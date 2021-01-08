Samsung Galaxy Chromebook 2 tanıtıldı. QLED ekran teknolojisine sahip ilk Chromebook’un 550 $ olan fiyat etiketi, kullanıcıları memnun edecek gibi duruyor.

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Chromebook’lar, Google tarafından ilk olarak bundan birkaç yıl önce uygun fiyatlı laptop alternatifi olarak ortaya çıkmıştı. Ancak zaman içinde bu “uygun fiyatlı” cihazlar, çıkış noktasından saparak gittikçe daha Premium ürünler olmaya başladı. Samsung da bu sapmayı yaşayan şirketlerden biriydi. Şirket 2020 yılının başlarında Samsung Galaxy Chromebook cihazını piyasaya sürmüştü. AMOLED ekranla gelen bu laptop, üst seviye teknik özellikleriyle dikkat çekse bile, yaklaşık 1000 $ fiyat etiketiyle etkili bir ürün olamamıştı. Şimdi ise Güney Koreli şirket, bu ürünün yenilenmiş 2021 versiyonunu tanıttı. Üstelik dikkat çekici özellikler ve makul bir fiyat etiketiyle beraber.

Samsung Galaxy Chromebook 2 özellikleri ve fiyatı

2’si 1 arada özelliğine sahip cihaz, 13.3 inç boyutunda 1920 x 1080 çözünürlüğünde QLED ekrana sahip. HDR özelliğine sahip ekran inceltilmiş çerçeveleriyle dikkat çekiyor. Ekran aynı zamanda evrensel 4,096 seviye basınçlı kalem desteğine sahip. İşlemci tarafında ise Samsung Galaxy Chromebook 2, Intel Celeron 5205U işlemciye sahip. 15W gücündeki CPU, 2 çekirdek ve 2 thread’e sahip. Daha yüksek performans isteyen kullanıcılar ise, isterlerse 10. nesil i3 10110U işlemcili versiyonu tercih edebilecek. Laptop 4/8 GB LPDDR3 RAM seçeneğine sahip olacak ve 128 GB depolama seçeneği barındıracak. 45.5 Wh boyutundaki batarya ise ortalama 14 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. Laptop’un baz modeli 550 $ fiyat etiketinden başlayacak. Ağırlığı ise 1.23 kg olacak.

Pandemi fırsat olabilir

Chromebook’lar çok fazla tercih edilen ürünler olmasa bile Samsung Galaxy Chromebook 2, Covid–19 pandemisinin ortaya çıkardığı bir boşluğu doldurabilir. İş ve eğitim hayatının dijitale taşınmasıyla bilgisayar ihtiyacı artan kullanıcılar, bu tarz nispeten uygun fiyatlı ürünlere yönelebilir ve iyi satış rakamları sağlayabilir.

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