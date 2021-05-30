ADA kurucusu Charles Hoskinson Youtube hesabından açıklamalar yaptı!

Ethereum’a rakip olarak gösterilen ve son 24 saat içerisinde %11 yükseliş yaşayarak 1,60 doları aşan Cardano’nun (ADA) kurucusu Charles Hoskinson ’dan yeni bir mesaj var. Hoskinson, Youtube hesabından paylaştığı bir video ile kripto para piyasasındaki durumu değerlendirdi ve blok zincir teknolojisi hakkında konuşmalar yaptı.

Input Output Honk Kong CEO’su Charles Hoskinson, paylaştığı videoda piyasa ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Mayıs ayının ortalarında başlayan sert düşüşün nedenlerine değinen Hoskinson, kripto para birimlerinin kalıcı olduğunun altını çizdi.

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Kripto para piyasasındaki son durumu değerlendiren Charles Hoskinson, piyasanın büyük ölçüde Bitcoin’e bağımlı olduğunu ve bu durumdan kendisinin de üzgün olduğunu belirtti. Hoskinson, kripto para piyasasının makro ekonomik bir hal aldığının farkında olduklarını, ancak piyasayı kenara alıp bu işin teknolojisini (blok zincir) geliştirmeye adapte olduklarını aktardı.

“ … Bitcoin değer kaybettiğinde piyasa değer kaybederken, değer kazanmaya başladığında piyasa da değer kazanmaya başlıyor. Artık altcoinler kendi başlarına değer kazanma kapasitesine ulaştı. Algorant ve Cardano gibi birçok proje blok zincir teknolojisini ileri noktalara taşıdı. …”

Charles Hoskinson, işin asıl meselesi olan blok zincir teknolojisinin kalıcı olduğunu ve gelişmeyi sürdüreceğini ifade etti. DeFi (merkeziyetsiz finans) ekosisteminin de geleneksel finans sisteminin yerini almasının kaçınılmaz bir gerçek olduğunu, bu durumun da yavaşça yaşanmaya başladığını söyledi.

“Bu platformların eski sistemlerin yerini alması kaçınılmaz bir şey. Bu bir gerçek.”

Hoskinson paylaşmış olduğu videoda geleneksel finans sistemini sert bir şekilde eleştirdi. Bir grup insan tarafından her şeye karar verilen ve doğru düzgün çalışmayan mevcut bir sistem olduğunu ve piyasanın yozlaşmaya doğru sürüklendiğini ifade eden Charles Hoskinson, geleneksel bankacılık sisteminin batmak üzere olduğunu söyledi.