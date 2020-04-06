Apple
iPhone 12 Pro 3’lü kamera kurulumu ve LiDAR tarayıcı ile geliyor!
Bir sonraki iPhone serisinin piyasaya sürülmesine hala aylar olsa da, iPhone 12’nin nasıl görüneceğine dair sızıntılar gelmeye başladı.
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iPhone 12 Pro 3’lü kamera ve LiDAR tarayıcı ile geliyor!
Geçtiğimiz hafta sonu Twitter üzerinden yayınlanan görsellere göre iPhone 12 Pro 3’lü kamera dizilimi ve LiDAR tarayıcı ile geliyor. Sızıntılara göre iPhone’un kamera dizilimi güncellenmiş ve 2020 iPad Pro’ya benzer şekilde LiDAR tarayıcıya sahip. Sızdırılan görseller daha önce de yaklaşan Apple ürünleri hakkında ayrıntılar sızdırması ile tanıdığımız Twitter kullanıcısı Choco_bit’ten geliyor. Hesabın biyografisinden anlaşıldığı kadarı ile hesap eski bir Apple yetkili servisi sağlayıcısı tarafından kullanılıyor.
Resimde iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max için kamera diziliminin nasıl olacağını açıkça görebiliyoruz. Çok sayıda raporda Apple’ın bu yılki iPhone 12 amiral gemisi modellerinde yeni bir derinlik sensörü kullanılacağı ileri sürülmüştü. Sızdırılan bu görüntü ile birlikte Apple’ın yeni LiDAR tarayıcısına yer açmak için kamera kurulumunu yeniden düzenlediğini söyleyebiliriz. Şirket daha verimli alan kullanımı için flaşı kamera kurulumunun ortasında konumlandırmış.
Apple’ın iPhone 12 modellerini sonbaharda piyasaya sürmesi bekleniyor ancak COVID-19 salgınının neden olduğu ekonomik belirsizlik nedeniyle bu tarihinin ertelenmesi de beklentiler arasında. Tüm bunların yanı sıra eğer her şey yolunda giderse Apple’ın iPhone 12 serisinde 4 yeni model tanıtması bekleniyor. Bu modeller arasında yeni bir 5.4 inç, 2 farklı 6.1 inç ve 6.7 inç iPhone bulunuyor. Gelecek olan tüm bu modellerin OLED ekranlara ve 5G bağlantısına sahip olması kuvvetle muhtemel. 5.4 inçlik modelin iPhone 4’ün kasa yapısına benzer özelliklerde bir tasarıma sahip olması beklenmekte. Sızdırılan resimdeki kamera tasarımının ise iPhone 12 serisinin iki üst düzey modelinde bulunması bekleniyor.
Apple
Apple ile giriş yaygınlaşıyor!
Apple ile giriş yapmayı destekleyen uygulamaların sayısı gün geçtikçe artıyor.
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Google ve Facebook’dan daha güvenli!
Apple ile giriş, ilk olarak iOS 13 ile tanıtılmıştı ve o günden beri uygulama geliştiriciler gerekli güncellemeleri uygulamalarına entegre etmekteler. Yöntem, kullanıcıların uygulamalara ve web sitelerine giriş yapmaları için mevcut Apple ID’leri ile hesap açabilmelerini sağlıyor. Ek olarak kullanıcıların hangi verilerinin paylaşılıp paylaşılmayacağını seçebilmesi gibi, istenildiği takdirde kullanıcının e-posta adresini gizlemesine de olanak tanıyor.
Şuan için yoğun olarak kullanılan Google ve Facebook’a rakip olan uygulama, sağlamış olduğu yeni özellikler ile daha güvenli bir alternatif oluşturarak kullanıcıların ilgisini çekmiş durumda. Yöntem, Touch ID ve Face ID ile beraber çalıştığı için iPhone kullanıcıları için süreci daha kolaylaştıracağı gibi, giriş yapılan uygulamaya ve web sitesine de kişisel bilgileri göndermeyerek güvenliği de sağlamış olacak.
Gerekli düzenlemeleri yapmaları için uygulama geliştiricilerine 30 Nisan’a kadar zaman tanımış olan Apple, bu tarihi 30 Haziran’a çekmiş olsa da bir çok popüler uygulama gerekli değişiklikleri sistemlerine entegre ettiler bile. Son olarak bu listeye IFTTT, Medium ve The New York Times da katıldı. Destekleyen uygulamaların listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Kullanıcılar durumdan bir hayli memnun, öyleki Facebook’un kullanıcılarını takip ettiğini ve kişisel verilerini bir çok kurumla paylaştığını bilenler, Facebook yerine Apple ile giriş kullanmaya başladılar. Eğer kullanıcılar, Apple ile girişin özellikleri sebebiyle bu yönteme geçiş sağlar ise, Facebook ve Google da benzer güvenlik önlemlerini kendi bünyelerine katabilir.
Apple users, it’s been a big week for Sign In With Apple. Apps like Medium, IFTTT, NYTimes, Strava, Ritual, Freshii, Fiverr and dozens more now offering the privacy of Apple’s anonymous sign in method. I was able to drop Facebook logins entirely. No more tracking me Zuckerberg!
— Pedro 🖖🏼 Former Hugger (@MetroManTO) April 5, 2020
Apple
Müzik platformları büyümeye devam ediyor.
Müzik yayınlayan platformlar piyasa halinde büyümeye devam ediyor. %32 oranında gerçekleşen büyüme karşısında piyasanın lideri hala Spotify!
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Spotify liderliğini koruyor!
Küresel müzik piyasası her anlamda büyümeye devam ediyor. İşin sanat kısmını bir kenara bırakırsak, müzik yayın platformları da güçlenmeye devam ediyor. Artık günlük hayatımızda olmazsa olmaz haline gelen Spotify, iTunes gibi uygulamalar küresel çapta hızla büyümekte. Counterpoint isimli internet sitesinde yer alan araştırmaya göre, müzik yayın platformlarının oluşturduğu piyasa bir önceki senenin verileri baz alındığında %32‘lik bir büyüme kaydetmiş. Bu büyüme oranlarının ardından piyasada en çok abonesi olan Spotify birinciliğini korurken onu, Apple Music ve Amazon Music takip ediyor. Aktif abone sayısını piyasanın %35‘i civarında tutan Spotify kendi içerisinde de %23‘lük bir büyüme gerçekleştirmiş durumda. Ancak araştırmacıların takdirini toplayan platform Apple Music oldu. Apple Music, rakiplerine oranla daha az kullanıcıya ulaşmasına rağmen, kendi içerisinde %31‘lik bir büyüme gerçekleştirerek abone sayısında ciddi bir artış yakaladı. Apple‘ı takip eden Amazon Music ise aktif abone oranını %15 seviyelerine getirdi. Piyasaya yeni yeni giren YouTube Music de %6‘lık pay ile ilerlemesini sürdürüyor.
Bu paralı abonelik sistemlerini yaklaşık 358 milyon insanın kullandığını belirten araştırma, bu sayının 2020 sonunda normalden %25 daha fazla artış göstereceği belirtilmiş. Buna en büyük sebep olarak da Corona virüsü gösterilmiş. Salgın hastalık nedeniyle önümüzdeki sene en az 450 milyon insanın bu sistemin aktif kullanıcısı olacağı iddia ediliyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda Spotify‘ın liderliğini elinden alabilecek firma ve platform çıkacak mı, bekleyip göreceğiz?
Apple
ABD’deki Apple mağazaları, Mayıs sonuna kadar kapalı kalabilir
Apple, ABD’deki çalışanlarını, mağazaların Mayıs’a kadar kapalı kalabileceği konusunda uyardı. Hatırlarsanız, daha önce yaptığımız bir habere göre, Apple’ın mağazalarını Nisan ayında kademeli olarak açacağını duyurmuştuk. Fakat bu durum, özellikle ABD açısından pek de mümkün görünmüyor.
İlgili habere bu başlıktan ulaşabilirsiniz: Apple, mağazalarının ilk yarısını nisan ayında tekrar açabilir!
Salgının etkileri, Apple çalışanları ve Apple mağazaları için ne olacak
Mart ayının başlarında, salgının yayılımını yavaşlatmak için Çin dışındaki 458 mağazasının tamamını kapatan Apple, çalışanlarını da evden çalışmaya teşvik etmişti. Ve Mart ayında Çin’de düzelmeye başlanan salgın grafiğiyle beraber Çin’deki bütün mağazaları açmaya başlayan Apple, Covid-19 salgının merkezinin Avrupa ve Amerika’ya taşınmasıyla beraber Çin dışındaki operasyonlarını tekrar gözden geçirmeye başladı.
Deirdre O’Brien’ın belirttiği üzere, firma Covid-19 salgını ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve mevcut duruma göre; şartlar aksine el vermediği sürece, mağazalar Mayıs ayına kadar kapalı kalacak. ABD’de Covid-19 salgınının mevcut durumunu göze aldığımızda ise durum pek de parlak gözükmüyor. Umarız her şey normale dönmeye başlar ve Apple Mağazaları da bütün dünyada yeniden açılır.
3 Nisan 2020 tarihi itibariyle ABD’de yaklaşık olarak 250.000 Covid-19 vakası görüldü. Bizler de artık bu virüse karşı bir aşı veya tedavi bulunarak; ABD, ABD halkı ve tüm dünyanın bir şekilde normale dönmesini diliyoruz.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!