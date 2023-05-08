TECNO Mobile markasının fiyat/performans odaklı ve 6.000 mAh bataryasıyla dikkat çeken TECNO POVA 4 incelemesiyle karşınızdayız. Daha önce incelediğimiz TECNO POVA 4 PRO ardından daha uygun fiyata denk gelen kardeşinin detaylarını Aydoğan aktarıyor.
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İçindekiler
TECNO POVA 4 İncelemesi | Uygun Fiyatlı Oyuncu Telefonu mu?
Not: Bu video MediaMarkt Türkiye desteğiyle hazırlanmıştır. Videoda kullanılan TECNO POVA 4 modeli, inceleme örneği olarak TECNO Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.
TECNO POVA 4 Pro PUBG testini izlemek için; https://youtu.be/-4X0CkMpEc4
TECNO POVA 4 Özellikleri
- Boyut: 170,6 x 77,5 x 8,7 mm
- Ekran: 6,82 inç HD+ IPS 90 Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G9
- Bellek: 8 GB (+5 GB Sanal RAM)
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 0,08 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Video: 1440p 30 fps
- Batarya: 6.000 mAh
- Şarj: 18 Watt