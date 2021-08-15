4K OLED ekranlı iş istasyonu! | Gigabyte AERO 15 OLED XD incelemesi

HONOR’un yeni dizüstü bilgisayarı MagicBook X 15, hafif alüminyum kasası ve şık tasarımıyla öne çıkmayı başarıyor. 30 dakikalık şarjla yarım gün kullanılabilme özelliğine sahip olan dizüstü, göz sağlığını koruyan FullView ekranıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

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HONOR, MagicBook dizüstü bilgisayar serisinden HONOR MagicBook X 15’i Türkiye’de satışa sunduğunu duyurdu. Gücünü Intel® Core i5-10210U işlemciden alan HONOR MagicBook X 15, hafif ve kompakt yapısıyla aynı anda birden fazla görevi tamamlayabilmenizi sağlayan özelliklere sahip.

HONOR MagicBook X 15, 10,5 saatlik batarya ömrüne sahip olmasının yanı sıra 30 dakikalık şarjla yarım gün kullanım imkânı da sunduğunu duyuruyor. USB-C girişi ile gelen MagicBook X 15, sadece bir saatte yüzde 70 oranında şarj düzeyine ulaşabiliyor.

FullView Ekran Teknolojisi

15,6 inç boyutunda ekrana sahip olan cihaz, Eye Comfort HONOR FullView ekrana sahip. Özellikle canlı renkleri ve gerçekçi görselleriyle kullanıcıların ekrandaki her detayı yakalamalarına imkân sağlıyor. Sol ve sağda 5.3mm’lik ince çerçeveyle çevrili yüzde 87’lik ekran/gövde oranı sunan ekran karşısında uzun süre vakit geçirenler için Düşük Mavi Işık ve Titreşim Yapmayan Ekran konusunda TÜV Rheinland sertifikalarına sahip. DC ışık azaltma teknolojisini de barındıran HONOR MagicBook X 15, tüm bu özellikleriyle uzun bir iş gününde bile kullanıcıların göz sağlığını koruyacağını belli ediyor.

Hafif ve Şık Tasarım Özellikleri

MagicBook X 15, 1,56 kg ağırlığa ve 16,9 mm’lik ultra ince, tasarım özellikleriyle hafif ve şık bir görüntü yakalıyor. 1920×1080 çözünürlüklü LCD ekrana sahip cihaz ekran üzerindeki kaplama sayesinde parlamayı azaltırken direkt gün ışığında bile kaliteli görseller sunmayı ihmal etmiyor. Uzay Grisi renginde satışa çıkan dizüstü bilgisayar, şık alüminyum kasasıya sahip. HONOR MagicBook X 15, Intel Core i5-10210U işlemciyle birden fazla görevi aynı anda başarıyla tamamlayabiliyor. Dizüstü bilgisayar, yüksek yoğunluklu ve ince fan yapraklarıyla ısı dağıtımını yayıp, aşırı ısınma yapmadan akıcı bir soğutma performansı sergiliyor.

Çoklu Ekran Özelliği

HONOR MagicBook X 15’in çoklu-ekran özelliğiyle akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarınızla çalışmak oldukça kolaylaşıyor. Basit bir tuş dokunuşuyla HONOR akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarınız arasında bağlantı kurabilir ve bilgisayarınızda akıllı telefonunuzun ekranını görebilirsiniz. Ayrıca dosyaları sürükle-bırak şeklinde aktarabilirsiniz. Ayrıca HONOR MagicBook X 15’in güç tuşunda yer alan parmak izi okuyucusu sayesinde de hızlı ve güvenli bir şekilde profilinize giriş yapabilirsiniz.

HONOR MagicBook X 15, Vatan Bilgisayar mağazaları ve online satış kanallarında 6.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.