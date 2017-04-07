Adobe, Selfieleri Daha Güzel Hale Getirecek Yapay Zeka Peşinde

Adobe’un yapay zeka ve makine öğrenimi bölümlerini yürüten kısmı Sensei bugün selfie kalitesini yükseltmeyi amaçlayan bir proje dahilinde video yayınladı.

Adobe ya da Sensei henüz bu özellikleri herhangi bir uygulamasında resmi olarak yayınlamış değil ancak yine de video bu projenin güzel bir fikir olduğunu oldukça ikna ediyor. Videoda bir kullanıcı çok kötü selfieler çekiliyor. Ancak bu selfieleri yapay alan derinliği efekti, perspektif ayarlaması ve diğer erkeklerin fotoğraflarından aldığı estetik unsurlar ile mükemmel bir hale getiriyor.

Videoda yer alan son özellik ise herhangi bir fotoğraftaki stili kopyalayıp başka bir fotoğrafa uygulamayı gösteriyor. Adobe ve Cornell Üniversitesi’ndeki araştırmacılar Deep Photo Style Transfer isimli bir makale yayınladı ve bu makalede Instagram benzeri filtrelerden çok daha kompleks bir fotoğraf stili uygulama yer alıyor.