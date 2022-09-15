The Information, video konferans hizmeti Zoom‘un e-postaları ve ajandaları yönetmek için kendi alternatiflerini geliştireceğini iddia etti. Şirket, yeni hizmetlerini bu yıl içinde başlatmak istiyor.

The Information, Zoom’un artık Microsoft ve Google’ın hizmetlerine bağlı olduğu için bu adımın gerekli olacağını belirtti. Zoom kullanan birçok işletme ve tüketici, bu şirketlerin platformunda çalışan e-postalara ve takvim davetlerine Zoom aracılığıyla görüntülü toplantıya katılmak için bağlantılar sağlıyor.

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Ayrıca Microsoft ve Google’ın kendi video konferans hizmetleri Teams ve Meet gibi uygulamaları da mevcut. Ek olarak Zoom, sistemini Google ve Outlook gibi diğer takvim uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre etmek için çeşitli şirketlerle ortaklık da kurmuştu.

Ne anlama geliyor?

Zoom, e-posta ve Takvim uygulamalarının, Covid19 salgını döneminde muazzam bir büyüme kaydettiği göz önüne alındığında, pazardaki konferans uygulamaları payını artırabilir.

Takvim ve e-posta gibi özelliklerle Zoom, muhtemelen Google’ın ürünü Google Meet’a alternatif olarak çalışma alanlarında tercih edilen bir ürün haline gelebilir.

E-posta ve takvim hizmetlerinin rakiplerine göre neler sunacağı henüz bilinmiyor. Zoom henüz söylenti hakkında yorum yapmadı.