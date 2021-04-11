Oyun
Age Of Empires 4 ile ilgili yeni detaylar ve çıkış tarihi belli oldu
Age of Empires 4 (IV) yolda. 7’den 70’e sıkı bir hayran kitlesi olan serinin dördüncü oyunun geleceği uzun bir süredir belliydi. Hatta, geçtiğimiz sene oyunun gameplay fragmanını bile görmüştük. Ancak bugün gelen haberler bize çok daha fazlasını göstermekte. Oyunun yapımcısı Microsoft, bugün gerçekleştirdiği “Age Of Empires Fan Preview” isimli etkinlikte oyunla ilgili birçok detayı oyuncularla paylaştı. Oyun içinde yer alacak uygarlıklardan çeşitli campaign modlarına kadar birçok ayrıntının gün yüzüne çıktığı etkinlik bizleri heyecanlandırdı. İşte en popüler gerçek zamanlı strateji (RTS) serisinin yeni oyunuyla ilgili yeni öğrendiğimiz detaylar ve bugüne kadar bildiklerimiz…
Age Of Empires 4 oyunundaki yeni uygarlıklar ve çok daha fazlası
Aslında, ilk haberini 2017’de aldığımız Age Of Empires 4 (IV) ile ilgili bugüne kadar çok fazla bir bilgiye sahip değildik. Hatta, 2019’da yayımlanan oynanış fragmanı dışında pek bir şey görmedik desek abartmış olmayız. Fakat, bugünkü etkinlikte geliştiriciler Microsoft ve Relic Entertainment deyim yerindeyse bir geldi pir geldi. Zira, yeni fragmandan oyun içeriğine ve hatta çıkış tarihine kadar oyun hakkındaki birçok yeni detaya artık sahibiz. Öncelikle yeni oynanış (gameplay) fragmanıyla başlayalım:
Açıkcası, en son oyunu 2005 yılında piyasaya sürülen serinin bu uzun oynanış fragmanı bizleri heyecanlandırdı. Gelelim oyun hakkına bugün öğrendiğimiz detaylara. Öncelikle, oyunun 8 adet uygarlık içereceğini belirtelim. Ancak, bugünkü etkinlikte bu 8 uygarlığın sadece 4 tanesini öğrenebildik. Bu uygarlıklar ise şu şekilde: Mongols, Delhi Sultanate, Chinese Empire ve English Empire. Bu uygarlıklardan Delhi Sultanate seride ilk kez karşımıza çıkarken, Çin, Moğollar ve İngiliz uygarlıkları serinin önceki oyunlarından tanıdığımız ırklar. Bunun yanında, uygarlıklarla ilgili diğer bir dikkat çeken detay ise oynanışın asimetrik olacak olması. Peki bu “asimetrik oynanış” ne anlama geliyor? Özetle, asimetrik terimini farklı uygarlıklarla oynarken oynanışın da tümüyle değişmesi olarak tanımlayabiliriz. Örneğin, Mongols’la oynarkenki savaş stratejileriniz, kaynaklarınız vb. Delhi ile oynadığınızdan bütünüyle farklı olacak. Yani, eski oyunların aksine sadece itemleriniz değil, farklı uygarlıklarla oynadığınızda gameplay’iniz de komple farklı olacak.
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Çıkış tarihi, dört çağ ve diğer detaylar
Serinin hayranlarının çok sevdiği çağ atlama sistemi Age Of Empires 4 oyununda da karşımızda olacak. Bu çağların isimleri ise Medieval (Ortaçağ), Feudal (Feodal), Castle (Kale Çağı) ve Imperial (Emperyal Çağ) şeklinde. Çağlarla ilgili dikkat çeken diğer bir değişiklik ise şövalye gibi yürüyen askerlerinizin binalara saldırış şekli. Öyle ki, şövalyeler artık binalara kılıçla saldırmak yerine alevli toplar fırlatacak. Sadece kozmetik bir değişiklik olup oynanış açısından fark yaratmasa da, çağlara uygunluğu ve gerçekçilik açısından güzel bir hamle diyebiliriz.
Age Of Empires serisinin sevilen diğer bir özelliği ise oyunun hikayesi şeklinde tanımlayabileceğimiz Campaign’ler. Bugün bu konuda da yeni bilgiler öğrendik. Öyle ki, oyunda 4 adet Campaign yer alacak. Fakat, şimdilik bunlardan sadece bir tanesi ile ilgi ayrıntılar paylaşılmış durumda. Bu Campaign’imizin adı “The Norman Quest”. Bu hikayede Normandy dükü William of Normandy’nin İngiltere’yi Kral Harold’un elinden almaya çalışmasının hikayesine tanıklık edeceğiz. Bunun yanında, bu Campaign’in Hastings Savaşı gibi ünlü muharebeleri de içereceğini ekleyelim.
Bugün öğrendiğimiz diğer bilgiler ise oyunun mekanikleri hakkındaydı. Örneğin, yeni “Stealh Force” mekaniği gerçekten de heyecan verici ve oynanışa iyi yönde etki edeceğine inandığımız bir yenilik. Bu yeni mekaniği, kısaca ordunuzu düşmanınızdan saklama olarak tanımlayabiliriz. Tüm bu teknik detaylara ek olarak, bugün tam olmasa da bir çıkış tarihi öğrendiğimizi belirtelim. Öyle ki, oyunun 2021 Sonbaharında çıkması planlanıyor.
Yapımcılar, insanların oyunu oynarken tarih öğrenmesini umuyor
Bugünkü etkinliğin dikkat çeken diğer bir yanı ise etkinlikte gösterilen belgeseldi. Adeta bir Netflix veya History Channel yapımı kalitesinde görünen belgesel, oyundaki Campaign’lerin tarihi yanına dikkat çekiyordu. Bu konuda konuşan Microsoft sorumlusu Emma Briddle, İngiltere’de büyümüş biri olarak İngiliz tarihini okuldan daha çok Age Of Empires’tan öğrendiğini söyledi. Geliştirici ekibi, oyundaki diller, gelenekler vb. gibi tarihi detaylara çok dikkat ettiklerini de ekledi. İşte tam da bu yüzden, geliştirici ekibinin umudu insanların oyundan tarih öğrenmeleri.
Kaynak: GameInformer, TheVerge
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Genel
The Last of Us Remake için çalışmalar başladı!
The Last of Us ile alakalı bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Naughty Dog yapımı seri başarıları ile adından sıkça söz ettirmişti bildiğiniz üzere. Geçtiğimiz günlerde serinin birinci oyunu için ortaya atılan iddia oyun dünyasını karıştırmayı başardı. Bloomberg’de yer alan habere göre Sony ve Naughty Dog ilk oyunun “Remake” sürümü için kolları sıvadı. Oyun PlayStation 5 için yeniden piyasaya çıkacak.
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The Last of Us Remake mi geliyor?
Oyun dünyasında, yapımlar git gide teknik açıdan mükemmelleşiyor. Gerek sinematik yeterlilik olsun gerekse de gerçek dünya deneyimi ile oyuncular son yıllarda çok kaliteli yapımlarla karşılaşmaktalar. Bu yapımlar arasında da kuşkusuz The Last of Us serisi yer alıyor. Tek kişilik oynanışı ve etkileyici hikayesi nedeniyle hayranların beğenisini toplayan oyun çıkış yaptığı 2013 yılından bu yana hala övgüleri kazanabilmekte. Seri geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan ikinci oyunu ile artık teknolojik anlamda da gerçekten damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bazı iddialara göre firma serinin ilk oyununu da yeni nesle uygun hale getirmek istiyor. Bloomberg’de yer alan habere göre Naughty Dog ve Sony, bu yeni proje için kolları sıvadı. Başlarda Sony kendi içerisinden bir grup ile bu projeyi gerçekleştirmek istemiş. Ancak firma içi ortaya çıkan bazı anlaşmazlıklar nedeniyle, Sony geliştirici firma Naughty Dog‘dan yardım istemek durumunda kalmış.
The Last of Us ve Uncharted oyunları ile birlikte oyun dünyasının önemli bir yere sahip olan Naughty Dog, serinin hayranlarını yeniden heyecanlandırmayı başardı. Bununla birlikte projeye dahil olan Naughty Dog, Sony içerisinde yine krize neden olmuş. Ortaya çıkan bilgilere göre firma içerisinde başlangıçta projeyi bitirmeye çalışan grup, geri plana atıldıklarını düşünerek, rahatsızlıklarını dile getirmişler. Dedikodudan ibaret olan bu gelişmeler ile alakalı henüz kesin bir açıklama iki taraftan da gelmedi. Ancak The Last of Us Part II‘nin başarısı nedeniyle, bu yeniden düzenlenecek ilk oyun için beklentiler bir hayli fazla. İlk olarak PlayStation 3 oyun konsollarına çıkan birinci oyun, daha sonra PlayStation 4 için “Remastered” versiyonu ile oyun dünyasının karşısına çıktı. Şimdi de PlayStation 5 sürümü için “Remake” adıyla çıkacak oyunda tam olarak nelerin değişeceği bilinmiyor. Zira “remake” ve “remastered” birbirinden tamamen farklı kavramlar. “Remake” adı, günümüz oyun dünyasında tamamen baştan yapılan oyunlar için kullanılmakta. “Remastered” kavramı ise küçük düzenlemeler ile daha modern hale gelen oyunlar için kullanılıyor.
The Last of Us Remake çıkış tarihi ne zaman?
Bloomberg’in haberine göre şirket içi büyük krizlere neden olan yapımın ne zaman geleceği belli değil. Ancak Naughty Dog‘un olaya el atması ile birlikte oyunun en azından önümüzdeki sene piyasaya çıkma ihtimali var. Hali hazırda yeni bir oyun geliştirmeyen firma bu oyuna kanalize olmuş gibi gözüküyor. Firma daha önceden yaptıkları açıklama ile Uncharted 5‘i geliştirmeyeceklerini duyurdu. Ayrıca serinin üçüncü oyunu ile alakalı bir bilgi ortaya çıkmadı. Hal böyle olunca The Last of Us Remake için çok uzun süreler beklememize gerek kalmayacak. Bununla birlikte Naughty Dog, bir ihtimal de olsa seri için çok oyunculu bir yapım geliştirebilir. Ancak kesinleşmiş bir durum henüz söz konusu değil. Bu yüzden gözler şimdilik “Remake” adıyla çıkacak oyuna döndü. Oyunun en azından serinin ikinci oyunundaki teknik seviyeye ulaşması bekleniyor.
Hali hazırda ilk oyunun yeni versiyonu için hayranların beklentileri artarken, bir de Part II‘nin yeni nesle gelme durumu ile karşı karşıyayız. Sony kendi içinde oluşturduğu bir diğer ekiple birlikte serinin ikinci oyununu yeni nesle kazandırmayı amaçlıyor. Oyunun bu yılın sonlarına doğru PlayStation 5 için çıkış yapacağı iddia ediliyor. Tüm bunların yanı sıra, The Last of Us için oyun dışında da gelişmeleri devam ediyor. Sevilen oyun serisinin bildiğiniz üzere yakında dizisi çıkacak. Dizinin başrollerinde Pedro Pascal ve Bella Ramsey bulunmakta. Reytingi yüksek başroller ile izleyici karşısına geçecek dizi ile alakalı beklentiler oldukça yüksek. Bakalım The Last of Us markası hayranlarını her alanda memnun etmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Oyun
PUBG Mobile yeni haritayla güncellendi! İşte tüm yenilikler
PUBG Mobile son yıllarda mobil oyun piyasasını deyim yerindeyse kasıp kavuran oyunların başında geliyor. Hatta, oyun o kadar popüler ki, geçtiğimiz günlerde 1 milyar indirme barajını aşarak mobil battle royale oyunları arasında egale edilmesi zor bir rekora imza attı. Bunun yanında, oyunun bu başarısının oyun geliştiricisi olan Tencent’i de bir hayli mutlu ettiğini söylemek mümkün çünkü firma PUBG markasına yeni bir oyun eklemenin hazırlığında. Oyunla ilgili tüm bu başarı haberleri gelmeye devam ederken, bugünkü yenilik haberimiz oyunun kendisiyle alakalı. Öyle ki, PUBG Mobile bugünkü güncellemesiyle oyuncuların uzun süredir beklediği bir yeniliği oyuna kattı. PUBG’nin bilgisayar ve konsol versiyonundan tanıdığımız Karakin haritası artık mobil sürümde. Üstelik, yenilikler bununla sınırlı değil…
PUBG Mobile sonunda çok sevilen Karakin haritasına kavuştu
Hatırlayacağınız üzere, PUBG Mobile geçtiğimiz versiyon 1.3 isimli büyük bir güncelleme (Android’te 640 MB, iOS’ta 1.55 GB) almıştı. Bu güncelleme yeni 18. Battle Pass, Hundred Rhytms müzik festivali gibi yenilikler getirmişti. Ancak güncellemenin boyutuna baktığımızda, yeniliklerin bunlarla sınırlı kalmasını beklemiyorduk. Dahası, oyunun 3. yaş gününün de yaklaştığını düşündüğümüzde, büyük yenilikler beklemek çok da mantıksız durmuyordu. Görünen o ki, 1.3 güncellemesinin asıl meyvelerini yavaş yavaş almaya başlıyoruz. İşte karşıınızda PUBG Mobile Karakin Haritası:
Birçok oyuncu Karakin haritasına orijinal oyundan tanıyordur. Ancak oyunu sadece mobil oynayan kullanıcıların da bir hayli fazla sayıda olduğunu da göz önüne alırsak, yeni haritayı kısaca tanıtmakta fayda var. Yeni haritamız Karakin çöl temalı bir harita. Buna ek olarak, yeni haritanın en önemli özelliklerinden birinin de küçük olması. Bu kompaktlık, oyunda sürekli hareketli olmanın ve özellikle zıplamanın stratejik önemini arttırmakta. Ayrıca, haritadaki oyuncu sayısının da 64 olacağını belirtelim. Son olarak, bir de yeni Red Zone mekaniğinden bahsetmekte fayda var. Aslında, bu mekanik bilgisayar ve konsol PUBG’sindeki orijinal versiyonunun mobil için modifiye edilmiş bir hali. Normal Pubg’den tek farkı ise bu alanın mobilde “Demolition Zones” şeklinde isimlendirilecek olması. Bu alanlar haritada mor renkle gösterilecek. Bu alanlar kendi kendine patlayacak ve bu patlamayla hem binalara hem de oyunculara zarar verecek. Yani, artık haritada mor görünce oradan uzaklaşmanızda fayda var.
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Yeni Silahlar: Panzerfaust ve Sticky Bomb
PUBG Mobile bugünkü yeniliklerini Karakin haritası ile sınırlı bırakmadı. Zira, silahlar tarafında da heyecanlandıran birkaç yenilik mevcut. Bu yeni silahlardan en dikkat çekeni isi normal PUBG’den de tanıdığımız “Panzerfaust” isimli bazuka. Panzerfaust’ın özelliklerinden bahsetmek gerekirse, en öne çıkan tek detay tek kullanımlık bir silah olması. Loot olarak bulunma sıklığı ve haritadaki dağılımı ise tamamen random. Fakat, air drop konusunda işler farklı. Öyle ki, Panzerfaust her air drop’tan çıkacak. Vuruş mekanikleri tarafında ise, yeni silahımızın en önemli özelliği bir roket atar olması .Bu roketler temas anında patlayacak ve patlama menzili içinde kalan tüm oyuncular veya binalara zarar verecek. Tabi, buradaki binalardan kastımız ince duvarlar ve yakın mesafedeki eşyalar. Son olarak, ateş ederken arkadaşlarınızın yakınınızda olmadığından emin olmak isteyebilirsiniz çünkü bu silah arkadaşlarınıza da zarar verme özelliğine sahip.
Diğer bir yeni silahımız ise “Sticky Bomb” isimli fırlatılabilir bir bomba. Bu bombaların en büyük özelliği atıldığı duvarlara yapışıyor olması. Tabi, işlevleri de tıpkı tahmin ettiğiniz gibi: Yapıştıkları duvarları havaya uçurmak. Bu yeni fırlatılabilir bombanın belki de en güzel yanı oyunda yaratacağı parçalanmış binalar. Bu şekilde yeni vuruş açıları ve çok daha stratejik bir oynanışa sahip olacağımızı düşünüyoruz.
Yeni mekanik: Thin Walls
PUBG Mobile, silahlar ve yeni harita dışında, yeni bir mekaniğe de kavuşuyor. Bu yeni mekaniğin orijinal ismi “Thin Wall Bullet Penetration”. Yani, ince duvar mermi geçirgenliği. Bu yeni mekanik sayesinde artık oyundaki bazı duvarlar mermi geçirir hale gelecek. Tabi, bu duvarların görselleri farklı olacak ve normal duvarlardan kolayca ayırt edebileceksiniz. Uzun lafın kısası, artık saklanılan yerleri veya siper alınan duvarları dikkatli seçmekte fayda var.
Yenilikleri deneme fırsatınız oldu mu? PUBG Mobile yeni haritası ve silahları hakkında ne düşünüyorsunuz? Deneyimlerinizi bizimle paylaşırsanız çok seviniriz!
Kaynak: GameSpot, TouchArcade
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Genel
E3 2021 etkinliğinin nasıl gerçekleşeceği belli oldu!
E3 2021 etkinliği ile alakalı sonunda kesin karar verildi. Oyun dünyası için oldukça önemli bir yere sahip olan etkinliğin bir dönem iptal olacağı iddia ediliyordu. Resmi açıklamanın bir türlü gelmediği etkinlik için nihai karar ortaya çıktı. Merakla beklenen etkinlik sanal ortamda takipçilerini karşılayacak. Ayrıca etkinliğin tarihinde de herhangi bir değişiklik olmadı. Oyun dünyasında gözler yaz mevsiminde gerçekleşecek E3 2021 etkinliğinde olacak.
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E3 2021 sanal etkinlik olarak gerçekleşecek!
Covid-19 salgınının etkileri hala sürmekte. Birçok ülkenin aşılama ile önünü görmeye başladığı şu günlerde neredeyse iki yıldır doğru dürüst etkinlik gerçekleşmemekte. Hemen hemen birçok etkinlik internet üzerinden hayranlarına deneyim sunarken, bazı etkinlikler de iptal olmak durumunda kalmıştı. Oyun dünyasının kuşkusuz en önemli etkinliklerinden biri olan E3 de, bu durumdan oldukça etkilendi. Geçen sene iptal olan ve hayranlarını üzen etkinlik görünüşe göre geri dönüyor. E3 2021 adıyla tekrardan sahne alması planlanan etkinliğin durumu netleşti. Etkinlikten sorumlu şirket ESA, bu yıl oyun dünyasına geri döneceklerini resmen duyurdu. Ancak etkinlik fiziksel olarak gerçekleşemeyecek. Zira Coid-19’un etkileri ve birçok firmanın çalışanları ile seyahat etmek zorunda kalması, etkinliği sanal dünyaya girmek zorunda bıraktı. Firma etkinliğin tamamen sanal olarak gerçekleşeceğini resmen açıkladı. Ayrıca firma sanal etkinlik ile daha fazla takipçiye ve hayrana ulaşmayı da hedefliyor.
E3’s 2021 digital show is a free event for all attendees. We’re excited to fill you in on all the real news for the event very soon. https://t.co/HzTzaQEosx
— E3 (@E3) April 1, 2021
Şimdiden çalışmaların başladığı etkinlik için birçok firma yerini aldı. Oyun dünyasının güçlü isimlerinden Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros., ve Koch Media, E3 2021 etkinliğinde yer alacak. Bununla birlikte ESA, ilerleyen günlerde katılımcı sayısının artmasını bekliyor. Zira etkinlik için ESA ince eleyip sık dokuyor. İlk başlarda iptal olacağı iddia edilen etkinliğin, sonunda sanalda olsa gerçekleşecek olması, hayranlar tarafından sevinç ile karşılandı. İlk dedikodular, ESA’nın etkinliği bir şekilde fiziksel düzenlemek istediği yönündeydi. Hatta bazı kaynaklara göre E3 2021 de iptal olma tehlikesi ile karşı karşıyaydı. Ancak firma tamamen sanal etkinlik ile kendisini oyun dünyasına tekrar hatırlatacak.
E3 2021 ne zaman?
E3 2021 etkinliği her zamanki tarihi olan yaz mevsiminde gerçekleşecek. Tamamen ücretsiz olacak etkinlik 12-15 Haziran tarihinde oyun dünyasına giriş yapacak. Merakla beklenen ve bir nevi geri dönen etkinlik için daha öncesinde de basına özel bir tanıtım gerçekleştirilecek. Bu sayede E3 2021 öncesi bazı yapımlar, oyun basınını karşısına ilk kez çıkacak. Konuyla alakalı bir açıklama yapan ESA CEO‘su Stanley Pierre-Louis, yirmi yıldır gerçekleştirdikleri bu etkinlikten kolay kolay vazgeçmeyeceklerini duyurdu. Bununla birlikte gelişen modern çağda etkinliği bir nevi “evrimleştirmek” istediklerinin de altını çizdi. Daha fazla takipçiye ulaşmak isteyen firma, tamamen sanal olacak etkinlik ile bu amacına ulaşabilir. Stanley Pierre-Louis, etkinlik ile birlikte oyun dünyasına en iyisini sunmak istediklerini belirtti.
Basit bir duyuru etkinliğinden fazlası olan E3, oyun dünyasının en ikonik olaylarından da biri. Tarihte önemli bir yeri olan etkinliğin, oyun dünyasında gerçekten önemli bir yeri var. Birçok oyunun ilk kez gösterildiği ve internet yaygınlaşmadan önce ciddi bir haber kaynağı olan etkinlik, yeni evrim geçirerek kendini yeni nesle hazırlıyor. Daha fazla takipçiye, izleyiciye ve hayrana ulaşmak için yoğun çaba harcayan ESA, etkinliğin basit bir video gösterisi olmaması için yoğun çaba harcıyor. Firma etkinliği “olabildiğince interaktif” yapmak istiyor.
E3 2022’nin tekrardan fiziksel olma ihtimali var!
Her ne kadar evrim geçirmek için yoğun çaba harcasa da, etkinliğin fiziksel katılım ile yarattığı etkiyi de göz ardı etmemek lazım. Zira fiziksel etkinlikler oldukça güçlü ekonomik girdilere sahip oluyor. Bu nedenle ESA, Covid-19’un 2022’de bitmesi durumunda tekrardan fiziksel etkinlikler yapacaklarını duyurdu. Ayrıca E3 2021’in geri dönüşlerine göre sanal ortamda yeni geliştirmeler de 2022 yılında hayranları karşılayacak.
E3 2021 etkinliğine geri dönecek olursak, firma henüz bazı bilgileri açıklamadı. Zira etkinliğin tam olarak hangi platformda gerçekleşeceği belli olmadı. Bununla birlikte canlı yayınların ne zaman nasıl olacağı da belli değil. İlerleyen zamanlarda etkinliğin günlük programının paylaşılacağı iddia ediliyor. Ancak o güne kadar elimizde etkinlik için yeterli bilgi ne yazık ki bulunmuyor. Bakalım efsanevi E3, Covid-19‘a rağmen tamamen sanal ortamda beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
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