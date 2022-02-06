Activision Blizzard, 2022’de Mobil İçin Bir Warcraft Oyununun Yayınlanacağını Onayladı

Activision Blizzard, bu yıl yeni bir Call of Duty oyununun çıkışını onayladıktan sonra, 2022’de çıkması beklenen yeni bir Warcraft mobil oyunu üzerinde de çalıştığını duyurdu.

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Activision Blizzard, Warcraft Mobil Oyunu Üzerinde Çalışıyor

Başlık hakkında pek bir şey bilinmemekle birlikte şirket, “2022’de Warcraft serisi için önemli ölçüde yeni içerik” üzerinde çalıştığını ve “tamamen yeni mobil Warcraft içeriği” üzerinde çalıştığını belirtti.

Microsoft, bu yıl Activision Blizzard‘ı 68,7 milyar dolara satın almaya hazırlanırken, şirket yakın zamanda gelecek planlarını üç aylık ve yıllık kazanç raporlarında açıkladı. Bu planlar arasında COD: Modern Warfare hikayesinin devamı olabilecek yeni Call of Duty oyunu ve son derece popüler World of Warcraft serisinin yeni mobil versiyonu yer alıyor.

Şu anda World of Warcraft ile ilgili mobil platformlarda var olan tek başlık, bir kart toplama oyunu olan Heartstone‘dur. 2014 yılında iOS için piyasaya sürüldü ve o yıl Android için kullanıma sunuldu. Yaklaşan oyunun liderliğini takip edip etmeyeceğinden ve kart tabanlı bir oyun olup olmayacağı bilinmiyor.

Bu nedenle, yaklaşmakta olan Warcraft mobil oyununun bir aksiyon oyunu olması bekleniyor ve RPG (rol yapma oyunu) formatına dayalı olabilir. Şirket, mobil oyunların pazardaki tartışılabilir genişlemesi ve popülaritesi nedeniyle, son derece popüler MMO (devasa çok oyunculu çevrimiçi) unvanının RPG deneyimini mobil platformlara getirmeye çalışıyor olabilir.

Ayrıca, Activision Blizzard, iOS ve Android için Diablo Immortal‘ı ve hatta Overwatch‘ı piyasaya süreceğini duyurduğundan, Warcraft mobil oyunuyla ilgili haberler özellikle ilgi çekici. Ayrıca bu yıl World of Warcraft ve Heartstone ile ilgili daha fazla yeni deneyimin yolda olduğu ve daha fazla detayın yakında açıklanması gerektiği ortaya çıktı.

Şimdi, Warcraft mobil oyunuyla ilgili detayların şu anda gizlendiğini belirtmekte fayda var. Activision Blizzard‘ın önümüzdeki aylarda oyun hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.