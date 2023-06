4.0 sürümüne güncellenen Acer’ın oyun kontrol merkezi PredatorSense, sistem ayarlarını kontrol etmeyi ve izlemeyi kolaylaştıran bir tasarım sunarken, yeni senaryo yöneticisi özelliği farklı oyun kurulumları için kişisel profillerin oluşturulmasına imkan sağlıyor.

Hızlı oyunlarda akıcı detaylar

Yeni Predator Helios 16 (PH16-71), NVIDIA GeForce RTX 4060 Dizüstü Bilgisayar GPU’su ile 16 çekirdekli 13. Nesil Intel i7-13700HX işlemciden güç alırken, Predator Helios 18 (PH18-71) ise NVIDIA GeForce RTX 4080 Dizüstü Bilgisayar GPU’su ile 24 çekirdekli 13. Nesil Intel i9-13900HX tarafından destekleniyor. NVIDIA GeForce RTX™ 40 Serisi Dizüstü Bilgisayar GPU’ları, oyun tutkunları ve içerik üreticiler için dünyanın en hızlı bilgisayarlarına güç sağlarken, hem performans hem de yapay zeka destekli grafik kartında devrim niteliğinde bir gelişme sunan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisinden güç alıyor.

Her iki cihaz da 16:10 WQXGA (2560×1600) çözünürlük 500 nit parlaklık ve 3 ms tepki süresine sahip. Predator Helios 16, 165 Hz yenileme hızı ve 16 inç sRGB yüzde 100 ekran ile karşımıza çıkarken, Predator Helios 18, 240 Hz yenileme hızı ve 18 inç DCI-P3 yüzde 100 ile geliyor. Bu üstün ekran özellikleri hızlı oyunlarda akıcı detaylar elde edebilmeyi mümkün kılıyor.

Kesintisiz bir oyun deneyimi

Predator Helios 16 (PH16-71), 16 GB DDR5 RAM ve 512 GB NVMe SSD, Predator Helios 18 ise 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB NVMe SSD yüksek hızlı PCIe depolama alanı ile geliyor. Her iki dizüstü bilgisayar da 90Wh’lık bataryaya sahip iken, 3,40 kg ağırlığındaki Predator Helios 18, 4 saate ve 2,9 kg ağırlığındaki Predator Helios 16 ise 5 saate varan pil ömrü ile oyunculara kesintisiz bir oyun deneyimi sağlıyor.

Bu güçlü bileşenleri serin tutmak için Predator Helios dizüstü bilgisayarlarda, özel olarak tasarlanmış ikili 5. Nesil AeroBlade™ 3D metal fanlar ve daha iyi ısı transferi için dikdörtgen şeklindeki vektör ısı boruları ile gelişmiş termal çözümler bulunuyor. Ek olarak, sıvı metal termal macunun soğutma etkileri, cihazın gelişmiş termal performansını tamamlıyor.

Oyuncular için bağlantı sorunu ortadan kalkıyor

Her iki dizüstü bilgisayarlar da, bir HDMI 2.1, güç dağıtımını destekleyen iki USB Tip C Thunderbolt 4, iki USB 3.2 Nesil 2 Tip A ve bir USB 3.2 Nesil 1 Tip A ve bir Micro SD™ kart okuyucu dahil olmak üzere bağlantı seçenekleriyle geliyor. Cihazların mini LED olmayan muadillerine göre daha parlak olan, daha az güç gerektiren ve daha homojen renkli olan Mini LED arka aydınlatma özelliğiyle her tuşta RGB bulunan klavyeleri daha iyi bir oyun deneyimi sağlıyor.

Yeni Predator Helios dizüstü oyun bilgisayarları, hızlı ve sorunsuz bir oyun deneyimi için Intel Killer E2600 Ethernet Denetleyicisi, Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i frekans bandı desteği ile geliyor ve bu özellikleri sayesinde oyuncular hiçbir zaman bağlantı sorunu yaşamıyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Predator Helios 16 (PH16-71) 55.999 TL’den, Predator Helios 18 (PH16-71) 87.999 TL’den fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.