Yazılım
Adobe Photoshop Camera, iOS ve Android için yayınlandı
Adobe cephesinde en popüler uygulamalardan biri olan Photoshop’un, an itibarı ile Photoshop Camera sürümü, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı. Adobe’un yeni uygulaması ile, fotoğraf çekimleri yapabilecek ve çektiğiniz fotoğrafları hızlı bir şekilde mobil cihazınızda düzenleyebileceksiniz.
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Adobe Photoshop Camera uygulaması ne gibi imkanlar sunuyor
Adobe Photoshop Camera uygulamasının öne çıkan özelliklerinden en önemlisi yapay zeka desteği diyebiliriz. Uygulama, çektiğiniz fotoğraflardaki nesneleri, renkleri, ortamı vb. yapay zeka aracılığı ile tanımaya çalışarak, sizin için en uygun filtre ve düzenleme araçlarını sunmaya çalışıyor. Ayrıca Photoshop Camera’da, düzenleme yapabilmek için deklanşöre basmak zorunda değilsiniz. Henüz kamera ara yüzündeyken de filtreleri ve düzeltmeleri uygulayarak, istediğiniz görüntüyü yakalayınca deklanşöre basıp; fotoğrafı düzenlenmiş hali ile çekebilirsiniz.
Uygulamanın esas amacı, kullanıcıya minimum zorluk ile optimum fotoğraf düzenlemesini yapabilme imkanı sağlamak. 80’i aşkın filtre arasından dilediğinizi seçerek çekim yapabilirsiniz. Buna ek olarak, portre modu, stüdyo modu, yiyecek içecek modu, dekorasyon modu, gökyüzü modu gibi bir çok mod seçeneği de bulunan uygulama, size neredeyse sınırsız bir fotoğraf düzenleme özgürlüğü sunuyor. Örneğin dilerseniz; çektiğiniz fotoğraftaki gölgeleri manipüle edebilir veya rengi solmuş çimenleri daha yeşil bir hale getirebilirsiniz. Sizce Adobe, bu uygulama ile başarısını daha da perçinleyebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Yazılım
Oppo Find X2 modelleri, Android 11 Beta güncellemesi alabilir
Android 11’in Google tarafından sessiz sedasız duyurulmasının ardından, Beta sürümünün ilk açılacağı modellerle ilgili dedikodular da ortaya çıkmaya başladı. Android 11 Beta sürecine dahil olacak cihazlar ile ilgili net bir liste açıklanmamış olsa da, söylentilere göre Oppo Find X2 ve Find X2 Pro; Beta sürümünü alabilecek olan ilk cihazlardan olacak.
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Oppo Find X2 modellerinin ay sonu itibarı ile Android 11 Beta’ya dahil olması bekleniyor
Oppo Find X2 kullanıcıları bir bakıma şanslı konumdalar diyebiliriz; çünkü Android 11 deneyimini yaşama fırsatı yakalayabilecek ilk amiral gemisi cihazlar, Find X2 modelleri olacak. Diğer marka ve model cihazların ise ilerleyen süreçlerde Beta sürecine dahil olabilmesi bekleniyor. Bu markalar geçen sene ise, ASUS, Nokia, Huawei, LG, OnePlus, Realme, Sony, Tecno, Vivo, ve Xiaomi şeklinde idi.
Android 11 hakkındaki ilk bilgilere gelecek olur isek, en büyük yeniliklerden birinin cihazlarımızı sesle kontrol edebilme yönünde olması bekleniyor. Bu anlamda ciddi geliştirmeler getirmeyi düşünen Google, Android 11 üzerinde bu altyapıyı geliştirmeye odaklanmış. Buna ek olarak ise, gizlilik, uygulama yetkilendirmeleri vb. konularda geliştirmeler mevcut. Eğer siz de Find X2 kullanıcısı iseniz, Android 11 Beta sürümüne geçmeyi düşünür müsünüz? Yoksa son zamanlarda yaşanan güncelleme problemleri bu güncellemeyi yapmak konusunda gözünüzü korkutur mu? Yorumlar kısmından bizlere düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Yazılım
iOS 14, bazı geliştiriciler tarafından aylardır ulaşılabilir durumda!
Daha önce pek çok özelliği sızdırılan iOS 14 sürümünün bazı geliştiriciler, korsanlar ve blog yazarları tarafından ulaşılabilir olduğu ortaya çıktı.
Apple’ın tanıtmak üzere olduğu yazılım sürümlerinin bazı özelliklerinin tanıtıma aylar kala sızdırılması oldukça alışılmış bir olay. Fakat henüz yayımlanmamış olan bir iOS sürümünün tamamıyla internet üzerinde ulaşılabilir olması oldukça şaşırtıcı bir durum. Haberin kaynağı olan Vice’a göre böyle bir sızıntı ilk kez gerçekleşmiş.
Sızdırılan iOS 14 özellikleri neler?
iOS 14 sürümünün şimdiye kadar sızdırılan özellikleri arasında yeni bir fitness uygulaması, Apple’ın kalemi ile uyumlu çalışacak uygulamalar için yeni bir PencilKit API’ı, iMessage güncellemeleri, yeni bir ana ekran görünümü, yeni iCloud Keychain yer alıyor. Tabii ki Aralık Ayı’ndan bu bugüne kadar sızdırılan özellikler, iOS 14’ün yayımlanacak nihai kararlı sürümünde bulunmayabilir.
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Apple, yıllardır sürdürdüğü geleneğini bu yılda devam ettirerek yeni iOS sürümünün Beta versiyonunu 22 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan World Wide Developer Conference’da tanıtacak. WWDC 2020 etkinliği, tahmin edebileceğiniz gibi COVID-19 pandemisi sebebiyle internet üzerinden yapılacak. Bu yıl 31.’si düzenlenecek olan WWDC 2020 etkinliğinde, her yıl olduğu gibi dünyanın dört bir yanından katılacak olan geliştiricilere iOS 14’e ek olarak iPadOS, macOS, tvOS ve watchOS işletim sistemlerine erken erişim şansı verilecek.
Haberimizde konusu geçen iOS 14’e ait özelliklerin sızıntılara dayandığını ve nihai sürümde değişiklik gösterebileceğini belirtelim.
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Akıllı Telefonlar
Android’de AirDrop benzeri Peer to Peer platformuna yeni markalar katıldı!
OnePlus, Black Shark, Realme ve Meizu da daha önce Xiaomi, Oppo ve Vivo tarafından başlatılan Peer to Peer Transmission Alliance’a katıldığını duyurdu. Topluluk, Apple’ın AirDrop sisteminin benzerini Android’e getirmeyi hedefliyor.
Markalar arası ortak dosya paylaşım topluluğu, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında duyuruldu ve çok kısa bir zamanda sistemi bünyesine katan telefonları gördük. Duyuruyu yaparken tüm markaları katılıma davet eden Xiaomi, aylar sonra OnePlus, Black Shark, Realme ve Meizu markalarından davete cevap aldı. Topluluğa yeni katılan markalar dün itibarıyla, Weibo üzerinden birliğe üyelik ile ilgili koordineli olarak duyurular gerçekleştirdi. Topluluğun kurucuları arasında yer alan Xiaomi ve Oppo çatısı altındaki Black Shark, OnePlus ve Realme’nin platforma katılması şaşırtıcı olmadı. Fakat Meizu, topluluğa kurucular dışında katılan ilk marka olma özelliğini taşıyor.
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XDA Developers’a göre, topluluk tarafından kullanılan Peer to Peer dosya paylaşım protokolü 20 MBps’ye kadar dosya aktarım hızı sunabiliyor. Uzun zamandır Android tarafından beklenen cihazlar arası kablosuz dosya paylaşımı özelliği ne yazık ki sunulamadı. Özelliği cihazlarına entegre eden markaların artması ile bir gün Android’li cihazlarda da kablosuz dosya paylaşımı kolay ve hızlı bir hal alabilir.