Haber
Adobe, salgın nedeniyle uygulamalarını 2 ay boyunca ücretsiz yaptı
Adobe, koronavirüs nedeniyle uygulamalarını 60 gün boyunca ücretsiz olarak kullanıma sunduğunu açıkladı.
Çin’de ortaya çıkan ve kısa zaman içinde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle insanlar evlerine kapandı. Bu sebeple birçok insan işlerini evlerinden yürütmeye çalışıyorlar. Hal böyle olunca dünyanın genelinde büyük bir yardımlaşma, farkındalık ve beraberlik oluşmaya başlamış durumda.
Teknoloji şirketleri de ürünlerinde ve hizmetlerinde evde kalmayı destekleyecek çeşitli indirimler ve kampanyalar düzenlemeye başladılar.
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Evine kapanan kullanıcılar için koronavirüs kapsamında adımlar atan firmalar arasına son olarak da Adobe da dahil oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Adobe tarafından geliştirilip kullanıma sunulan çok sayıda program 60 gün süreyle ücretsiz olacak.
Bu kampanya kapsamında Adobe Creative Cloud ve Document Cloud Enterprise Term License Agreement için alınan ek lisans ücretleri de iki ay süresince kaldırılıyor. Söz konusu kampanyada Creative Cloud kapsamında Photoshop ve Premiere Pro olmak üzere birçok uygulama yer alıyor.
Öğretmenler ve öğrenciler için hazırlanan bu kampanya, uzaktan eğitimin devam ettiği bugünlerde eğitime katkı sağlaması amacıyla hazırlandığı tahmin ediliyor. Kullanıcılar tarafından Adobe’nin ücretsiz kullanım kampanyası büyük bir memnuniyetle karşılandı.
Kısa bir süre önce de Apple tarafından evde kalmayı desteklemek için benzer bir adım atılmıştı. Apple’ın ücretli uygulamalarının deneme süresi 30 günden 90 gün seviyesine kadar uzatılmıştı. Şimdi de benzer bir adımın Adobe tarafından eğitim tarafı için gelmesi sevindirici bir durum. İlerleyen günlerde bu sürece katılacak teknoloji şirketlerinin sayısının artması bekleniyor.
Genel
VW Touareg V8 TDI, emisyon testinden yüksek puanla geçti!
VW‘in bir süre önce emisyon kurallarını, test cihazını kandırabilen bir yazılımla çiğnediği ortaya çıkmıştı. Bundan dolayı büyük bir cezai yaptırıma uğrayan şirket, şimdilerde V8 TDI motorunun emisyon değerlerinden dolayı mutlu görünüyor.
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Son zamanlarda dizel motorlar hakkında, özellikle de emisyon değerleri hakkında pek bir şey duymuyoruz. Fakat VW, Touareg V8 TDI‘ların ne kadar temiz olduğu konusunda kendine oldukça güveniyor. Bunun sebebi ise AB‘nin en son Gerçek Sürüş Emisyonları (GSE) kriterlerini karşılıyor olması.
Yeni VW Touareg V8 TDI üzerinde, üç Alman metropol bölgesinde, bağımsız bir kuruluş olan Emissions Analytics tarafından üç ayrı GSE testi yapıldı. Testlerden biri, çok engebeli olmayan Aşağı Saksonya‘da, Baden-Württemberg ve Bavyera‘da farklı rakımlarda yapılan iki ayrı testten oluşuyordu.
Her üç testte de Touareg V8 TDI, Euro 6 NOx sınırı olan 80 mg/km değerinin çok altında verilere ulaştı. Aşağı Saksonya’da 10 mg/km, Bavyera’da 13 mg/km ve Baden-Württemberg’de ise 20 mg/km gibi emisyon değerleri sundu. Bu da ortalama olarak 14 mg/km gibi bir değere denk geliyor.
VW’nin yaptığı açıklamaya göre bu değerleri yakalamak, SCR katalitik dönüştürücünün de yer aldığı çok aşamalı egzoz gazı arıtımı sistemiyle mümkün olmuş. Ayrıca Avrupa’daki çoğu yeni nesil dizel aracın emisyonlarını düşürmek için kullanılan AdBlue olarak da bilinen sentetik üre çözeltisinin, NOx‘i zararsız su buharı ve azot gazına dönüştürdüğü sistemin de büyük yardımı olduğunu da belirtiyor.
VW Touareg V8 TDI, gücünü çift turbolu 4.0 litre V6 dizel motordan alıyor. 415 beygir güç üreten bu aracın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise, ürettiği 900 Nm torku 1250 devir/dakika’dan itibaren sunuyor olması. Bu tork festivali gibi olayın yaşanması için düşük devirlerde birinci turbo kullanılıyor. İkinci turbo ise elektrikli “valvelift” teknolojisini kullanarak 2000 devir/dakikadan itibaren görev yapıyor.
V8 TDI, sekiz ileri otomatik şanzımana ve VW’nin 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemiyle gücünü yola aktarıyor. Ayrıca araç, 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlarken, en yüksek hızı 250 km/s‘de elektronik olarak sınırlandırılmış.
Söylentilere bakılırsa VW Touareg V8 TDI, üreticinin sekiz silindirli dizel ünite kullanan son otomobili olacak. Aslında piyasanın genel durumu ve sektörün elektrifikasyona doğru yönelmesi göz önüne alındığında, pek de mantıksız durmuyor.
Haber
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan “Zoom” açıklaması!
Çevrimiçi video konferans uygulaması olan Zoom, Koronavirüs sürecinde uzaktan çalışma ve eğitim alanında büyük ilgi gördü. Milli Eğitim Bakanlığı ise kısa zamanda kullanıcı sayısını büyük oranda artıran uygulama hakkında önemli bir açıklama yaptı.
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Zoom uygulaması, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mercek altına alındı!
Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin ders takvimine devam etmesi açısından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) adlı servisi öne çıkarmıştı. Bazı öğretmenler ise öğrencileriyle birebir ders işleyişini sürdürmek için Zoom adlı uygulamayı tercih ediyor. Son olarak bazı öğretmenlerin kredi kartlarından yetkisiz şekilde para çekildiğini iddia etmesinin ardından Bakanlık harekete geçti.
Kamuoyuna açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı; 8. sınıf, lise hazırlık ve 12. sınıf öğretmenlerinin EBA Canlı Ders özelliğini kullanabileceğini hatırlattı. Uzaktan eğitim için EBA dışında herhangi bir platformun önerilmediğini belirten Bakanlık, veri güvenliğinin korunması için bazı önerilerde de bulundu. Paylaşılan önerilerde diğer platformlara sosyal medya hesaplarıyla giriş yapılmaması ve gerekli durumlar dışında kameraya erişim izni verilmemesi gibi hususlar yer alıyor.
2013 yılında bireysel olarak kullanıma sunulan Zoom, video konferans mantığıyla sanal ortamda toplantı düzenlenmesini amaçlıyor. Koronavirüs öncesinde 10 milyon kullanıcı sayısı bulunan servis, iş ortamının eve kaydırılması nedeniyle büyük bir patlama yaptı. Aktif olarak 200 milyona yakın kullanıcı sayısına ulaşan uygulama, son günlerde çeşitli güvenlik açıkları ve casusluk iddialarıyla da gündeme geliyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 Lite görsel ve özellikleri ortaya çıktı!
Oppo’nun orta sınıf cihazlar kategorisinde tanıtacağı Oppo Find X2 Lite modeline ait görseller ve cihazın özellikleri bugün itibarıyla ortaya çıktı.
WinFuture’ın haberine göre Oppo Find X2 Lite modelinin özellikleri geçtiğimiz günlerde tanıtılan Oppo Reno3 Youth modeline oldukça benziyor. Cihazın kullanıcıya bakan yüzünde 6.4 inç boyutunda, 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekran paneli yer alıyor. Söz konusu panel damla şekilli bir çentiği ve parmak izi okuyucuyu bünyesinde barındırıyor.
Cihaz performans tarafında gücünü 7 nm üretim teknolojisine sahip Qualcomm Snapdragon 765G platformundan alıyor. 8 çekirdekli yapıdaki yonga seti sahip olduğu x52 modem ile 5G bağlantılarını destekliyor. RAM ve depolama kapasitesi tarafında tek seçenek sunan model 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olacak. Depolama alanını genişletme seçeneği ise cihazda bulunmuyor.
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Oppo Find X2 Lite modeli arka tarafında dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ana kamera olarak 48 MP çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklıklı lense sahip olan modül içinde f/2.2 diyafram açıklıklı 8 MP çözünürlüğündeki geniş açı lensi de bulunuyor. Bunlara ek olarak 2 adet 2 MP çözünürlüğünde makro ve derinlik lensi dörtlü kamera modülünü oluşturuyor. Model özçekim kamerası olarak 32 MP çözünürlüğünde bir lens kullanıyor.
4.025 mAh pil kapasitesi sunan Oppo Find X2 Lite modeli 30 W gücünde kablolu hızlı şarjı destekliyor. Söz konusu modelde kablosuz şarj teknolojisi bulunmuyor. Cihaz kutusundan, Android 10 işletim sistemi temelinde çalışan Color OS 7.0 arayüzü ile çıkacak.
Bağlantı seçeneği olarak 3.5 mm kulaklık girişi bulunan model USB Type-C ile veri ve güç aktarımı sağlayacak.
Oppo Find X2 Lite’ın Siyah ve Beyaz renk seçeneklerine sahip olacak. Cihazın 500 € fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!