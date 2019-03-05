Dijitital dünyanın önemli teknoloji firmalarından biri olan Acronis, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da Siber Koruma Geliştiricileri Konferansı düzenledi. Biz de bu konferansta CEO Serguei Beloussov’a sorularımızı yönelttik.

Acronis CEO’su Serguei Beloussov röportajı | Blockchain ile siber güvenlik

Siber Güvenlik denilince akla ilk gelen firmalardan olan Acronis, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da faaliyete açtığı Ar-Ge merkezinin ardından 30 Ocak 2019 tarihinde bir siber güvenlik konferansı gerçekleştirdi. Acronis Siber Koruma Geliştiricileri Konferansı adıyla Sofya Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte Acronis, Google, Microsoft, NGINX, VMware, MariaDB ve LogSentinel firmaları ile beraber Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü katılım sağladı.

Açılış konuşmaları ardından sahne alan Acronis kurucusu ve CEO’su Serguei Beluossov Acronis ve siber koruma hakkında detaylı bilgi verirken, ayrıca etkinlikte MySQL’in geliştiricisi ve MariaDB kurucusu Michael “Monty” Widenius, NGINX’den Igor Sysoev, VMware’den Orlin Vasilev, Microsoft’tan Dmitry Soshnikov, Zürih Enstitüsü’nden Prof. Bertrand Meyer ve Google’dan Minko Gechev gibi önemli isimler siber konuma hakkında değerli açıklamalarda bulundular.

Söz konusu etkinlikte “Acronis olarak asıl amacımız yazılım geliştiricilere ve büyük yeteneklere doğrudan erişim yoluyla yeni beceriler geliştirmek.”diyerek bilgi veren Beloussov, “Artan siber koruma ihtiyacını karşılamak ve yenilikçi teknolojiler geliştirmek için Bulgaristan’ın büyük mühendislere ihtiyacı var. Bu nedenle Acronis olarak geçtiğimiz yıl Sofya’da bir AR-GE merkezi açtık ve Bulgaristan’a geliştirici topluluğu olarak bu konferans ile de katkı sağlamaya devam ediyoruz.” dedi.

Acronis’in davetlisi olarak yerinde takip ettiğimiz ve ilk defa Sofya’da düzenlenen Acronis Siber Koruma Geliştiricileri Konferansı ilerleyen dönemlerde farklı ülkeler ve farklı şehirlerde global olarak devam edecek.