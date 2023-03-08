Counterpoint Research’ün küresel aylık telefon satış raporlarına göre, 2022’de Apple en çok satan 10 akıllı telefon listesinde sekiz yer alan ilk marka oldu. Kalan iki sıra ise Samsung tarafından alındı. İlk 10 listesi, 2021’dekiyle aynı şekilde 2022’deki toplam küresel akıllı telefon satışlarının %19’una katkıda bulundu.

Apple’ın iPhone 13, iPhone satışlarının %28’ine katkıda bulunarak 2022’nin en çok satan akıllı telefonu oldu. Çin, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi büyük pazarlarda en çok satan telefondu. Ayrıca, iPhone 13, Eylül 2021’deki lansmanından Ağustos 2022’ye kadar her ay bir numaralı akıllı telefon olarak kaldı. iPhone 14 serisinin piyasaya sürülmesinden sonra fiyat indirimleri, gelişmekte olan pazarlarda iPhone 13 hacimlerini daha da artırdı. iPhone 13 satışları, 2022’de en çok satan ikinci akıllı telefon olan iPhone 13 Pro Max’in satışlarından iki kat daha fazlaydı.

İlk kez, bir iPhone serisinin Pro Max varyantı 2022’de Pro ve temel modellerinden daha fazla hacim sağladı. iPhone 14 Pro Max’in 2022 listesinde üçüncü sırada yer almasına yardımcı oldu. 2022’nin Eylül, Ekim ve Kasım ayları için en çok satan akıllı telefon modeliydi. iPhone 14 Pro Max satışları, ilk benimseyenler ve daha yüksek bir iPhone varyantına yükseltenler tarafından yönetildi.

Her yılki yeni iPhone lansmanıyla yapılan fiyat indirimleri, değer teklifini artırırken, 5G yeteneği de önemli bir rol oynadı. Sektördeki en kompakt telefonlar arasında yer alan iPhone SE 2022 onuncu sırada yer aldı. Selefi gibi Japonya’da da iyi satmayı başardı.

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Giriş seviyesi modelleri Galaxy A13 ve Galaxy A03 ile Samsung, listede bir önceki yıla göre bir fazla olmak üzere iki sıra aldı. İki model, listeye yer alan tek LTE akıllı telefonlardı. Bu modellerin bölgesel katkısı iPhone’lara göre daha eşit bir şekilde yayıldı.

Fiyatına göre cazip özellikler sunan Galaxy A13, selefi gibi iyi performans göstermeye devam etti. Karayipler ve Latin Amerika (CALA), onu Hindistan takip ediyor, satışlarına en çok katkıda bulundu. Galaxy A03, listedeki en uygun fiyatlı akıllı telefondu ve UNISOC tarafından desteklenen tek akıllı telefondu. Akıllı telefon, CALA ve Orta Doğu ve Afrika (MEA) gibi gelişmekte olan bölgelerde iyi performans gösterdi.

Markalar envanteri temizlemeye ve lansmanlarını optimize etmeye odaklandıkça, en iyi 10 akıllı telefonun payının 2023’te artacağı söyleniyor. Küresel pazardaki aktif telefon modellerinin sayısı şimdiden 2021’de 4.200’ün üzerinden 2022’de yaklaşık 3.600’e düştü. Aynı zamanda markalar, hacimleri karlılığa dönüştürmek için portföylerinin primlendirilmesine odaklanacak.