ADATA, DDR5 RAM’lerini duyurmaya hazırlanıyor!

Uzun süredir üzerinde çalışılan DDR5 bellek teknolojisinin kısa süre içerisinde seri üretime geçmesi planlanıyor. Bu teknolojiyi geliştiren üreticilerden biri olan ADATA, ilk DDR5 RAM ürünlerinin tanıtım tarihini açıkladı.

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ADATA, DDR5 bellek serisini 11 Ocak’ta tanıtacak!

Dünyanın en büyük bellek ve depolama firmalarından biri olarak bilinen ADATA, DDR5 teknolojisine yönelik önemli bir duyuru gerçekleştirecek. Şirket tarafından yapılan duyuruda, son tüketici için geliştirilen DDR5 RAM modüllerinin 11 Ocak’taki CES 2021 etkinliğinde tanıtılacağı açıklandı.

ADATA’nın ilk DDR5 RAM serisi, öncelikli olarak Intel yonga setleri ile tam uyumlu şekilde çalışacak. Hatta ADATA yetkilileri, bellek uyumunu sağlamak için MSI ve Gigabyte ile yakın şekilde çalıştıklarını belirtiyor. 3 donanım devinin geliştirme sürecindeki yakınlığı ise bellek ve anakart tarafındaki uyumluluğun en üst seviyede olacağını gösteriyor.

DDR4 tipi bellek teknolojisinin yerini alması beklenen DDR5 tipi bellekler, pek çok alanda önemli teknik geliştirmeler barındırıyor. Yapısı gereği tek modülde 64 GB’a kadar kapasite sunan bellekler, hız aşırtma özelliği kullanılarak 8400 MHz frekans değerine ulaşabiliyor. Bu sayede DDR4 belleklere kıyasla hem daha düşük enerji tüketim değerleri, hem de 3 kata varan performans artışı elde edilebiliyor. Son olarak Intel ve AMD tarafında DDR5 bellekler ile uyumlu çalışacak anakart modellerinin yıl sonuna kadar satışa sunulacağını da belirtelim.