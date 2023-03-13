Kablosuz kulaklıkların bu kadar yaygınlaşmasında bildiğiniz gibi Apple‘ın iPhone 7 ile tanıttığı AirPods modeli büyük bir önem taşıyor. Kablosuz kulaklık kavramının sükse yapmasını sağlayan Apple, şimdi kulaklıkları müziğin yanında sağlık alanında da kullanmak için çalışmalarına başladı. Bloomberg‘den Mark Gurman‘a göre, Apple’ın AirPod’ları ufukta işitme sağlığı özellikleriyle daha da gelişmiş olmaya hazırlanıyor. Bu yükseltme önümüzdeki bir veya iki yıl içinde gelebilir.

Mark Gurman, Apple’ın önümüzdeki birkaç yıl içinde yakında AirPods’u bir sağlık aracı olacak şekilde yükselteceğini öne sürdü. Bu, kullanıcılara bir tür işitme verisi alma yeteneği sunacak. Apple, AirPods Live Listen ve Conversation Boost eklemek gibi işitme odaklı yönde adımlar attı bile.

Ancak Gürman, bu özelliklerin henüz FDA tarafından onaylanmadığına ve işitme cihazı yerine kullanılamayacağına dikkat çekti. Şirketin sağlık hedeflerinden yola çıkan Gürman, AirPods’un yakında bu görevleri daha resmi olarak yerine getirebileceğine inanıyor. Apple, kalp atış hızınızı, terlemenizi ve daha fazlasını algılamak için AirPods’u biyometrik sensörler, hareket dedektörleri ve sıcaklık monitörleriyle sağlıklı hale getirmek istiyor. Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kevin Lynch, daha fazla sağlık verisinin geleceğini bile ima etti.

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Yeni özellikleri almak için yeni AirPods modellerini beklemenize gerek yok, mevcut modellerde onları destekleyen hoparlörler ve mikrofonlar var ve bir aygıt yazılımı güncellemesiyle güncellenebiliyor. Apple’a yakınlığı ile bilinen ünlü analist Ming Chi Kuo’ya göre, Apple’ın AirPods serisinin gelecek yıla kadar yenilenmesi beklenmiyor. Yeni nesil AirPods’un satışları muhtemelen 2024’ün ilk yarısında veya 2025’in ilk yarısında başlayacak.