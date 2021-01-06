Dizi/Film/Kitap
Exxen Mobil Uygulaması Play Store ve App Store’da Yayınlandı!
Exxen‘in mobil uygulaması iOS ve Android için yayınlandı. Şu anda Exxen mobil uygulamasını App Store ve Play Store’dan indirebilirsiniz.
Acun Ilıcalı‘nın yeni yayın platformu Exxen, günden güne popüler olmaya devam ediyor. Piyasaya girdiği günden bu yana mobil uygulamasını bekleyen kullanıcılar, nihayet beklediği haberi aldılar. Exxen’in mobil uygulaması Android ve iOS için yayınlandı!
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Exxen için beklenilen haberlerden birisi bugün geldi. Exxen’in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Acun Ilıcalı‘nın yeni yayın platformunun artık mobil platforma da taşındığı haberi verildi. App Store ve Play Store‘da yerini alan Exxen mobil uygulaması, iOS ve Android için artık indirilebilir.
Yeni bir platform olması nedeniyle eksiklikler barındıran Exxen, yavaş yavaş bu açıkları kapatıyor. Abonelik iptali özelliğini daha yeni getiren Exxen, bugün mobil uygulamasını da edinmiş oldu.
Exxen her an yanında! 💛
Apple Store ve Google Play’den uygulamayı indirerek Exxen’in tüm içeriklerini izleyebilirsin!
IOS: https://t.co/qKfzNrxOMv
Android: https://t.co/FfPZvzUfAb pic.twitter.com/fWmSkCeNYu
— Exxen (@exxentr) January 6, 2021
Exxen, App Store ve Play Store’da!
App Store‘da ortalama 30Mb boyutunda olan Exxen mobil uygulaması, şu anda App Store üzerinde eğlence kategorisinde birinci sırada yer alıyor. Ancak uygulamanın App Store’daki puanı 2,9/5,0. Play Store tarafına baktığımızda ise şimdiden 10 binin üzerinde indirilen Exxen, bu platformda 13Mb gibi bir boyuta sahip. Uygulamanın Play Store üzerindeki puanı ise 3,7/5,0.
Tabi mobil uygulamanın ilk versiyonu olduğunu düşündüğümüzde hatalar ve donmalar yaşanacağını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle uygulamanın sorunlu olduğunu düşünen kullanıcılar değerlendirme puanlarını düşük veriyor. İlerleyen zamanlarda Exxen mobil uygulamasının güncellenmesi ile bu sorunlar çözülecektir.
Her ne olursa olsun kısa sürede ülkemizde önemli yer edinen yayın platformu Exxen‘in başarılı olduğunu düşünüyorum. Ancak mobil uygulama tarafındaki güncellemeler çabuk gelmezse kullanıcılar Exxen mobil uygulamasını kullanmaktan sıkılacaklardır. Bakalım Exxen gerekli güncellemeleri uygulamasına ne zaman ekleyecek. Sizce Acun Ilıcalı getirdiği bu yeni yayın platformunda beklediği başarıyı yakalayacak mı?
Exxen’i Play Store üzerinden indirmek için tıklayınız!
Dizi/Film/Kitap
Discovery Plus, Vodafone ile Türkiye’ye geliyor!
Dünyanın en büyük tematik TV kanallarından Discovery Channel, dijital yayın platformu olan Discovery+’ı Avrupa pazarına getiriyor. Bu kapsamda Vodafone ile anlaşma sağlayan Discovery Plus, Avrupa’nın yanı sıra Türkiye’de de kullanıma sunulacak.
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Discovery Plus Avrupa’ya geliyor: Listede Türkiye de var!
İlk olarak Mart 2020’de Hindistan’a özel duyurulan platform, olumlu tepkiler gelmesi üzerine dünya geneline açılma kararı almıştı. Bugünden itibaren ABD’de kullanıma sunulan Discovery Plus’ın pek yakında Avrupa pazarında da kullanılabilir olacağı açıklandı. Bunun için Vodafone ile uzun süreli bir anlaşma imzalayan platform, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkedeki kullanıcılara ulaşacak.
Yapılan işbirliği kapsamında Discovery Plus platformunun Vodafone’un 100 milyondan fazla mobil, geniş bant internet ve TV servisi kullanıcısına ulaşması hedefleniyor. Platformun Avrupa pazarında 2022 sonuna kadar kademeli olarak kullanıma sunulacağı bildirilirken, ülkemiz tarafında ise şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor. ABD’de aylık 5 dolardan başlayan abonelik planına sahip olan servisin Avrupa fiyatlandırması da henüz belli değil.
Discovery Plus, Discovery Communications bünyesinde hazırlanan pek çok içeriği dijital bir servise taşıyor. Kullanıcılar; Discovery, TLC, Quest, Really, Animal Planet ve ID gibi grup kanallarında yayınlanan içeriklere istediği zaman erişim sağlayabiliyor. Ayrıca Discovery+’a özel pek çok özel yapımın da hazırlık aşamasında olduğu belirtiliyor. Son olarak bütün platformlarda bulunan servisin 30 günlük ücretsiz deneme süresi sunduğunu da belirtelim.
Dizi/Film/Kitap
Exxen, Sihirli Annem dizisinin fragmanını paylaştı
1 Ocak 2021’de yayın hayatına başlayacak olan Exxen platformu için çekilen Sihirli Annem dizisinden ilk fragman geldi. Çocukluğumuzun efsanesi olan dizide eski kadrodan hiçbir oyuncu bulunmuyor. Yeni Sihirli Annem dizisinde çocuk oyuncular başta olmak üzere kadro tamamıyla değişmiş durumda.
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Acun Ilıcalı’nın, kızı Melisa’nın eski bölümlerini izlemesine dayanamayıp sırf Exxen için sıfırdan çektirdiği Sihirli Annem, 1 Ocak 2021’de Exxen izleyicileriyle buluşacak. Sihirli Annem’in yeni oyuncuları bugüne kadar belli olmuştu, hatta afişi dahi ortaya çıkmıştı ancak bir tek fragman paylaşılmamıştı. Bugün nihayet Exxen YouTube kanalı üzerinden Sihirli Annem’in fragmanı paylaşıldı.
Acun Ilıcalı’nın tamı tamına 900 milyon TL yatırım yaparak kurduğu Exxen, hayata geçtiği günden itibaren Netflix, BluTV ve Amazon Prime Video gibi platformlarla rekabet edecek. Pazarda Netflix ve Amazon gibi dişli rakipler varken Exxen’in kendisini bunların arasında nasıl sıyıracağını göreceğiz. Ancak her halükarda rekabet kızışacak ve günün sonunda kazanan, biz izleyiciler olacağız.
Exxen platformunda sadece diziler olmayacak. Platformda aynı zamanda diziler, belgeseller, yarışma programları ve çocuk projeleri gibi birçok farklı klasmandan içerik de bulunacak.
Exxen platformunda yayınlanacak Sihirli Annem fragmanı
Sihirli Annem yeni oyuncuları
- Belinay Suvari (Çilek)
- Nisa Sofiya Aksongur (Tuğçe)
- Cemre Demircan (Ceren)
- Egemen Uysal (Cem)
- Ogeday Girişken (Yavuz)
- Tara Mcmillen (Eda)
- Emre Altuğ (Sadık)
- Açelya Topaloğlu (Betüş)
Dizi/Film/Kitap
Exxen platformunun aylık ücreti belli oldu!
Acun Ilıcalı’nın kurucusu olduğu dijital içerik platformu Exxen, 1 Ocak’tan itibaren resmen yayına başlayacak. Platformun fiyat bilgisi şimdiye kadar kesin olarak bilinmezken, aylık üyelik ücreti Acun Ilıcalı tarafından açıklandı!
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Acun Ilıcalı, Exxen platformunun aylık üyelik ücretini açıkladı!
Şimdiye kadar Exxen ile ilgili bütün bilgileri Instagram hesabından aktaran Ilıcalı, platformun merakla beklenen üyelik bilgilerini takipçileriyle paylaştı. Buna göre; Exxen’e üye olmak isteyenler aylık 9.90 TL karşılığında bütün içeriklere erişebilecek. Ayrıca yeni üye olan herkese 7 günlük ücretsiz deneme süresi de tanımlanacak. Açıklanan ücretin reklamlı ya da reklamsız paketin hangisine ait olduğu ise bilinmiyor.
Acun Ilıcalı, Exxen’in kuruluş sürecinde kullanıcılara pek çok üyelik paketi sunulacağını belirtmişti. Reklamsız paketin yanı sıra fiyatı daha uygun olan reklamlı üyelik paketi de Exxen kullanıcıları ile buluşacak. Bunun yanı sıra Ilıcalı, tıpkı Spotify gibi platformlarda olduğu gibi öğrencilere de indirimli bir paket sunulacağını ifade etmişti. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde daha farklı üyelik seçenekleri de görebiliriz.
Exxen platformunun bünyesinde diziler haricinde pek çok program ve yarışma da bulunuyor. Şeref Bey, Hükümsüz, Sihirli Annem, Vahşi Şeyler, Gibi, Öğrenci Evi, Yetiş Zeynep ve İşte Bu Benim Masalım dizileri izleyicilerle buluşacak. Ayrıca Konuşanlar, Tolgshow Filtresiz, Zeynep Bastık ve Konukları, Katarsis, Masterchef Junior, Kral Şakir ve Fight Club gibi yapımlar da platformun kataloğunda yer alıyor.
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