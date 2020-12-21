Apple
Adobe Premiere Pro, M1 macOS için yayınlandı
Adobe Premiere Pro, Apple Silicon M1 işlemcileri kullanan macOS bilgisayarlar için yayınlandı. Program şu an için beta aşamasında olsa da kullanılmaya hazır.
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Apple, uzun süreli bir hayali bu yıl gerçekleştirdi. Yazılımdan, donanıma tüm kullanıcı deneyimini kontrol etmek isteyen şirketler için mümkün olan her parçanın içerde üretilmesi önemlidir. Apple, bunu en çok isteyen ve en iyi başaran şirketler listesinin başında geliyor. Geliştirdiği ve iPhone telefonlarında kullandığı mobil işlemcilerle dışarı bağımlılığı giderek azalan şirket, Bilgisayar alanında da istediklerini elde etmeye çok yakın. Son olarak Apple Silicon M1 adını verdiği, ARM tabanlı işlemcisini duyuran ve bu işlemcilerin kullanıldığı 3 adet mac tanıtan şirket, intel’i ve X86 mimarisinden tamamen kurtulmaya çok yakın. Bunun belirtilerinden biri olarak, kullanıcıların vazgeçilmez programlarından biri olan Adobe Premiere Pro, M1 işlemcili cihazlar için beta olarak çıkışını yaptı.
Adobe Premiere Pro
Adobe, sevilen video düzenleme programı Premiere Pro’nun, ARM versiyonunu macOS işletim sistemi için yayınladı. Program, bundan sonra bu cihazlarda herhangi bir emülatör yardımı olmadan doğal bir şekilde çalışacak. Premiere Pro, çıkışını beta olarak yapmış olsa da kullanıcılardan gelen dönüşler ve hata bildirimleri sayesinde çok kısa sürede çıkacak sorunların düzeltilmesi ve bir tam versiyonunun yayınlanması bekleniyor. M1 MacBook kullanan geliştiricilere saygı duyduklarını açıklayan şirket, kullanıcıların eğer isterse ARM versiyonu hala beta testindeyken Rosetta 2, emülatörünü kullanarak programı kullanabileceklerini belirtti.
Arm geliyor
Adobe, Lightroom ve Photoshop uygulaması da geçtiğimiz günlerde ARM tabanlı macOS için yayınlanmıştı. Apple Silicon M1 işlemcilerin, çok kısa bir süre önce çıkış yaptığını düşünürsek, oldukça hızlı gelişen bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Bu muhtemelen Apple’ın, kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalarla ilgili üçüncü parti şirketlerle özel bir çalışma yapmasından kaynaklanıyor olabilir. Microsoft’un da ARM tabanlı kendi özel işlemcilerini geliştirdiğini düşünürsek bu gelişmeler işlemci dünyasında büyük değişimlerin yolda olduğunun habercisi gibi duruyor.
Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın.
Apple
Zoom, M1 Mac cihazlarını resmi olarak destekleyecek
Zoom uygulaması 21 Aralık tarihinden itibaren Apple’ın M1 işlemcili Mac cihazlarını resmi olarak destekleyecek. 9to5Mac tarafından yapılan habere göre şirketin güncellemeyi 21 Aralık tarihinde yayınlayacağı ve resmi kullanıma sunulacağı öğrenildi.
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M1 işlemcili Mac cihazları için uygulama desteği artmaya devam ediyor!
Apple şirketinin her geçen gün M1 işlemcili Mac modellerine uygulama desteğini artırdığını daha önceki haberlerimizde sizlere aktarmıştık. Zoom uygulaması da artık resmi olarak M1 işlemcileri destekleyen uygulamalar arasında yerini aldı. Apple konuyla ilgili yeni M1 çipli Mac’lerin benzersiz bir performans sunduğunu ve geliştiricilerin uygulamalarını optimize etme konusunda sabırsız olduğunu dile getirdi.
Özellikle pandemi döneminde çokça kullandığımız Zoom uygulamasının yeni Mac cihazları için resmi destek sağlaması elbette önemli. Rosetta üzerinden uygulamayı çalıştırmanız mümkündü ancak resmi destek sayesinde uygulamanın çok daha kararlı çalışacağını söylemek yanlış olmaz.
Bir MacRumors forum üyesi 2.5 saatlik bir video görüşmesi sonrasında pilin yalnızca %17 düştüğüyle ilgili bir yorum paylaşmıştı. Yerel destekle birlikte bu süre daha da düşebilir ve uygulamanın genel performansında artış yaşanabilir.
Diğer güncelleme notlarına baktığımızda ise artık sözlü olmayan geri bildirimlerin iyileştirileceğini görüyoruz. Zoom sayesinde mobil cihazlarda kısa mesaj göndermeniz mümkün olacak ve bulut kişileri eklemenize olanak sağlanacak.
Yakın zamanda piyasaya sürülen M1 Mac cihazlarındaki soru işareti uygulama desteğiyle ilgiliydi. Kullanıcılar uygulamaların yerel olarak çalışıp çalışmayacağıyla ilgili tereddütler yaşıyorlardı. Geliştiriciler yaptığı çalışmalarla çok kısa sürede hemen hemen tüm uygulamaların yerel destek sağlayacağı yönünde düşüncelerimizi pekiştiriyorlar.
Apple
Apple iPhone modelleri arasında hala en çok kullanılanı o!
Apple, iPhone 12 Mini; 12; 12 Pro; ve 12 Pro Max modelleriyle bu yıla yine damgasını vurdu. Ancak, 2020 yılında dünya çapında en çok kullanılan modeli bu yeni jenerasyon iPhone cihazlarından biri değil. Piyasaya sürülmelerinin ardından henüz çok kısa bir süre geçtiğini ve yüksek fiyatlarını göz önüne aldığımızda bu bilgi çok da şaşırtıcı değil. Asıl şaşırtıcı olan ise en popüler iPhone’un çok eski bir model olması. En çok kullanılan 18 iPhone modeli arasında en popüleri ve ülke bazında en yaygın olarak kullanılan iPhone’lar haberimizin devamında…
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iPhone: 2020’de en çok kullanılan model hangisi oldu?
Sizleri daha fazla bekletmeden sorumuzu cevaplayalım: 2020 yılında hala en çok kullanılan Apple cep telefonu modeli iPhone 7. Detaylara geçmeden önce, bu verilerin 2020 yılının en çok satanı değil, en yaygın olarak kullanılan modellerini konu aldığını not etmekte fayda var. DeviceAtlas’ın araştırmasına göre , 18 adet iPhone modeli dünyada kullanımda olan iPhone’ların %99,5’ine tekabül ediyor. Bunların arasında %10,35 paydayla Iphone 7 birinci olurken, iPhone 8 %8,83 ile ikinci olarak iPhone 7’yi takip ediyor. 2020 yılının en çok satan modeli olan iPhone 11 ise %8,78’lik paydayla üçüncülük koltuğunda kendine yer buluyor.
İşte en popüler 18 modelin kullanım oranları:
İlginç bir şekilde, en uygun fiyatlı iPhone serisi olan SE modelleri ise en az kullanılanlar arasında. İlk jenerasyon(2016) iPhone SE %3 kullanım oranıyla sondan dördüncü olurken, yeni SE(2020) ise %1,22’lik paydayla dünyada en az kullanılan iPhone modeli. Apple, SE ile başlattığı küçük ekranlı telefon stratejisinin başarısını doğru bir şekilde anlamak için yeni çıkan Iphone 12 Mini ve iPhone SE modellerine biraz daha süre vermesi gerekiyor gibi gözüküyor.
2020 vs 2019: iPhone modelleri açısından neler değişti?
İşte sizler için hazırladığımız 2019’dan 2020’ye değişim tablosu:
|Model
|2020 Sıralaması
|2019 Sıralaması
|Değişim
|iPhone 7
|1.
|1.
|Değişiklik yok
|iPhone 8
|2.
|3.
|1 sıra yükseldi
|iPhone 11
|3.
|Mevcut Değil
|Mevcut Değil
|iPhone XR
|4.
|14.
|10 sıra yükseldi
|iPhone X
|5.
|4.
|1 sıra düştü
|iPhone 7 Plus
|6.
|6.
|Değişiklik yok
|iPhone 8 Plus
|7.
|8.
|1 sıra yükseldi
|iPhone XS
|8.
|11.
|3 sıra yükseldi
|iPhone 6S
|9.
|2.
|7 sıra düştü
|iPhone 6
|10.
|5.
|5 sıra düştü
|iPhone 11 Pro
|11.
|Mevcut Değil
|Mevcut değil
|iPhone 11 Pro Max
|12.
|Mevcut Değil
|Mevcut değil
|iPhone XS Max
|13.
|13.
|Değişiklik yok
|iPhone SE(2016)
|14.
|7.
|7 sıra düştü
|iPhone 6S Plus
|15.
|10.
|5 sıra düştü
|iPhone 5S
|16.
|9.
|7 sıra düştü
|iPhone 6 Plus
|17.
|12.
|5 sıra düştü
|iPhone SE(2020)
|18.
|Mevcut Değil
|Mevcut değil
Peki Türkiye’nin en popüler Iphone’u hangisi?
DeviceAtlas’ın araştırmasının bir diğer güzel yanı ise ülkelere özel verileri barındırması.
Dünyadaki trende paralel olarak ülkemizde de en çok kullanılan iPhone modeli %4,36 kullanım oranıyla iPhone 7. Ikinciliği ise %3,66 ile iPhone 6S alırken, üçüncülük koltuğuna ise %3,43’lük paydayla en popüler iPhone’un büyük kardeşi olan iPhone 7 Plus oturuyor. Ne yazık ki araştırma bizimle en az kullanılan modeli paylaşmıyor ama ortaya koyulan 10 cihaz içinde ülkemizde en kullanılanı %1,05 ile iPhone 11 Pro Max.
Araştırmadan akılda kalanlar ve çıkarımlar: Apple iPhone ve Popülarite
Araştırmanın en göze çarpan bulgusu, tahmin edeceğiniz üzere, en çok kullanılan iPhone’un iPhone 7 gibi 5 yıllık bir model olması. Bu insanların alım gücüne sinyal eden bir işaret olduğu kadar, Apple’ın uzun ömürlü telefonlar ürettiğinin de bir kanıtı.
Araştırmanın diğer dikkat çeken bir yanı ise, 2. jenerasyon iPhone SE (2020)’nin beklenilen performansı henüz gösterememiş olması. Bunun muhtemel nedenlerinden biri telefonun henüz çok yeni olması olabilir ama analistlerin düşüncesi yine de bu kadar düşük bir kullanım oranına sahip olmaması gerektiği yönünde. Apple’ın SE’den kısa bir süre sonra iPhone 12 Mini’yi piyasaya sürmesi, belki de Apple’ın da SE’nin satış performansı ve geleceği hakkında benzer görüşte olduğunun bir sinyali.
Son olarak, araştırmanın ortaya koyduğu diğer bir nokta ise standart boy iPhone modellerinin (iPhone 7, iPhone 8, iPhone XS vb.) Plus ve Max versiyonlarına göre daha popüler olması. Bu durum, günümüz büyük ekran tercihini göz önüne aldığımızda ilk başta şaşırtıcı geliyor. Ancak, büyük ekranlı modellerin fiyat departmanında çok daha zor ulaşılabilir olduğunu düşününce pek de sürpriz durmuyor. Kullanıcının Android gibi diğer platform cihazlarındaki büyük ekran isteğini düşündüğümüzde, Apple’ın ilerki dönemlerde Max modellerinde de uygun fiyatlı bir seçenek sunması akılcı bir yaklaşım olabilir.
Apple
Apple, işçilerin maaş krizini çözene kadar Wistron’la çalışmayacak
Apple, Hindistan’daki resmi üretim ortağı olan Wistron fabrikasıyla geçici olarak çalışmayı durdurdu. Üretim sürecinde önemli bir role sahip olan Wistron fabrikasının, geçen hafta patlak veren maaş krizini çözene kadar Apple’la herhangi bir iş ilişkisinin devam etmeyeceği bildiriliyor.
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Geçen hafta paylaştığımız bir haberde sizlere, Apple ile üretim ortaklığı devam eden Wistron fabrikasının Hindistan ayağında yaşanan krizden bahsetmiştik. Tayvan merkezli Wistron fabrikasının Hindistan’daki tesislerinde görev yapan yaklaşık 2.000 çalışan, kendilerine vaat edilen ücretlerin ödenmediğini veya daha az ödendiğini gerekçe göstererek fabrikayı protesto etmişlerdi.
Protesto sonucundaysa işçilerin iPhone üretim fabrikasındaki birtakım önemli tesislere zarar verdikleri ortaya çıktı. Yayınlanan raporlara göre, Wistron fabrikasındaki yüzlerce ofis mobilyası da dahil olmak üzere çalışanların araçları epey bir hasara uğramış durumda. Bu hasarlarının Wistron’a uğrattığı zararın ise 3,5 milyon ila 7 milyon dolar aralıklarında olduğu belirtiliyor.
Wistron’a kötü haber: Apple, iş ilişkilerini geçici olarak askıya aldı
Fakat Wistron’un ettiği zarar sadece 3,5-7 milyon dolar ile kalmayacak, zira bugünden itibaren Apple, işçilerin ayaklanmalarına sebebiyet veren maaş krizini çözene kadar Wistron’la iş yapmayacağını duyurdu. Apple tarafından yapılan açıklamaya göre Wistron, çalışanlarına vaat ettiği gibi davranana kadar ve bu kapsamda da kendi içerisinde yapması gerekenleri yapana kadar Apple’la beraber çalışamayacak.
Wistron’un, Hindistan’daki çalışanlarına ayda 21.000Rs (285$) ücret sözü verdiği, ancak bunun yalnızca 16.000Rs (217$) kadar olan kısmını ödediği belirtiliyor. Apple’ın yeni kararına göreyse, Wistron çalışanlarına vaat ettiği ücreti ödemediği müddetçe Apple ile iş yapamayacak.
Aslında bakacak olursanız Wistron’un Apple’a ne kadar ihtiyacı varsa, Apple’ın da Wistron’a bir o kadar ihtiyacı var. Zira Wistron, her bir parçayı bir araya getirerek iPhone’u iPhone yapan üç Tayvan merkezli fabrikadan bir tanesi. Bu anlamda Apple için ne kadar önemli bir role sahip olduğunu uzun uzun anlatmamıza bile gerek yok. Bakalım Apple-Wistron ikilisi arasındaki kriz ne zaman çözülecek hep birlikte göreceğiz.
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