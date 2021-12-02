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Donanım

Laptop’ta 4K OLED ekran gerekli mi? | Gigabyte AERO 15 OLED XD ile 3 Ay

4K OLED ekranlı AERO 15 OLED XD modelinin deneyimi ile karşınızdayız. Gigabyte’ın geniş ekranı ve 4K çözünürlüğü laptopta ne işe yarar? Avantajları nelerdir bu videoda bakıyoruz.

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Laptop’ta 4K OLED ekran gerekli mi? | Gigabyte AERO 15 OLED XD ile 3 Ay

Gigabyte AERO 15 OLED XD detayları

4K ekranıyla dikkat çeken Gigabyte’ın AERO 15 OLED serisi Intel 11. nesil Core i7 işlemcisi ile yenilendi. İnce, şık, taşınabilir ve bir o kadar da performanslı yapıda olan AERO 15 OLED, profesyonel kullanımlarınızda oldukça iyi sonuçlar verebilecek yapıda. Oyun istediğinizde de karşılığiını verebilecek olan AERO 15 OLED, farklı bir deneyim vadediyor.

Gigabyte AERO 15 OLED XD özellikleri

Boyut: 356 x 25 x 213 mm
Ağırlık: 2,3 kg
Ekran: 15,6 inç 3840 x 2160 piksel
Samsung AMOLED VESA DisplayHDR 400, 100% DCI-P3
X-Rite Renk Kalibrasyonu ve Pantone Onaylı ekran
İşlemci: Intel Core i7-11800H
Ekran kartı: Nvidia RTX 3070 Max-Q
Bellek: 2x 16 GB DDR4 3200 MHz
Depolama: 1x PCIe 4.0 M.2 SSD + 1x PCIe 4.0 M.2 SSD

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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