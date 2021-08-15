Dizüstü Bilgisayar
4K OLED ekranlı iş istasyonu! | Gigabyte AERO 15 OLED XD incelemesi
AERO 15 OLED XD modeli incelemesiyle karşınızdayız. Gigabyte’ın geçtiğimiz sene Türkiye pazarına giriş yaptığı laptop modelleri yenilendi.
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4K ekranlı iş istasyonu! | Gigabyte AERO 15 OLED XD incelemesi
4K ekranıyla dikkat çeken Gigabyte’ın AERO 15 OLED serisi Intel 11. nesil Core i7 işlemcisi ile yenilendi. İnce, şık, taşınabilir ve bir o kadar da performanslı yapıda olan AERO 15 OLED, profesyonel kullanımlarınızda oldukça iyi sonuçlar verebilecek yapıda. Oyun istediğinizde de karşılığiını verebilecek olan AERO 15 OLED, farklı bir deneyim vadediyor.
Gigabyte AERO 15 OLED XD özellikleri
Boyut: 356 x 25 x 213 mm
Ağırlık: 2,3 kg
Ekran: 15,6 inç 3840 x 2160 piksel
Samsung AMOLED VESA DisplayHDR 400, 100% DCI-P3
X-Rite Renk Kalibrasyonu ve Pantone Onaylı ekran
İşlemci: Intel Core i7-11800H
Ekran kartı: Nvidia RTX 3070 Max-Q
Bellek: 2x 16 GB DDR4 3200 MHz
Depolama: 1x PCIe 4.0 M.2 SSD + 1x PCIe 4.0 M.2 SSD
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Dizüstü Bilgisayar
HONOR MagicBook X 15, Hafif ve Şık Tasarımıyla Türkiye’de
HONOR’un yeni dizüstü bilgisayarı MagicBook X 15, hafif alüminyum kasası ve şık tasarımıyla öne çıkmayı başarıyor. 30 dakikalık şarjla yarım gün kullanılabilme özelliğine sahip olan dizüstü, göz sağlığını koruyan FullView ekranıyla dikkat çekmeyi başarıyor.
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HONOR, MagicBook dizüstü bilgisayar serisinden HONOR MagicBook X 15’i Türkiye’de satışa sunduğunu duyurdu. Gücünü Intel® Core i5-10210U işlemciden alan HONOR MagicBook X 15, hafif ve kompakt yapısıyla aynı anda birden fazla görevi tamamlayabilmenizi sağlayan özelliklere sahip.
HONOR MagicBook X 15, 10,5 saatlik batarya ömrüne sahip olmasının yanı sıra 30 dakikalık şarjla yarım gün kullanım imkânı da sunduğunu duyuruyor. USB-C girişi ile gelen MagicBook X 15, sadece bir saatte yüzde 70 oranında şarj düzeyine ulaşabiliyor.
İçindekiler
FullView Ekran Teknolojisi
15,6 inç boyutunda ekrana sahip olan cihaz, Eye Comfort HONOR FullView ekrana sahip. Özellikle canlı renkleri ve gerçekçi görselleriyle kullanıcıların ekrandaki her detayı yakalamalarına imkân sağlıyor. Sol ve sağda 5.3mm’lik ince çerçeveyle çevrili yüzde 87’lik ekran/gövde oranı sunan ekran karşısında uzun süre vakit geçirenler için Düşük Mavi Işık ve Titreşim Yapmayan Ekran konusunda TÜV Rheinland sertifikalarına sahip. DC ışık azaltma teknolojisini de barındıran HONOR MagicBook X 15, tüm bu özellikleriyle uzun bir iş gününde bile kullanıcıların göz sağlığını koruyacağını belli ediyor.
Hafif ve Şık Tasarım Özellikleri
MagicBook X 15, 1,56 kg ağırlığa ve 16,9 mm’lik ultra ince, tasarım özellikleriyle hafif ve şık bir görüntü yakalıyor. 1920×1080 çözünürlüklü LCD ekrana sahip cihaz ekran üzerindeki kaplama sayesinde parlamayı azaltırken direkt gün ışığında bile kaliteli görseller sunmayı ihmal etmiyor. Uzay Grisi renginde satışa çıkan dizüstü bilgisayar, şık alüminyum kasasıya sahip. HONOR MagicBook X 15, Intel Core i5-10210U işlemciyle birden fazla görevi aynı anda başarıyla tamamlayabiliyor. Dizüstü bilgisayar, yüksek yoğunluklu ve ince fan yapraklarıyla ısı dağıtımını yayıp, aşırı ısınma yapmadan akıcı bir soğutma performansı sergiliyor.
Çoklu Ekran Özelliği
HONOR MagicBook X 15’in çoklu-ekran özelliğiyle akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarınızla çalışmak oldukça kolaylaşıyor. Basit bir tuş dokunuşuyla HONOR akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarınız arasında bağlantı kurabilir ve bilgisayarınızda akıllı telefonunuzun ekranını görebilirsiniz. Ayrıca dosyaları sürükle-bırak şeklinde aktarabilirsiniz. Ayrıca HONOR MagicBook X 15’in güç tuşunda yer alan parmak izi okuyucusu sayesinde de hızlı ve güvenli bir şekilde profilinize giriş yapabilirsiniz.
HONOR MagicBook X 15, Vatan Bilgisayar mağazaları ve online satış kanallarında 6.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
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Dizüstü Bilgisayar
Geniş ekranda RTX 3060 ile oyun keyfi! | Game Garaj Tracer XL 7T-144 incelemesi
Game Garaj Tracer XL 7T-144 modeli incelemesiyle karşınızdayız. Yerli markamızın ürettiği bilgisayarın detayları videomuzda!
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Geniş ekranda RTX 3060 ile oyun keyfi! | Game Garaj Tracer XL 7T-144 incelemesi
Ürün hakkında detaylı bilgi ve seçenekler için; https://hwp.to/TracerXL
Game Garaj Tracer XL 7T-144 özellikleri
2,2 kg ağırlık
Metal Ön Ve Klavye Yüzeyi
Aydınlatmalı Türkçe Q Klavye
17,3″ 144Hz FHD IPS Ekran
Intel Core i7 10750H
Nvidia GeForce RTX 3060 MaxQ 6 GB
2x 8 GB Crucial 2933 Mhz DDR4
Intel Wi-Fi 6 modül
1x M.2 NVMe SSD Netac N950E Pro 500 GB
1x 2.5” SATA HDD
1x 2.5” SSD
1x USB 3.2 Gen 1 Tip C
3x USB 3.2 Gen 1
1x mikrofon girişi
1x Kulaklık çıkışı
1x HDMI
1x RJ-45
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