14 Mayıs 2023 Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü için günümüz teknoloji dünyasına uygun hediye seçenekleri MediaMarkt mağazalarında sizleri bekliyor. Tüm annelerin hoşuna gidecek binlerce seçeneği olan MediaMarkt mağazaları ve MediaMarkt.com.tr adresinden dilediğiniz hediyeyi tercih edebilirsiniz. Ancak biz her zaman olduğu gibi sizlere bazı öneriler sunmak istedik.

Sizin için oluşturduğumuz liste ise şu şekilde;

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Epilasyon cihazları dediğimizde aklımıza “lazer epilasyon” gelse de artık IPL olarak bildiğimiz daha yenilikçi bir teknoloji bulunuyor. IPL (Yoğun Darbeli Işık) geniş bantlı, darbeli bir ışık kaynağıdır. Lazer ise tek renkli, tutarlı bir ışık kaynağıdır. Lazer epilasyon salonlarına gitmek yerine kullanabileceğiniz bu ürün, 3 aya kadar gözle görülür tüy azalması sağlıyor. 3 yoğunluk seviyesi ile gelen Silk-Expert Pro 3, iki alt bacak için 7 dakikada işlemi gerçekleştirebiliyor.

Magnifica Evo, ileri teknolojisi, otantik içecekleri ve şık, metalik-siyah tasarımıyla De’Longhi deneyimini somutlaştırıyor. Sezgisel renkli ekran aracılığıyla sunulan 5 tek tuşla tarifle mükemmel İtalyan espressosunu ve diğer kahve ve sütlü içecekleri yapabilirsiniz. Özel LatteCrema Sistemi sayesinde yoğun ve kremsi süt köpüğünün ipeksi pürüzsüz dokusunun keyfini çıkarın. Özel Latte Crema Sistemi, son damlasına kadar fincanda lezzetli sonuçlar için doğru sıcaklıkta uzun süre kalıcı yoğun ve kremsi süt köpüğü ile içeceklerinizi tamamlar.

OPPO çatısı altında bulunan realme, yeni nesil realme 10 ailesini de Türkiye pazarına sundu. MediaTek Helio G99 işlemcisi ile gelen realme 10, 90Hz tazeleme hızı sunan Süper AMOLED ekran, 5000 mAh büyük bataryası ve 50 MP kamerasıyla beraber geliyor. 256 GB geniş depolama alanı ile bol bol fotoğraf ve video çekebileceğiniz realme 10 modeli, günümüz fiyat/performans telefonları arasında güzel bir seçenek olmayı başarıyor.

Her ne kadar günümüzde dikey süpürgeler dikkat çekmeye başlasa da “Ben bildiğimden şaşmam” diyen anneler için ideal bir seçenek olabilir. PowerCyclone 10 teknolojisine sahip Marathon Ultimate, NanoClean Teknolojisi ile geliyor. H13 Alerji Filtresine sahip ve toz torbası gerektirmeyen ürün, polen, evcil hayvan tüyleri, ev tozları ve diğer alerjenler dahil en ince tozları bile %99,9 oranında hapseder.

Bunların dışında anneler gününe özel tüm ürünlere buradaki bağlantıdan göz atabilirsiniz. Unutmayın; Ailedeki tüm anneleri mutlu edecek hediyelerin MediaMarkt’la Tam Zamanı!

Not: Bu içerik MediaMarkt Türkiye desteğiyle hazırlanmıştır.