aktarılıyor. Google güvenlik için adım atana kadar bir süre Chrome yerine başka bir tarayıcı kullanılması. Ayrıca Play Store dışından uygulama yüklenmemesi tavsiye ediliyor.

Google, bu cihazlardaki sorunun giderilmesi için yeni bir güvenlik yaması yayınlanması gerektiğini belirtiyor. Sorunların üreticileri tarafından verilecek “Ekim güvenlik güncellemesi” ile ortadan kaldırılacağı söyleniyor. Ancak yukarıdaki cihazların kaçının bu güncellemeyi alacağı bilinmiyor.