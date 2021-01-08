Donanım
Samsung Galaxy Chromebook 2 tanıtıldı QLED ekranlı Chromebook
Samsung Galaxy Chromebook 2 tanıtıldı. QLED ekran teknolojisine sahip ilk Chromebook’un 550 $ olan fiyat etiketi, kullanıcıları memnun edecek gibi duruyor.
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Chromebook’lar, Google tarafından ilk olarak bundan birkaç yıl önce uygun fiyatlı laptop alternatifi olarak ortaya çıkmıştı. Ancak zaman içinde bu “uygun fiyatlı” cihazlar, çıkış noktasından saparak gittikçe daha Premium ürünler olmaya başladı. Samsung da bu sapmayı yaşayan şirketlerden biriydi. Şirket 2020 yılının başlarında Samsung Galaxy Chromebook cihazını piyasaya sürmüştü. AMOLED ekranla gelen bu laptop, üst seviye teknik özellikleriyle dikkat çekse bile, yaklaşık 1000 $ fiyat etiketiyle etkili bir ürün olamamıştı. Şimdi ise Güney Koreli şirket, bu ürünün yenilenmiş 2021 versiyonunu tanıttı. Üstelik dikkat çekici özellikler ve makul bir fiyat etiketiyle beraber.
Samsung Galaxy Chromebook 2 özellikleri ve fiyatı
2’si 1 arada özelliğine sahip cihaz, 13.3 inç boyutunda 1920 x 1080 çözünürlüğünde QLED ekrana sahip. HDR özelliğine sahip ekran inceltilmiş çerçeveleriyle dikkat çekiyor. Ekran aynı zamanda evrensel 4,096 seviye basınçlı kalem desteğine sahip. İşlemci tarafında ise Samsung Galaxy Chromebook 2, Intel Celeron 5205U işlemciye sahip. 15W gücündeki CPU, 2 çekirdek ve 2 thread’e sahip. Daha yüksek performans isteyen kullanıcılar ise, isterlerse 10. nesil i3 10110U işlemcili versiyonu tercih edebilecek. Laptop 4/8 GB LPDDR3 RAM seçeneğine sahip olacak ve 128 GB depolama seçeneği barındıracak. 45.5 Wh boyutundaki batarya ise ortalama 14 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. Laptop’un baz modeli 550 $ fiyat etiketinden başlayacak. Ağırlığı ise 1.23 kg olacak.
Pandemi fırsat olabilir
Chromebook’lar çok fazla tercih edilen ürünler olmasa bile Samsung Galaxy Chromebook 2, Covid–19 pandemisinin ortaya çıkardığı bir boşluğu doldurabilir. İş ve eğitim hayatının dijitale taşınmasıyla bilgisayar ihtiyacı artan kullanıcılar, bu tarz nispeten uygun fiyatlı ürünlere yönelebilir ve iyi satış rakamları sağlayabilir.
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Akıllı Telefonlar
OnePlus akıllı saat ortaya çıktı
OnePlus akıllı saat, şirketin kullanıcıları tarafından uzun süredir beklenilen ürünlerin başında geliyor. OnePlus’ın saatlerinin ve bilekliklerinin tasarımları ve ana ekran görselleri ortaya çıtkı.
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Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, uzun zamandır akıllı telefonlarıyla dünya çapında büyük satış başarıları elde ediyor. OnePlus’ın, uzun süreli hedeflerinden biri ise akıllı saatleri. Şirketin kurucusu Carl Pei, 2016 yılında OnePlus Watch’ın geleceğini müjdelemiş, hatta bazı taslak çizimleri de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ancak bir süre sonra şirket, elindeki kaynakları bölmemek ve telefonlarına odaklanmak amacıyla projeden vazgeçmişti. Aradan 4 yıl geçtikten sonra şimdiki CEO Pete Lau, bir paylaşım yaparak OnePlus akıllı saat projesinin yeniden elen alındığını ve geliştirme sürecinde olduğunu açıkladı. Son ortaya çıkan görsellerde ise saatin tasarımı ve ana ekranı ortaya çıktı.
OnePlus akıllı saat tasarımı ve ana arayüzü
Ortaya çıkan görsellerde saatin oldukça şık duran tasarımı, arayüzü, ve bazı ana ekran örnekleri gözükmekte. Muhtemelen OnePlus akıllı saatin kandaki oksijen seviyesi ölçme, kalp atışı sensörü, uyku takibi, çağrı cevaplama ve reddetme gibi bugünlerde standart olan özelliklere sahip olacak. Görsellerde aynı zamanda ana ekranı da görünen saatin, klasik bir kol saati ya da sportif gibi pek çok farklı görünümü de olacak. OnePlus kullanıcılarının uzun süredir yolunu gözlediği saatler piyasaya çıkmak üzere.
OnePlus Band de yayınlandı
OnePlus akıllı saat projesine ek olarak, yeni bir bileklik modeli de çıkarmaya hazırlanıyor. OnePlus Band olarak bilinen akıllı bileklik, sektörün lideri Xiaomi’nin Mi Band ailesine doğrudan rakip olacak. Bu bileklikler için de bazı ana ekran görselleri sızmış durumda. Çinli üretici son olarak dün bu akıllı ürünlerle senkronize şekilde çalışacak Health uygulamasını, Hindistan Google Play Store için yayınlamıştı. Bu durum ürünlerin çok yakında piyasaya çıkacağı anlamına geliyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Donanım
OnePlus Band ve saat yolda şirketin Health uygulaması yayınlandı
Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus’ın, yeni akıllı telefonlarıyla beraber OnePlus Band akıllı bilekliğini ve akıllı saatini tanıtması bekleniyor. OnePlus’ın Health uygulaması Hindistan için yayınlandı.
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Akıllı bileklikler, uygun fiyatları ve işlevsellikleriyle uzun zamandır kullanıcıların gözde giyilebilir elektronik ürünlerinin başında geliyor. Akıllı saatlerin önemli işlevlerini, uygun fiyatlara sunan bu ürünler her yıl milyonlara varan rakamlarda satışa ulaşıyor. Xiaomi, şu anda bu sektörün lideri durumda. Huawei gibi rakipleri bir süredir rekabet için çabalasa bile, rekabet tam anlamıyla sağlanabilmiş değil. Ancak bu durum değişmek üzere, amiral gemisi katili telefonlarıyla ünlü Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus’ın yeni akıllık bilekliği OnePlus Band ve akıllı saati yolda. Çinli şirket, OnePlus Health isimli uygulamasını Hindistan için Google Play Store’da yayınlandı.
OnePlus Band için Health uygulaması yayınlandı
OnePlus’ı seven kullanıcılar, bir süredir şirketin yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarının çıkışını yapmasını bekliyordu. Son olarak Hindistan’daki Google Play Store için OnePlus Health uygulamasının yayınlanması, şirketin yakında yapacağı lansmanda yeni akıllı telefonlarıyla beraber akıllı bilekliğini ve saatini de tanıtacağı beklentisi yarattı. Bu uygulama tıpkı Xiaomi’nin Mi Fit uygulaması gibi akıllı ürünle senkronize çalışıyor ve anlık bilgi senkronizasyonu sağlıyor. Health uygulamasının birden yayınlanması kullanıcılardaki lansman beklentisini iyice arttırmış durumda.
Lansman 25 Ocak tarihinde
25 Ocak tarihinde OnePlus 9’un lansmanını yapacak olan şirketin, OnePlus Band ve akıllı saatini tanıtıp tanıtmayacağı ise merak konusu. Geçtiğimiz dönemde uygun fiyatlı Nord akıllı telefonlarını ve bu telefonla beraber TWS kulaklıklarını da tanıtan şirket, ürün ailesini genişletmeye kararlı gibi duruyor. Bakalım tüketiciler uzun süredir bekledikleri bu akıllı cihazlara ne zaman erişim sağlayabilecek. Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın.
Siz de OnePlus Band’in ülkemize gelmesini beklemeden bir akıllı bileklik veya saat almak isterseniz HepsiBurada ve Trendyol linklerimizi takip ederek HWP’ye de destek olabilirsiniz.
Donanım
LG Gram 2021 11. nesil Intel işlemciyle geliyor!
LG Gram laptop modellerini, her sene güncellemeye devam ediyor. Şirketin 2021 modelleri, 11. Nesil Intel işlemci ve 16:10 ekran formatıyla gelecek.
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LG Gram, şirketin bundan birkaç yıl önce piyasaya sürdüğü, taşınabilir ve uzun pil ömrüyle öne çıkan taşınabilir bilgisayar serisi. Şirket her geçen yıl, bu laptoplarını güncelleyip piyasaya sürmeye devam ediyor. Son olarak Gram’ın 2021 versiyonunun neye benzeyeceği ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Yenilikler arasında, yeni nesil işlemci ve tasarımsal geliştirmeler de bulunuyor. Beş yeni model gelecek, bunlardan iki tanesi 2’si1 olacak.
LG Gram 2021 özellikleri
LG’nin ultrabook sınıfında olacak yeni laptoplarının hepsi, Intel’in 11. nesil Rocket Lake işlemcilerine ve Iris X GPU’larına yer verecek. Profesyonellere hitap eden bilgisayarlar, 16:10 ekran formatını destekleyecek. Tanıtılacak olan beş modelden en büyüğü, 17 inç boyutunda olacak. Bu model 2500 x 1600 çözünürlüğe sahip olacak. Oldukça büyük boyutuna rağmen, LG Gram ailesinin bir imzası olarak laptop 1.35 kg gibi oldukça düşük bir ağırlığa sahip olacak. Standart 14 inç model ise 999 gram ağırlığında. Tüm modeller 8 /16 GB RAM seçeneğine ve NVMe SSD depolamaya sahip olacak. 16-17 inç olan modeller 80Wh bataryaya sahipken, 14inç olanlar 72Wh batarya kapasitesine sahip olacak. 2’si1 olan modeller de 14 ve 16 inç olan modellerle birebir aynı özelliklere sahip olacak. Bu modeller aynı zamanda kalem ve dokunmatik ekran desteği de bulunduracak. Ekran Corning Gorilla Glass ile korunacak.
Intel yeni nesil dahili grafikleriyle gündemde
LG Gram 2021 model bilgisayarların, hafifliği ve uzun batarya ömrü asıl satış noktası. Ancak, bu demek değil ki bu laptoplar zayıf olacak. Intel uzun süredir rekabet etmekte zorlandığı AMD’nin karşısına bu defa yeni nesil Rocket Lake mimarisiyle çıkıyor. Bu modelle beraber gelen Iris X dahili grafik kartı performansıyla en çok öne çıkan özellik. Bu dahili grafik kartları 1080P düşük ve orta ayarlarda 3A dediğimiz yüksek bütçeli oyunlarda bile idare eder bir oyun deneyimi bile sunuyor.
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