Donanım
ADATA, DDR5 RAM’lerini duyurmaya hazırlanıyor!
Uzun süredir üzerinde çalışılan DDR5 bellek teknolojisinin kısa süre içerisinde seri üretime geçmesi planlanıyor. Bu teknolojiyi geliştiren üreticilerden biri olan ADATA, ilk DDR5 RAM ürünlerinin tanıtım tarihini açıkladı.
İlginizi çekebilir: Exxen Mobil Uygulaması Play Store ve App Store’da Yayınlandı!
ADATA, DDR5 bellek serisini 11 Ocak’ta tanıtacak!
Dünyanın en büyük bellek ve depolama firmalarından biri olarak bilinen ADATA, DDR5 teknolojisine yönelik önemli bir duyuru gerçekleştirecek. Şirket tarafından yapılan duyuruda, son tüketici için geliştirilen DDR5 RAM modüllerinin 11 Ocak’taki CES 2021 etkinliğinde tanıtılacağı açıklandı.
ADATA’nın ilk DDR5 RAM serisi, öncelikli olarak Intel yonga setleri ile tam uyumlu şekilde çalışacak. Hatta ADATA yetkilileri, bellek uyumunu sağlamak için MSI ve Gigabyte ile yakın şekilde çalıştıklarını belirtiyor. 3 donanım devinin geliştirme sürecindeki yakınlığı ise bellek ve anakart tarafındaki uyumluluğun en üst seviyede olacağını gösteriyor.
DDR4 tipi bellek teknolojisinin yerini alması beklenen DDR5 tipi bellekler, pek çok alanda önemli teknik geliştirmeler barındırıyor. Yapısı gereği tek modülde 64 GB’a kadar kapasite sunan bellekler, hız aşırtma özelliği kullanılarak 8400 MHz frekans değerine ulaşabiliyor. Bu sayede DDR4 belleklere kıyasla hem daha düşük enerji tüketim değerleri, hem de 3 kata varan performans artışı elde edilebiliyor. Son olarak Intel ve AMD tarafında DDR5 bellekler ile uyumlu çalışacak anakart modellerinin yıl sonuna kadar satışa sunulacağını da belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Buds Pro çıkışından önce YouTube’a düştü
Tam anlamıyla kablosuz kulaklık deneyimi sunan Samsung Galaxy Buds Pro, bir YouTuber’ın eline geçti. Kulaklığın inceleme videosu ve teknik detayları ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Buds Pro canlı görüntülendi
Samsung, 14 Ocak tarihinde yapacağı bir lansmanda yeni nesil akıllı telefonlarını tanıtacak. Güney Koreli teknoloji devinin, yapacağı etkinlikte tam kablosuz kulaklık modeli olan Samsung Galaxy Buds Pro, kulaklıklarının da yeni jenerasyonunu tanıtması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda Galaxy Buds Live olarak ilk kulaklıklarını çıkaran şirketin, kısa süre önce yeni bir modelin üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Lansmanın yapılacağı Unpacked etkinliğine günler kala, kulaklığın kutusu ve görselleri sızarak kullanıcılarla buluşmuştu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi son olarak kulaklık, bir YouTuber’ın eline geçti ve tam anlamıyla bir inceleme videosu YouTube’a sızdı.
Ok here we go.. pic.twitter.com/4cDGIHOzhY
— digital_slang (@digital_slang) January 2, 2021
Samsung Galaxy Buds Pro’nun videosu YouTube’da
Digital Slang isimli bir YouTube kanalı, Samsung Galaxy Buds Pro kulaklıklara ait görselleri son birkaç gündür Twitter’a yüklüyordu. Son olarak YouTube’a kutu açılışı ve ilk bakış videosu yükleyen YouTuber, kulaklıkla ilgili bilinmeyen her şeyi ortadan kaldırdı ve neredeyse bütün detayları kullanıcılarla paylaştı. YoubTuber, kulaklık için Facebook Pazar yerlerinden birinde bir ilan gördüğünü, bu ilanla gelen fırsatı değerlendirerek bir fırsat yakaladığını söylüyor. Yaklaşık on yedi dakika süren videoda Slang, kulaklıkla ilgili ilk bakış deneyimlerini, ANC teknolojisini, ses kalitesini ve gecikme performansını değerlendiriyor. Videonun tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Merak edilen tek şey fiyatı kaldı
Sızıntılar sayesinde, neredeyse hakkındaki her detay videoda söylenen Samsung Galaxy Buds Pro’nun merak edilen tek kısmı olarak fiyatı kaldı. Ancak, bu konuda da önceden gelen bir başka sızıntıda, kulaklığın global liste fiyatının 199 $ olacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili kesin bir bilgi bulunmazken, konuyu merak eden kullanıcıların 14 Ocak tarihindeki Unpacked etkinliğine kadar beklemek dışında bir şansı yok. Sızıntıya rağmen, gelecek hafta yapılacak etkinlikte anlatılacaklar yine de merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Akıllı Telefonlar
Huawei 135W hızlı şarj aleti için sertifika aldı
Huawei, telefon ve bilgisayar gibi akıllı cihazlarını oldukça hızlı şarj etmesine imkân verecek olan, 135W hızlı şarj cihazı için sertifikasyon işlemlerini tamamladı.
İlginizi çekebilir; Qualcomm giriş seviyesine de 5G özelliği sunmaya hazırlanıyor!
Akıllı telefon dünyasında, hızlı şarj son dönemlerde üreticilerin en çok üzerinde durdukları konulardan biri. Tüketiciler, telefonlarıyla gün geçtikçe daha fazla vakit geçiriyor. Bu durum akıllı telefonlarda batarya kapasitesinin sürekli büyümesine sebep olurken, cihazın şarjda kaldığı sürenin de artmasına neden oluyor. Huawei, Xiaomi ve Samsung gibi akıllı telefon üreticileri, bunun olmasını engellemek adına yeni hızlı şarj teknolojileri geliştirmeye devam ediyor.
Huawei 130W hızlı şarj ile geliyor
Geçtiğimiz dönem duyurulan Mate 40 Pro’nun tanıtım etkinliğinde şirket, 66W kablolu ve 50W kablosuz süper hızlı şarj özelliğini duyurmuştu. Çinli üretici, 120W ve 200W hızlı şarj teknolojileri üzerinde çalıştığını da belirtmişti. Kullanıcılar merakla yeni ürünleri beklerken yeni gelen haberlere göre Huawei 135W hızlı şarj için sertifika almış durumda. Çin’in sertifika kurum, HW-200675CP0 numaralı bir modelde 15W, 27W, 60W, 75W, 94Wve 135W hızlı şarj desteği sunan şarj aletine sertifika verdi.
En hızlısı Mate 40 Pro’ydu
Şu an Çinli şirketin içinde bulunan en hızlı model Mate 40 Pro serisinde kullanılan 66W şarj teknolojisi. DigitalChatStation isimli kaynaktan gelen bilgiye göre adaptöre akıllı telefonlar için kullanılacak olsa bile, Huawei 135W hızlı şarj destekli üstün donanımlara sahip, ne olduğu bilinmeyen bir başka cihazda kullanabilir.
Sizler için hazırladığımız fiyat performans canavarı akıllı telefonlara, Hepsiburada ve Trendyol üzerindeki listeler sayesinde göz atabilirsiniz.
Donanım
MSI, 11. Nesil Intel İşlemciler İçin Tanıtım Tarihi Verdi!
11. nesil Intel işlemciler geliyor. MSI, kendi forum sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, Intel’in 11. Nesil işlemcilerinin tanıtım tarihini paylaştı.
Intel‘in yeni işlemci modellerinin tanıtım tarihi belli oldu. Intel’in 11. nesil işlemcileri için tanıtım tarihini MSI verdi. Kendi forum sayfası üzerinden açıklama yapan MSI, 11. nesil Intel Rocket Lake serisi için ilk tarihi verdi.
MSI, Intel Rocket Lake serisi hakkında açıklama yaptı!
Intel’in 11. nesil işlemcileri hakkında açıklama yapan MSI, 11. nesil işlemcilerin 2021 Mart ayı sonunda tanıtılacağını açıkladı. Açıklamalarına devam eden MSI, Rocket Lake serisi olarak bilinen 11. nesil Intel işlemciler için daha önceki anakartların da güncelleneceğini belirtti.
İlginizi Çekebilir: Realme Koi, Gerçek Adı ve Tanıtım Tarihi ile Ortaya Çıktı!
Yaptığı açıklamada şu anda 10. nesil işlemciler için kullanılan H410, B460 ve Z490 gibi modellerin 11. nesil işlemciler için güncelleneceğini belirtti. İlk güncellenecek olan anakart modelinin ise Z490 olduğunu belirtti.
Yeni 11. nesil Intel işlemciler hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor. Ancak Mart ayında yapılacak olan tanıtıma kadar işlemciler hakkında birçok bilgi elimize ulaşacaktır. Tabi en merak ettiğimiz işlemci hızları ve fiyatları muhtemelen tanıtımla ortaya çıkacaktır.
MSI yaptığı bu açıklama ile, Intel’in yeni işlemcileri hakkında çok önemli bilgileri ortaya koydu. Pazarda AMD ürünleri ile oldukça ciddi bir rekabet içerisinde olan Intel, yeni nesil işlemci modelleri ile pazara tekrardan hakim olabilir. Ancak AMD’nin de boş durmadığını ve sürekli yeni mimariler üzerinde çalıştığını biliyoruz.
Bakalım 2021 yılı işlemciler açısından nasıl geçecek. Sizce Intel’in yeni 11. nesil Rocket Lake serisi piyasada nasıl bir yer edinecek?
En yeni Intel işlemcileri Hepsiburada üzerinden satın almak için tıklayınız!
Forumdan Son Mesajlar
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: kozmikdeli, 2 saat önce
-
Yazan: market2020, 9 saat önce
-
Yazan: levent_orgun, 15 saat önce
-
Yazan: Kojiro H., 2 gün önce
-
Yazan: market2020, 2 gün önce