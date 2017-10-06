AIM 20 Yılın Ardından Teknoloji Dünyasına Veda Ediyor!

Son derece üzücü bir an yaşıyoruz: AOL’un birçok sosyal tecrübenin temelini oluşturan anlık ileti hizmeti AIM bize veda ediyor.

Genç teknoloji tutkunları her detayı hatırlamayabilir ama AIM, Facebook ve Whatsapp’dan önce hayatımıza girmişti. Söz konusu servis 15 Aralık’ta tüm hizmetlerine son verecek. Geliştirici AOL, insanların bugün yeni yöntemlere çevrim içi iletişim kurduğunu kabul ederek AIM’e yönelik hizmetleri durdurmaya karar verdi.

Mimarinin yaratıcılarından Michael Albers “Yazılımımız yepyeni dijital teknolojileri kullandı ve kültürel bir değişimi tetikledi ama son yıllarda birbirimizle iletişim biçimimiz kökten değişti” ifadelerini kullandı.



AOL, Mart ayında üçüncü parti sohbet istemcilerinden AIM’e erişimi engelleyerek bu nihai kapanışın ipuçlarını vermişti.

Yazılım, 90’lı yılların sonlarında ve hatta 2000’li yılların başında yaygın olarak kullanılan ilk ve başarılı anlık mesajlaşma hizmetleri arasındaydı. Snapchat, Instagram, Facebook ve Twitter’ın ortaya çıkışı ile mimari, en sadık kullanıcılarını bile kaybetti. Aslında yazılımın düşüşü akıllı telefonların yükselişi ve yazılımın buna uyum sağlayamaması ile başladı.

Facebook, işleri çok kolaylaştırıyor çünkü zaten tanıdığınız herkes ile iletişim kurabiliyor ve isim kodları gibi zorlayıcı eylemlerle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Instagram’dan dilediğiniz gibi fotoğraf paylaşımı yapabiliyorsunuz. Facebook Messenger ve WhatsApp’da hemen hemen tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılıyor. Kısacası efsanevi yazılım zamana yenik düştü. Yine de üzülmemek çok zor zira pek çok PC kullanıcısının rüyalarından bir yıldız daha kaydı.