Acer Nitro 5, RTX 3080 ve Ryzen 5900HX ile yenilendi

Fiyat performans oranıyla oyuncular tarafından sevilen Acer Nitro 5, RTX 3000 serisi ekran kartları ve Ryzen 5000 işlemciler ile güncellendi. Ülkemizde oldukça popüler olan oyuncu dizüstü bilgisayarı, ciddi performans artışlarını ve geliştirmeleri beraberinde getiriyor.

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Yeni Acer Nitro 5 neler sunuyor?

Acer, CES 2021 kapsamında yaptığı sunumda yenilenen Nitro 5 oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıttı. Nitro 5, geçtiğimiz yıllarda giriş-orta seviye performans vaat ederken bu sene en yüksek performansı vaat ediyor. Yeni Nitro 5, AMD’nin CES 2021’de tanıttığı Ryzen 5000 serisi işlemcilerden güç alıyor. Serinin en güçlü işlemcisi olan, 8 çekirdek ve 16 izlekten oluşan Ryzen 5900HX işlemcisine kadar seçenekler mevcut. Ekran kartı tarafında ise, Nvidia’nın CES 2021’de tanıttığı RTX 3000 mobil serisi tercih edilmiş. Nitro 5, en güçlü dizüstü bilgisayar ekran kartı olan RTX 3080 ile birlikte oyuncuların beğenisine sunulacak.

Ekran tarafında, geçtiğimiz yıla kıyasla önemli geliştirmeler yapılmış. Nitro 5, 15.6 inç veya 17.3 inç boyutunda FHD 144 Hz, QHD 165 Hz ve FHD 360 Hz ekran seçeneklerine sahip. Acer’ın açıklamalarına göre, bütün paneller 3 ms tepkime süresine sahip. Ayrıca QHD model, sRGB renk gamının %100’ünü kapsıyor. Wi-Fi 6 desteğine sahip Nitro 5, 2 TB’a kadar SSD, 2 TB’a kadar HDD ve 32 GB’a kadar RAM seçenekleriyle birlikte geliyor. Acer Nitro 5, 15.6 inç modeli için 899 Euro’dan, 17.3 inç modeli için 999 Euro’dan başlayan fiyatlarla Nisan ayında satışa sunulacak.

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