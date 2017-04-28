Acer Predator Triton 700 Oyuncu Dizüstü Bilgisayarını Duyurdu

Acer, Predator Triton ultra ince oyuncu dizüstü modellerinden ilki olan Predator Triton 700 oyuncu dizüstü modelini duyurdu.

Acer Predator Triton 700, Razer Blade gibi ince, alüminyun kasalı ancak güçlü donanıma sahip oyun bilgisayarlarına rakip olarak piyasaya çıkıyor. 18 milimetre kalınlığı ile Triton 700 en ince oyuncu bilgisayarı değil ancak bir çok bilgisayardan çok daha ince.

Triton 700’ün üzerinde yedinci nesil Intel Kaby Lake işlemci, Nvidia GTX 10. nesil ekran kartı, iki PCIe SSD ve 32 GB DDR 4 RAM bulunuyor. Bilgisayarın tek kötü tarafı 15.6 inç büyüklüğünde 1080p çözünürlüğünde ekranı. Piyasada piksel yoğunluğu çok daha fazla olan cihazlar bulunuyor.

Bilgisayarın üzerinde LED aydınlatmalı mekanik klavye bulunuyor. Klavyenin bir diğer değişikliği ise bilgisayarın hemen kenarında yer alması. Dokunmatik alan ise üst kısımda Gorilla Glass panelin altında yer alıyor. Triton 700 Ağustos sonunda 3.399$’dan satışa çıkacak.