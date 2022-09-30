Adobe, yeni başlayanlar da dahil olmak üzere tüm kullanıcılar için fotoğraf ve video düzenlemeyi basitleştiren özellikleriyle Photoshop Elements 2023 ve Premiere Elements 2023‘ü Perşembe günü (29) piyasaya sürdü. Yeni sürümler, Adobe Sensei AI tarafından desteklenen gelişmiş yapay zeka özellikleri getiriyor.

Photoshop Elements 2023’ün ana cazibe merkezlerinden biri, fotoğraflara hareket öğeleri ekleme ve yeni dosyayı GIF veya MP4 (video) olarak kaydetme yeteneğidir. Bulutların hareket etmesi veya bir şelaleden suyun düşmesi gibi sihrin yapıldığını görmek için görüntünün efektin uygulanacağı alanını seçmek yeterlidir.

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Fotoğraf editörü ayrıca görüntülere derinlik yanılsaması yaratmak için bindirmeler ekleyen Peek-through özelliğini de ekledi. Çim, yaprak, çiçek ve diğer çeşitli unsurları içeren çerçeveler kullanarak, kullanıcı tamamen özelleştirilmiş yeni bir görüntü oluşturabilir.

Deneyimsiz kullanıcıların istedikleri efektleri bulmalarına ve uygulamalarına yardımcı olan rehberli düzenleme aracının yanı sıra yeni özel fırçalar da bulunuyor. Bir diğer önemli nokta ise arka planların kaldırılmasında yapılan iyileştirmelerle bunların hazır şablonlar, kullanıcı fotoğrafları ve diğer alternatiflerle değiştirilmesinin mümkün kılınması.

İçindekiler Optimize Edilmiş Performans

Optimize Edilmiş Performans

Premiere Elements 2023 söz konusu olduğunda Adobe, ünlü video düzenleyicide oluşturulan çalışmalarda kullanılmak üzere 100 yeni ses parçası sağlayarak o an için mükemmel bir film müziği ekledi. Ayrıca yapay zeka tarafından gerçekleştirilen popüler sanat stillerinden esinlenen efektler kazandı.

Şirket, Android ve iOS için görüntü yüklemeyi, kolaj oluşturmayı ve slayt gösterilerini hızlandıran, editörleri tamamlayıcı uygulamaların piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Şirkete göre ayrıca, yüzde 35 daha hızlı kurulum ve yüzde 50 daha hızlı başlatma ile performansları optimize edildi ve Apple M1 çipli cihazlarda bu hız yüzde 70’e kadar çıkabiliyor.

Kaynak: Adobe, TechCrunch, 9to5Mac