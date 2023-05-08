TECNO Mobile markasının fiyat/performans odaklı ve 6.000 mAh bataryasıyla dikkat çeken TECNO POVA 4 incelemesiyle karşınızdayız. Daha önce incelediğimiz TECNO POVA 4 PRO ardından daha uygun fiyata denk gelen kardeşinin detaylarını Aydoğan aktarıyor.

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Not: Bu video MediaMarkt Türkiye desteğiyle hazırlanmıştır. Videoda kullanılan TECNO POVA 4 modeli, inceleme örneği olarak TECNO Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.

TECNO POVA 4 Pro PUBG testini izlemek için; https://youtu.be/-4X0CkMpEc4

TECNO POVA 4 Özellikleri

Boyut: 170,6 x 77,5 x 8,7 mm

170,6 x 77,5 x 8,7 mm Ekran: 6,82 inç HD+ IPS 90 Hz

6,82 inç HD+ IPS 90 Hz İşlemci: MediaTek Helio G9

MediaTek Helio G9 Bellek: 8 GB (+5 GB Sanal RAM)

8 GB (+5 GB Sanal RAM) Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50 MP + 0,08 MP

50 MP + 0,08 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Video: 1440p 30 fps

1440p 30 fps Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Şarj: 18 Watt