Akıllı Telefonlar
Huawei EMUI 10, P30 ve Mate 20’ye bu ay geliyor!
Huawei EMUI 10 güncellemesi, Huawei‘nin yenilenen güncelleme takvimine göre bu ay P30 ve Mate 20 akıllı telefonlarına sunulacak.
İlginizi çekebilir: Apple, 24 Ay taksit ile iPhone satışına başlıyor!
Huawei EMUI 10 güncelleme takvimi
Çinli teknoloji devi Huawei, en güncel arayüzü EMUI 10‘un güncelleme takviminin son halini bugün paylaştı. Listeye göre; güncelleme ilk olarak ayın ortasında Huawei P30 ve P30 Pro modellerine verilecek. Ayın ikinci yarısında ise; Mate 20 serisi, Mate 20 X, Mate 20 RS Porsche Design, Honor 20 ailesi ve Magic 2 telefonları güncellemeye kavuşacaklar.
Listede ayrıca Huawei P20, P20 Pro ve Mate RS Porsche Design gibi cihazların da ayın ikinci yarısında EMUI beta programına alınacakları belirtiliyor. Bu telefonların dışında başka Huawei ve Honor modellerinin de güncelleme alacakları tahmin ediliyor. Son olarak bu tarihlerin Çin’de satılan Huawei telefonları için geçerli olduğunu ve global güncellemenin daha geç verileceğini söylemek gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei 37 milyon adet Mate 20 ve P30 sattı!
Huawei Çin‘de düzenlenen 5G konferansında şu ana kadar Mate 20 ailesinden 17 milyon, P30 serisinden ise 20 milyon akıllı telefon sattığını duyurdu.
İlginizi çekebilir: Apple, 24 Ay taksit ile iPhone satışına başlıyor!
Huawei satış rakamları
Amerika ve Çin arasında yaşanan ekonomi savaşı ve getirilen ticari sınırlamalarından en çok etkilenen markalardan olan Çinli teknoloji devi, Çin’de düzenlenen 5G konferansında önemli açıklamalar yaptı. Şimdiye kadar Mate 20 ailesinden 17 milyon, P30 serisinden ise 20 milyon akıllı telefon satıldığı açıklandı.
Şirket, eylül ayında yapılan Mate 30 tanıtımında ise 16 milyon Mate 20 ve 17 milyon P30 modeli satıldığını belirtmişti. Buradan şirketin geçen ay sattığı 4 milyon telefonun 3 milyonunun P30 serisine ait olduğu ortaya çıkıyor. Bunda getirilen ticari sınırlamalar yüzünden Google hizmetleri olmadan Android işletim sistemiyle piyasaya çıkan Mate 30‘un beklenen satışı yakalayamadığı anlaşılabilir. Kullanıcıların P30 modellerine yöneldikleri görülüyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 8T resmi olarak tanıtıldı
Redmi Note 8T modeli, bugün Mi Note 10 ile birlikte resmi olarak duyuruldu. Birçok özelliği ile Redmi Note 8 modelinin birebir aynısı olan cihaz, NFC desteği ve kutudan 18W‘lık şarj aletiyle geliyor olmasıyla farkılaşıyor.
Redmi Note 8T özellikleri
Mavi, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen telefon, damla çentik tasarımını kullanıyor. Ekran 6.3 inç boyutunda ve FHD+ çözünürlük sunuyor.
Gücünü Snapdragon 665 işlemcisinden alan modelde 3 GB veya 4 GB RAM seçenekleri sunulmuş. Depolama tarafında ise 3 GB RAM sunan modelde 32 GB hafıza yer alırken, 4 GB RAM’li modelde 128 GB depolama bulunuyor. Ayrıca dahili depolamayı 128 GB‘a kadar microSD kart desteğiyle arttırabilmek mümkün.
Daha önce gördüğümüz dörtlü arka kamera sistemi yine bizleri karşılıyor. Ana kamera F/1.6 diyafram değerine sahip 48 MP çözünürlüğündeyken, 8 MP ultrageniş açı, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik algılayıcısı sıralanıyor. Ön tarafta ise 32 MP’lik bir selfie kamerası mevcut. Telefonda 4000 mAh kapasiteli pil bulunurken, kutu içeriğinden 18W’lık hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Yazılım tarafında ise Android 9 Pie işletim sistemiyle MIUI 10 sürümünü görüyoruz.
8 Kasım itibarıyla Avrupa’da satılmaya başlanacak telefonun fiyatları ise şöyle:
- 3 GB + 32 GB: 179€
- 4 GB + 128 GB: 249€
Akıllı Telefonlar
IMEI kayıt ücretine yine zam geliyor!
Temmuz ayında zamlanan IMEI kayıt ücretine yılbaşında bir zam daha gelmesi bekleniyor. Eğer Cumhurbaşkanlığı tarafından oranlarda özel bir değişiklik yapılmaması durumunda, IMEI kayıt ücretlerine de yüzde 22.58’lik zam yansıyacak.
Bu yılın Temmuz ayında 618 TL‘den 1500 TL‘ye çıkan IMEI kayıt ücreti, 2020 yılı itibariyle beraber 1838 TL olacak. Yani kısaca IMEI kayıt ücretinin 338 TL daha da pahalanacağını söylemek gerekiyor.
İlginizi çekebilir: HP Smart Tank 615 | Kablosuz, kartuşsuz 18.000 sayfaya kadar baskı!
IMEI kayıt ücretine % 22,58 oranında zam
Vergi Usul Kanunu’na göre her yılbaşında bazı vergiler Yeniden Değerleme Oranı dikkate alınarak zamlanıyor. Yeniden değerleme oranı, TÜİK’in üretici fiyat endeksine göre yüzde 22,58 olarak açıklandı.
IMEI kayıt ücretlerinde oluşan bu fark, doğrudan yurtdışından getirilen akıllı telefon modellerinin fiyatlarına yansıyacak. Yani yurtdışından telefon getirmenin pek bir avantajı kalmayacak.
Bu kayıt ücretlerine bakılırsa hemen hemen fiyatların denk düştüğünü görmek mümkün olacak. Yeni akıllı telefonlar için de yurtdışı ile yurtiçi satış rakamları arasında çok bir fark oluşması beklenmiyor. Yine de özellikle yüksek fiyatlı, üst segment telefonların bazılarını yurt dışından getirmek daha mantıklı olmaya devam edecek.
Fiyatların güncellenmesi için yılbaşını beklemek lazım. Zamların uygulanacağı ve 1838 TL olarak güncelleneceği açıklanan kayıt ücretlerinin 2020 tarihinden sonra geçerli olması bekleniyor. Bu tarihe kadar ise 1500 TL olan kayıt ücretleri geçerli olacak. Şimdilik bir değişiklik söz konusu değil.