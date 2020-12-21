Adobe Premiere Pro, M1 macOS için yayınlandı

Apple, iPhone 12 Mini; 12; 12 Pro; ve 12 Pro Max modelleriyle bu yıla yine damgasını vurdu. Ancak, 2020 yılında dünya çapında en çok kullanılan modeli bu yeni jenerasyon iPhone cihazlarından biri değil. Piyasaya sürülmelerinin ardından henüz çok kısa bir süre geçtiğini ve yüksek fiyatlarını göz önüne aldığımızda bu bilgi çok da şaşırtıcı değil. Asıl şaşırtıcı olan ise en popüler iPhone’un çok eski bir model olması. En çok kullanılan 18 iPhone modeli arasında en popüleri ve ülke bazında en yaygın olarak kullanılan iPhone’lar haberimizin devamında…

İlginizi çekebilir: YouTube, 2020’nin en popüler içeriklerini açıkladı

reklam

iPhone: 2020’de en çok kullanılan model hangisi oldu?

Sizleri daha fazla bekletmeden sorumuzu cevaplayalım: 2020 yılında hala en çok kullanılan Apple cep telefonu modeli iPhone 7. Detaylara geçmeden önce, bu verilerin 2020 yılının en çok satanı değil, en yaygın olarak kullanılan modellerini konu aldığını not etmekte fayda var. DeviceAtlas’ın araştırmasına göre , 18 adet iPhone modeli dünyada kullanımda olan iPhone’ların %99,5’ine tekabül ediyor. Bunların arasında %10,35 paydayla Iphone 7 birinci olurken, iPhone 8 %8,83 ile ikinci olarak iPhone 7’yi takip ediyor. 2020 yılının en çok satan modeli olan iPhone 11 ise %8,78’lik paydayla üçüncülük koltuğunda kendine yer buluyor.

İşte en popüler 18 modelin kullanım oranları:

İlginç bir şekilde, en uygun fiyatlı iPhone serisi olan SE modelleri ise en az kullanılanlar arasında. İlk jenerasyon(2016) iPhone SE %3 kullanım oranıyla sondan dördüncü olurken, yeni SE(2020) ise %1,22’lik paydayla dünyada en az kullanılan iPhone modeli. Apple, SE ile başlattığı küçük ekranlı telefon stratejisinin başarısını doğru bir şekilde anlamak için yeni çıkan Iphone 12 Mini ve iPhone SE modellerine biraz daha süre vermesi gerekiyor gibi gözüküyor.

2020 vs 2019: iPhone modelleri açısından neler değişti?

İşte sizler için hazırladığımız 2019’dan 2020’ye değişim tablosu:

Model 2020 Sıralaması 2019 Sıralaması Değişim iPhone 7 1. 1. Değişiklik yok iPhone 8 2. 3. 1 sıra yükseldi iPhone 11 3. Mevcut Değil Mevcut Değil iPhone XR 4. 14. 10 sıra yükseldi iPhone X 5. 4. 1 sıra düştü iPhone 7 Plus 6. 6. Değişiklik yok iPhone 8 Plus 7. 8. 1 sıra yükseldi iPhone XS 8. 11. 3 sıra yükseldi iPhone 6S 9. 2. 7 sıra düştü iPhone 6 10. 5. 5 sıra düştü iPhone 11 Pro 11. Mevcut Değil Mevcut değil iPhone 11 Pro Max 12. Mevcut Değil Mevcut değil iPhone XS Max 13. 13. Değişiklik yok iPhone SE(2016) 14. 7. 7 sıra düştü iPhone 6S Plus 15. 10. 5 sıra düştü iPhone 5S 16. 9. 7 sıra düştü iPhone 6 Plus 17. 12. 5 sıra düştü iPhone SE(2020) 18. Mevcut Değil Mevcut değil

Peki Türkiye’nin en popüler Iphone’u hangisi?

DeviceAtlas’ın araştırmasının bir diğer güzel yanı ise ülkelere özel verileri barındırması.

Dünyadaki trende paralel olarak ülkemizde de en çok kullanılan iPhone modeli %4,36 kullanım oranıyla iPhone 7. Ikinciliği ise %3,66 ile iPhone 6S alırken, üçüncülük koltuğuna ise %3,43’lük paydayla en popüler iPhone’un büyük kardeşi olan iPhone 7 Plus oturuyor. Ne yazık ki araştırma bizimle en az kullanılan modeli paylaşmıyor ama ortaya koyulan 10 cihaz içinde ülkemizde en kullanılanı %1,05 ile iPhone 11 Pro Max.

Araştırmadan akılda kalanlar ve çıkarımlar: Apple iPhone ve Popülarite

Araştırmanın en göze çarpan bulgusu, tahmin edeceğiniz üzere, en çok kullanılan iPhone’un iPhone 7 gibi 5 yıllık bir model olması. Bu insanların alım gücüne sinyal eden bir işaret olduğu kadar, Apple’ın uzun ömürlü telefonlar ürettiğinin de bir kanıtı.

Araştırmanın diğer dikkat çeken bir yanı ise, 2. jenerasyon iPhone SE (2020)’nin beklenilen performansı henüz gösterememiş olması. Bunun muhtemel nedenlerinden biri telefonun henüz çok yeni olması olabilir ama analistlerin düşüncesi yine de bu kadar düşük bir kullanım oranına sahip olmaması gerektiği yönünde. Apple’ın SE’den kısa bir süre sonra iPhone 12 Mini’yi piyasaya sürmesi, belki de Apple’ın da SE’nin satış performansı ve geleceği hakkında benzer görüşte olduğunun bir sinyali.

Son olarak, araştırmanın ortaya koyduğu diğer bir nokta ise standart boy iPhone modellerinin (iPhone 7, iPhone 8, iPhone XS vb.) Plus ve Max versiyonlarına göre daha popüler olması. Bu durum, günümüz büyük ekran tercihini göz önüne aldığımızda ilk başta şaşırtıcı geliyor. Ancak, büyük ekranlı modellerin fiyat departmanında çok daha zor ulaşılabilir olduğunu düşününce pek de sürpriz durmuyor. Kullanıcının Android gibi diğer platform cihazlarındaki büyük ekran isteğini düşündüğümüzde, Apple’ın ilerki dönemlerde Max modellerinde de uygun fiyatlı bir seçenek sunması akılcı bir yaklaşım olabilir.

Kaynak: DeviceAtlas