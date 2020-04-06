iPhone 12 Pro 3’lü kamera kurulumu ve LiDAR tarayıcı ile geliyor!

Bir sonraki iPhone serisinin piyasaya sürülmesine hala aylar olsa da, iPhone 12’nin nasıl görüneceğine dair sızıntılar gelmeye başladı.

İlginizi çekebilir: Yeni nesil Galaxy Buds fasulyeye benzeyebilir!

iPhone 12 Pro 3’lü kamera ve LiDAR tarayıcı ile geliyor!

Geçtiğimiz hafta sonu Twitter üzerinden yayınlanan görsellere göre iPhone 12 Pro 3’lü kamera dizilimi ve LiDAR tarayıcı ile geliyor. Sızıntılara göre iPhone’un kamera dizilimi güncellenmiş ve 2020 iPad Pro’ya benzer şekilde LiDAR tarayıcıya sahip. Sızdırılan görseller daha önce de yaklaşan Apple ürünleri hakkında ayrıntılar sızdırması ile tanıdığımız Twitter kullanıcısı Choco_bit’ten geliyor. Hesabın biyografisinden anlaşıldığı kadarı ile hesap eski bir Apple yetkili servisi sağlayıcısı tarafından kullanılıyor.

Resimde iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max için kamera diziliminin nasıl olacağını açıkça görebiliyoruz. Çok sayıda raporda Apple’ın bu yılki iPhone 12 amiral gemisi modellerinde yeni bir derinlik sensörü kullanılacağı ileri sürülmüştü. Sızdırılan bu görüntü ile birlikte Apple’ın yeni LiDAR tarayıcısına yer açmak için kamera kurulumunu yeniden düzenlediğini söyleyebiliriz. Şirket daha verimli alan kullanımı için flaşı kamera kurulumunun ortasında konumlandırmış.

Apple’ın iPhone 12 modellerini sonbaharda piyasaya sürmesi bekleniyor ancak COVID-19 salgınının neden olduğu ekonomik belirsizlik nedeniyle bu tarihinin ertelenmesi de beklentiler arasında. Tüm bunların yanı sıra eğer her şey yolunda giderse Apple’ın iPhone 12 serisinde 4 yeni model tanıtması bekleniyor. Bu modeller arasında yeni bir 5.4 inç, 2 farklı 6.1 inç ve 6.7 inç iPhone bulunuyor. Gelecek olan tüm bu modellerin OLED ekranlara ve 5G bağlantısına sahip olması kuvvetle muhtemel. 5.4 inçlik modelin iPhone 4’ün kasa yapısına benzer özelliklerde bir tasarıma sahip olması beklenmekte. Sızdırılan resimdeki kamera tasarımının ise iPhone 12 serisinin iki üst düzey modelinde bulunması bekleniyor.