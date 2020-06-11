Adobe Photoshop Camera, iOS ve Android için yayınlandı

Adobe cephesinde en popüler uygulamalardan biri olan Photoshop’un, an itibarı ile Photoshop Camera sürümü, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı. Adobe’un yeni uygulaması ile, fotoğraf çekimleri yapabilecek ve çektiğiniz fotoğrafları hızlı bir şekilde mobil cihazınızda düzenleyebileceksiniz.

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Adobe Photoshop Camera uygulaması ne gibi imkanlar sunuyor

Adobe Photoshop Camera uygulamasının öne çıkan özelliklerinden en önemlisi yapay zeka desteği diyebiliriz. Uygulama, çektiğiniz fotoğraflardaki nesneleri, renkleri, ortamı vb. yapay zeka aracılığı ile tanımaya çalışarak, sizin için en uygun filtre ve düzenleme araçlarını sunmaya çalışıyor. Ayrıca Photoshop Camera’da, düzenleme yapabilmek için deklanşöre basmak zorunda değilsiniz. Henüz kamera ara yüzündeyken de filtreleri ve düzeltmeleri uygulayarak, istediğiniz görüntüyü yakalayınca deklanşöre basıp; fotoğrafı düzenlenmiş hali ile çekebilirsiniz.

Uygulamanın esas amacı, kullanıcıya minimum zorluk ile optimum fotoğraf düzenlemesini yapabilme imkanı sağlamak. 80’i aşkın filtre arasından dilediğinizi seçerek çekim yapabilirsiniz. Buna ek olarak, portre modu, stüdyo modu, yiyecek içecek modu, dekorasyon modu, gökyüzü modu gibi bir çok mod seçeneği de bulunan uygulama, size neredeyse sınırsız bir fotoğraf düzenleme özgürlüğü sunuyor. Örneğin dilerseniz; çektiğiniz fotoğraftaki gölgeleri manipüle edebilir veya rengi solmuş çimenleri daha yeşil bir hale getirebilirsiniz. Sizce Adobe, bu uygulama ile başarısını daha da perçinleyebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!