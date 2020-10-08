Haber
Adobe, Photoshop ve Premiere Elements 2021’de yenileniyor
Photoshop Elements ve Premiere Elements’in 2021 sürümleri artık kullanılabiliyor. Adobe bunlara ayrıca yapay zeka destekli bir dizi özellik ekledi. Bu uygulamalar Adobe’nin modern Photoshop ve Premiere sürümleridir ve profesyonel düzeyde görüntü ve video düzenleme takımlarına ihtiyaç duymayan yeni başlayanlar ve kişiler için tasarlanmıştır. Eklemeler abonelik getirmeyen bağımsız özelliklerdir.
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Adobe Photoshop yeni özellikler neleri içeriyor?
Photoshop Elements 2021, bir fotoğraftaki herkesin yüzünün konumunu değiştirerek doğru yöne bakıyormuş gibi görünmesini sağlamak için kullanabileceğiniz bir Yüz Eğimini Ayarla seçeneğine sahip.
Uygulama ayrıca Adobe Sensei AI tarafından desteklenen Hareketli Fotoğraflar aracını kullanarak tek bir tıklamayla statik görüntüleri GIF’lere dönüştürebilir.
Mükemmel Manzaralar adlı başka bir yapay zeka destekli araç daha var. Bu araç, istenmeyen nesneleri kaldırmak, gökyüzünü değiştirmek ve bulanıklığı ortadan kaldırmak için dış mekan sahnelerinin düzenlemelerinde size rehberlik edebilir. Adobe, Eylül ayında Photoshop’un tam sürümü için bir Sky Değiştirme aracını açıkladı.
Her iki uygulamada da size Photoshop Elements’te nesneleri taşımayı, ölçeklendirmeyi ve çoğaltmayı öğretecek dört yeni Kılavuzlu Düzenleme sunuyor. Premiere Elements’teki Kılavuzlu Düzenlemelerden biri, Animasyonlu Mat Kaplamalar olarak adlandırııyor. Videolara nasıl çeşitli şekiller ve animasyon stilleri ekleyeceğinizi ve sahneleri veya geçişleri seçerek animasyonlu mat kaplamaları nasıl oluşturacağınızı gösterebilir. Premiere Elements’teki Nesne Seç seçeneğiyle, bir alanı veya belirli bir nesneyi seçebilir ve video boyunca izleyen bir efekt uygulayabilirsiniz. Adobe, birçok efekti oluşturmaya gerek kalmadan yüksek kalitede oynatılması dahil olmak üzere GPU hızlandırma yoluyla daha iyi performans vaat ediyor.
Akıllı Telefonlar
Çentikli iPhone tasarımı, 2 nesil daha devam edecek!
Çentikli iPhone tasarımı şimdilik devam edecek gibi gözüksede Apple’ın önümüzdeki yıllar için değişik planları var.
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Çentikli iPhone tasarımı devam edecek!
Birçok iPhone kullanıcısının iPhone’da görmeyi istemediği tek şey kuşkusuz ki ekranlarının üst kısmında yer alan çentiktir. Apple, 3 yıl önce iPhone X ile yüksek ekran/kasa oranına sahip bir ekran tanıttı. O zamanlar iPhone X ekranı kuşkusuz en güzel görünenler arasındaydı. Ancak geçen yıllarda akıllı telefon ekranlarında tamamen devrim yaratıldı. Büyük bir çentikten, ekranda orada olduğu belli bile olmayan çok küçük delikli çentiğe kadar ilerleme sağlandı. Öyleyse soru şu: Apple bu büyük çentikten ne zaman kurtulmayı planlıyor?
Twitter’daki bir sızıntı kaynağından paylaşılan tweette, bunun yakın zamanda gerçekleşmeyeceği iddia edildi ve iPhone’un çentikli tasarımını devam ettireceği söylendi. Yapılan sızıntılara göre, en azından önümüzdeki 2 nesil için yine çentik göreceğiz. Bu da yalnızca iPhone 12 serisinin değil, aynı zamanda 2021’de tanıtılacak iPhone 13 serisinin de bir çentikle geleceği anlamına geliyor. iPhone 12’nin son 3 yılda gördüğümüzle aynı çentiğe sahip olacağı sızıntı kaynakları tarafından doğrulanmıştı. Ancak 13. nesil iPhone için çentik biraz daha incelecek.
Apple, ekran içi kamera teknolojisine geleneksel yaklaşıyor!
Öte yandan, Çinli şirketler ekran içi kamera teknolojilerini çoktan ortaya çıkardı. ZTE, dünyanın ilk ekran içi kameralı telefonunu piyasaya sürdü ve diğer şirketlerin de telefonlarını yeni teknolojiyle piyasaya sürmeleri bekleniyor. Apple’ın bahsettiği “Mükemmellik” in ardındaki fikir çok açık, Apple yeni bir teknoloji üzerinde kumar oynamayacak.
Ancak COVID-19’un ortaya çıkışı her şeyi değiştirdi ve Face ID, maske takmak durumunda kalan kullanıcıları gerçekten zorladı. 3D yüz tanımanın büyük çentiği de beraberinde getirmesi bu teknolojiyi artık modası geçmiş kıldı. Bunlara dayanarak Apple, Touch ID’yi yeniden canlandırma kararı almış ve daha iyi bir görüntü için 3D yüz tanıma teknolojisinden vazgeçmiş olabilir ancak teknoloji devinin daha iyi planları var gibi gözüküyor.
Yeni nesil iPhone 13 serisi bir yıldan önce çıkmayacağından bunu söylemek için çok erken olabilir ancak, sızıntı kaynakları oldukça sağlam görünüyor. Aynı zamanda iPhone’lar için, şirketin deney yapmak yerine en rafine teknolojiyi kullanması gerçekten mantıklı. İşte bu sebepten dolayı, önümüzdeki bir yıl daha çentiğe sahip iPhone 12 ve 13 serileri göreceğiz gibi duruyor. 13 Ekim’de gerçekleşecek lansman etkinliğinde sonra daha fazla bilgiye sahip olacağız. Apple’ın bu lansmanda 4 yeni telefonu olan iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’ı tanıtması bekleniyor. Umalım ki teknoloji devi bizi bir şekilde şaşırtsın.
Uzay - Bilim
Elon Musk: “Starlink, açık beta için hazır”
Elon Musk’ın uydu üzerinden yüksek hızlı internet hizmeti sunma hedefine bir adım daha yaklaşılmış durumda.
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700’den fazla Starlink uydusu fırlatıldı
Ars Technica’ya göre, geçtiğimiz salı günü 60 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderildi. An itibarıyla aktif Starlink sayısı 700’ün üzerine çıkmış durumda. SpaceX CEO’su Elon Musk, bu sayının herkese açık bir beta programı başlatmak için yeterli olduğu görüşünde. Elon Musk, 60 Starlink uydusu daha gönderilmesinin hemen ardından yaptığı Twitter paylaşımında, “Son gönderdiğimiz uydular da hedef konumlarına ulaştıklarında, ABD’nin kuzeyi ve Kanada’nın güneyi için geniş çaplı bir beta programı gerçekleştirebileceğiz.” dedi. Elon Musk, yasal izinler alındıktan sonra, beta sürecini diğer ülkelerde de gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.
Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/x83OvjB4Pa
— SpaceX (@SpaceX) October 6, 2020
Elon Musk, uyduların hedef konumlarına ne zaman ulaşacağına dair yöneltilen sorulara yanıt vermezken; Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden Jonathan McDowell’ın Ars Technica’ya verdiği demeçte, uyduların hedef konumlarına ulaşmalarının şubat ayını bulabileceğini söyledi.
Elon Musk, nisan ayında yaptığı açıklama, açık beta süreci için sonbahar aylarını işaret etmişti. Mayıs 2019 tarihinde yaptığı bir açıklamada ise; 400 Starlink uydusunun ABD için yeterli olduğunu, 800 Starlink uydusunun ise global çapta hizmet sunabilmek için yeterli olduğunu söylemişti. Ars Technica’nın raporuna bakılacak olursa, açık beta için yeterli altyapının oluştuğu fikrine katıldıkları görülüyor. Starlink, eylül ayında Seattle’da sınırlı bir beta süreci başlatmıştı.
Starlink’in ana hedefi ise 42 bin uyduyu Dünya üzerindeki yörüngede konumlandırmak ve geniş bant internet hizmetini her bölgeye ulaştırabilmek. Starlink’in web sitesinde; 2020 yılının sonuna kadar ABD ve Kanada’da, 2021 yılında ise ‘neredeyse’ global çapta hizmete geçme hedefi bulunuyor. Elon Musk’ın 2019 yılında yaptığı bir açıklamada, Starlink’in şirket için önemli bir gelir kapısı olduğunu ve gelirlerinin düzenli olarak arttığı takdirde halka arz edilebileceğini belirtmişti.
Starlink gelişmeleri herkesi heyecanlandırmıyor. Gök bilimciler, Starlink uydularının uzay araştırmaları için engel teşkil edebileceği konusundaki uyarılarına devam ediyor.
Haber
Samsung, ABD yaptırımları etkisiyle daha fazla gelir elde etti
Samsung Electronics’in 2020 yılı üçüncü çeyrek gelirleri yaklaşık yüzde 60 artarak son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı. Samsung tarafından bugün yapılan açıklamada, söz konusu yüksek gelirin, ABD yaptırımlarından etkilenen Huawei’nin daha fazla yarı iletken ihtiyacının bir yansıması olduğu belirtildi.
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Samsung, üçüncü çeyrekte 9 milyar euro gelir elde etti
ABD yaptırımları sebebiyle Huawei’nin Çin dışındaki satışları azalırken; Samsung’un özellikle giriş ve orta seviye telefon satışlarında bir hayli artış yaşandı. Şirketin 2020 yılının üçüncü çeyreği için toplam işletme karı yüzde 58’lik bir artış gösterdi. Şirketin söz konusu dönemdeki geliri ise 9 milyar euro düzeyinde.
Samsung, analistlerin beklentilerini de aştı
Yüzde 58’lik bir büyüme, analistlerin beklediğinden çok daha fazla. Şirket, cep telefonu dışında; televizyon, monitör, elektrikli ev aletleri gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip. Yarı iletken satışları, Samsung’un işletme gelirlerinin yüzde 75’ini oluşturuyor. Nomura’nın analiz bölümü başkası CW Chung, “Görünüşe göre Huawei, Samsung’un yonga seti işi üzerinde beklediğimizden daha güçlü bir etkiye sahip. Samsung’un akıllı telefon ve ev aletleri segmentlerindeki satışları da beklenenin üzerinde.” şeklinde bir açıklama yaptı. COVID-19 salgınının, ev ortamının havasını temizleyen cihazlara olan talebi yükseltmesiyle birlikte, Samsung bu pazardan da büyük bir kar elde etmiş görünüyor.
ABD hükümeti, Huawei’nin yarı iletkenlere erişimini kısıtlamak amacıyla eylül ayı ortasında yaptırımlarını sıkılaştırmıştı. Samsung, 15 Eylül itibarıyla Huawei’ye çip tedarik etmeyi durdurmuş durumda. ABD hükümeti, dünyanın en büyük ağ ekipmanı üreticisi ve Samsung’un ardından ikinci en büyük akıllı telefon üreticisi olan Huawei’yi Çin devletinin casusluk aracı olmakla suçluyor.
Şirket gelirlerinin dördüncü çeyrekte de başarısına devam edip-etmeyeceği şu an için belli değil. Analistler, yarı iletken fiyatlarının çok düşük seviyelere inmesinin ve Apple’ın 13 Ekim’de tanıtacağı iPhone 12 modelinin Samsung gelirlerini dördüncü çeyrekte olumsuz yönde etkilemesini öngörüyor.