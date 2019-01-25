ADATA, XPG SPECTRIX D80 RGB RAM ile yeni hız rekorunun sahibi oldu

Yüksek performanslı DRAM modülü ve NAND Flash depolama ürünleri üreticisi ADATA Technology, yaptığı bir açıklama ile XPG SPECTRIX D80 RGB DDR4 bellek modüllerini hız aşırtma işlemiyle 5584MHz hızında çalıştırmayı başararak bu alanda bir dünya rekoru kırdığını duyurdu.

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İkinci kez rekor kırdı

SPECTRIX D80 geçen yıl haziran ayında 5531MHz hıza ulaşarak yine bir dünya rekoru kırmıştı. Bu seferki rekor denemesinde XPG SPECTRIX D80 bellekler, MSI MPG Z390I Gaming Edge AC anakart ve Intel Core i9-9900K işlemciyle birlikte kullanılırken sistemin soğutulması içinse sıvı nitrojenden faydalanıldı. Bu aynı zamanda 9. nesil Intel Core i9 işlemci kullanılarak kırılan ilk hız rekoru oldu.

Ekim 2018’de XPG Overclocking Lab (XOCL) adlı hız aşırtma laboratuvarını kuran marka, böylelikle yeni oluşturulan bu özel birimin ilk meyvesini de almış oldu. Firma, DRAM üreticileri arasında bir ilk olan laboratuvarı ile soğutma teknikleri ve bellek teknolojilerinde ilerlemeler kaydederek gelecekte kullanıcılara daha hızlı ve verimli çalışan ürünler sunmayı hedefliyor.

Karma Soğutma, Üstün Performans



SPECTRIX D80 dünyanın sıvı-hava karma soğutmalı ilk RAM’leri olma özelliğini taşıyor. Bellek devresi üzerinde yer alan ısıyı dağıtıcı özellikteki malzemeler yanında alüminyum soğutucu ve sıvı soğutucudan faydalanan ürün hem soğutma hem de performans yönünden rakiplerinin önüne geçiyor.

Intel X299 ve AMD AM4/Ryzen platformlarını destekleyen ürün 2666MHz‘den 5000MHz‘e kadar geniş bir frekans aralığında üstün performans sunuyor. Ayrıca Intel XMP (Extreme Memory Profile) 2.0 teknolojisine de sahip olan ürün kullanıcılara hızlı ve kolay biçimde overclocking yapma imkânı veriyor.