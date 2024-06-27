Galaxy Z Fold 6 kaç para olacak ve Galaxy Z Flip 6 kaç para olacak soruları, Samsung’un 10 Temmuz’da düzenleyeceği yılın ikinci Galaxy Unpacked etkinliği öncesi çok merak ediliyor. Etkinliğe sayılı günler kala, Galaxy Z Fold 6 kaç para ve Galaxy Z Flip 6 kaç para olacak sorusu cevap buldu. Avrupa fiyatlarında ciddi fiyat artışı olabilir.

Galaxy Z Fold 6 Kaç Para Olacak? Galaxy Z Fold 6 Fiyatı ve Z Flip 6 Fiyatı Sızdı

Samsung, merakla beklenen Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modellerini 10 Temmuz’da Paris’te tanıtacak. Bu yeni nesil katlanabilir telefonların fiyatları ise şimdiden büyük tartışma yarattı. Son söylentilere göre, Avrupa’daki fiyatlar oldukça yüksek olacak.

Galaxy Z Flip 6 kaç para olacak sorusuna cevap verelim. Galaxy Z Flip 6’nın Avrupa fiyatlarına bakıldığında, 256GB depolama alanına sahip başlangıç modelin 1.330 euro, 512GB modelin ise 1.450 euro olacağı belirtiliyor. Her iki modelin de 12GB RAM ile geleceği söyleniyor. Bu durum, Flip 6’nın lansman fiyatının selefinden 100 euro daha pahalı olacağı anlamına geliyor.

Peki Galaxy Z Fold 6 kaç para olacak? Galaxy Z Fold 6 ise fiyat açısından daha da dikkat çekici. 256GB depolama alanına sahip baz model 2.200 euro, 512GB model 2.330 euro, 1TB depolama alanına sahip model ise 2.580 euro olacak. Fold 6’nın tüm versiyonlarının da 12GB RAM ile geleceği belirtiliyor. Bu fiyatlar, geçen yılki Galaxy Z Fold 5‘in lansman fiyatından yaklaşık 300 euro’luk bir artış anlamına geliyor.

Katlanabilir cihazların üretim arttıkça fiyatlarının düşmesi beklenirken, bu fiyat artışları tüketicileri şaşırtmış durumda. Özellikle Avrupa’daki artışın miktarı, ABD fiyatlarının sadece 100 dolar artması nedeniyle bu durumu daha da çarpıcı hale getiriyor.

Galaxy Z Fold 6 kaç para olacak diye soran kullanıcılar, şimdiden sorduklarına pişman olmuş durumdalar. Ancak, X’te Max Jambor gibi daha güvenilir kaynakların fiyatların daha düşük olabileceğini öne sürmesi, kullanıcılar arasında biraz olsun umut yaratıyor.

Bu yeni modellerin teknik özellikleri de oldukça etkileyici. Galaxy Z Flip 6, 2.600 nit tepe parlaklığına sahip 6.7 inç 120 Hz iç ekran, 3.4 inç kapak ekranı, Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yonga seti, 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş kamera, 10 MP selfie kamerası ve 25W hızlı kablolu şarj destekli 4.000 mAh pil ile geliyor.

Galaxy Z Fold 6 ise aynı yonga setine, 7.6 inç 120 Hz katlanabilir ekrana, üçlü arka kamera kurulumuna (50 MP + 12 MP + 10 MP), 10 MP kapak ekranı selfie kamerasına, katlanır ekranda 4 MP ekran altı kameraya ve 25W şarj destekli 4.400 mAh bataryaya sahip olacak.

Samsung’un genellikle cazip ön sipariş ve takas fırsatları sunduğunu ve bu fiyat artışlarının etkisini hafifletmek için bu tür kampanyaların oldukça önemli olacağını belirtmekte fayda var. Galaxy Z Fold 6’nın gümüş, pembe ve lacivert renk seçenekleriyle, Galaxy Z Flip 6’nın ise mavi, nane ve gümüş renk seçenekleriyle sunulacağı iddia ediliyor. Dünya genelinde farklı renk seçeneklerinin de olması bekleniyor.

Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 Fiyatı

Model Depolama Fiyat (Euro) Galaxy Z Flip 6 256GB 1.330 € Galaxy Z Flip 6 512GB 1.450 € Galaxy Z Fold 6 256GB 2.200 € Galaxy Z Fold 6 512GB 2.330 € Galaxy Z Fold 6 1TB 2.580 €

Özetle, Galaxy Z Fold 6 kaç para sorusu, Avrupa’da teknoloji tutkunlarını oldukça düşündürecek gibi görünüyor. Samsung’un yeni modelleri, hem tasarım hem de fiyat açısından büyük beklentiler yaratıyor. Ancak bu fiyat artışları, kullanıcıların cüzdanlarını zorlayabilir.

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