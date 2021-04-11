Age Of Empires 4 ile ilgili yeni detaylar ve çıkış tarihi belli oldu

Age of Empires 4 (IV) yolda. 7’den 70’e sıkı bir hayran kitlesi olan serinin dördüncü oyunun geleceği uzun bir süredir belliydi. Hatta, geçtiğimiz sene oyunun gameplay fragmanını bile görmüştük. Ancak bugün gelen haberler bize çok daha fazlasını göstermekte. Oyunun yapımcısı Microsoft, bugün gerçekleştirdiği “Age Of Empires Fan Preview” isimli etkinlikte oyunla ilgili birçok detayı oyuncularla paylaştı. Oyun içinde yer alacak uygarlıklardan çeşitli campaign modlarına kadar birçok ayrıntının gün yüzüne çıktığı etkinlik bizleri heyecanlandırdı. İşte en popüler gerçek zamanlı strateji (RTS) serisinin yeni oyunuyla ilgili yeni öğrendiğimiz detaylar ve bugüne kadar bildiklerimiz…

Age Of Empires 4 oyunundaki yeni uygarlıklar ve çok daha fazlası

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Aslında, ilk haberini 2017’de aldığımız Age Of Empires 4 (IV) ile ilgili bugüne kadar çok fazla bir bilgiye sahip değildik. Hatta, 2019’da yayımlanan oynanış fragmanı dışında pek bir şey görmedik desek abartmış olmayız. Fakat, bugünkü etkinlikte geliştiriciler Microsoft ve Relic Entertainment deyim yerindeyse bir geldi pir geldi. Zira, yeni fragmandan oyun içeriğine ve hatta çıkış tarihine kadar oyun hakkındaki birçok yeni detaya artık sahibiz. Öncelikle yeni oynanış (gameplay) fragmanıyla başlayalım:

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Açıkcası, en son oyunu 2005 yılında piyasaya sürülen serinin bu uzun oynanış fragmanı bizleri heyecanlandırdı. Gelelim oyun hakkına bugün öğrendiğimiz detaylara. Öncelikle, oyunun 8 adet uygarlık içereceğini belirtelim. Ancak, bugünkü etkinlikte bu 8 uygarlığın sadece 4 tanesini öğrenebildik. Bu uygarlıklar ise şu şekilde: Mongols, Delhi Sultanate, Chinese Empire ve English Empire. Bu uygarlıklardan Delhi Sultanate seride ilk kez karşımıza çıkarken, Çin, Moğollar ve İngiliz uygarlıkları serinin önceki oyunlarından tanıdığımız ırklar. Bunun yanında, uygarlıklarla ilgili diğer bir dikkat çeken detay ise oynanışın asimetrik olacak olması. Peki bu “asimetrik oynanış” ne anlama geliyor? Özetle, asimetrik terimini farklı uygarlıklarla oynarken oynanışın da tümüyle değişmesi olarak tanımlayabiliriz. Örneğin, Mongols’la oynarkenki savaş stratejileriniz, kaynaklarınız vb. Delhi ile oynadığınızdan bütünüyle farklı olacak. Yani, eski oyunların aksine sadece itemleriniz değil, farklı uygarlıklarla oynadığınızda gameplay’iniz de komple farklı olacak.

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Çıkış tarihi, dört çağ ve diğer detaylar

Serinin hayranlarının çok sevdiği çağ atlama sistemi Age Of Empires 4 oyununda da karşımızda olacak. Bu çağların isimleri ise Medieval (Ortaçağ), Feudal (Feodal), Castle (Kale Çağı) ve Imperial (Emperyal Çağ) şeklinde. Çağlarla ilgili dikkat çeken diğer bir değişiklik ise şövalye gibi yürüyen askerlerinizin binalara saldırış şekli. Öyle ki, şövalyeler artık binalara kılıçla saldırmak yerine alevli toplar fırlatacak. Sadece kozmetik bir değişiklik olup oynanış açısından fark yaratmasa da, çağlara uygunluğu ve gerçekçilik açısından güzel bir hamle diyebiliriz.

Age Of Empires serisinin sevilen diğer bir özelliği ise oyunun hikayesi şeklinde tanımlayabileceğimiz Campaign’ler. Bugün bu konuda da yeni bilgiler öğrendik. Öyle ki, oyunda 4 adet Campaign yer alacak. Fakat, şimdilik bunlardan sadece bir tanesi ile ilgi ayrıntılar paylaşılmış durumda. Bu Campaign’imizin adı “The Norman Quest”. Bu hikayede Normandy dükü William of Normandy’nin İngiltere’yi Kral Harold’un elinden almaya çalışmasının hikayesine tanıklık edeceğiz. Bunun yanında, bu Campaign’in Hastings Savaşı gibi ünlü muharebeleri de içereceğini ekleyelim.

Bugün öğrendiğimiz diğer bilgiler ise oyunun mekanikleri hakkındaydı. Örneğin, yeni “Stealh Force” mekaniği gerçekten de heyecan verici ve oynanışa iyi yönde etki edeceğine inandığımız bir yenilik. Bu yeni mekaniği, kısaca ordunuzu düşmanınızdan saklama olarak tanımlayabiliriz. Tüm bu teknik detaylara ek olarak, bugün tam olmasa da bir çıkış tarihi öğrendiğimizi belirtelim. Öyle ki, oyunun 2021 Sonbaharında çıkması planlanıyor.

Yapımcılar, insanların oyunu oynarken tarih öğrenmesini umuyor

Bugünkü etkinliğin dikkat çeken diğer bir yanı ise etkinlikte gösterilen belgeseldi. Adeta bir Netflix veya History Channel yapımı kalitesinde görünen belgesel, oyundaki Campaign’lerin tarihi yanına dikkat çekiyordu. Bu konuda konuşan Microsoft sorumlusu Emma Briddle, İngiltere’de büyümüş biri olarak İngiliz tarihini okuldan daha çok Age Of Empires’tan öğrendiğini söyledi. Geliştirici ekibi, oyundaki diller, gelenekler vb. gibi tarihi detaylara çok dikkat ettiklerini de ekledi. İşte tam da bu yüzden, geliştirici ekibinin umudu insanların oyundan tarih öğrenmeleri.

Kaynak: GameInformer, TheVerge