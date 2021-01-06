Exxen Mobil Uygulaması Play Store ve App Store’da Yayınlandı!

Exxen‘in mobil uygulaması iOS ve Android için yayınlandı. Şu anda Exxen mobil uygulamasını App Store ve Play Store’dan indirebilirsiniz.

Acun Ilıcalı‘nın yeni yayın platformu Exxen, günden güne popüler olmaya devam ediyor. Piyasaya girdiği günden bu yana mobil uygulamasını bekleyen kullanıcılar, nihayet beklediği haberi aldılar. Exxen’in mobil uygulaması Android ve iOS için yayınlandı!

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Exxen için beklenilen haberlerden birisi bugün geldi. Exxen’in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Acun Ilıcalı‘nın yeni yayın platformunun artık mobil platforma da taşındığı haberi verildi. App Store ve Play Store‘da yerini alan Exxen mobil uygulaması, iOS ve Android için artık indirilebilir.

Yeni bir platform olması nedeniyle eksiklikler barındıran Exxen, yavaş yavaş bu açıkları kapatıyor. Abonelik iptali özelliğini daha yeni getiren Exxen, bugün mobil uygulamasını da edinmiş oldu.

Exxen her an yanında! 💛

Apple Store ve Google Play’den uygulamayı indirerek Exxen’in tüm içeriklerini izleyebilirsin! IOS: https://t.co/qKfzNrxOMv

Android: https://t.co/FfPZvzUfAb pic.twitter.com/fWmSkCeNYu — Exxen (@exxentr) January 6, 2021

Exxen, App Store ve Play Store’da!

App Store‘da ortalama 30Mb boyutunda olan Exxen mobil uygulaması, şu anda App Store üzerinde eğlence kategorisinde birinci sırada yer alıyor. Ancak uygulamanın App Store’daki puanı 2,9/5,0. Play Store tarafına baktığımızda ise şimdiden 10 binin üzerinde indirilen Exxen, bu platformda 13Mb gibi bir boyuta sahip. Uygulamanın Play Store üzerindeki puanı ise 3,7/5,0.

Tabi mobil uygulamanın ilk versiyonu olduğunu düşündüğümüzde hatalar ve donmalar yaşanacağını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle uygulamanın sorunlu olduğunu düşünen kullanıcılar değerlendirme puanlarını düşük veriyor. İlerleyen zamanlarda Exxen mobil uygulamasının güncellenmesi ile bu sorunlar çözülecektir.

Her ne olursa olsun kısa sürede ülkemizde önemli yer edinen yayın platformu Exxen‘in başarılı olduğunu düşünüyorum. Ancak mobil uygulama tarafındaki güncellemeler çabuk gelmezse kullanıcılar Exxen mobil uygulamasını kullanmaktan sıkılacaklardır. Bakalım Exxen gerekli güncellemeleri uygulamasına ne zaman ekleyecek. Sizce Acun Ilıcalı getirdiği bu yeni yayın platformunda beklediği başarıyı yakalayacak mı?

Exxen’i Play Store üzerinden indirmek için tıklayınız!

Exxen’i App Store üzerinden indirmek için tıklayınız!