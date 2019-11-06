Huawei EMUI 10, P30 ve Mate 20’ye bu ay geliyor!

Huawei EMUI 10 güncellemesi, Huawei‘nin yenilenen güncelleme takvimine göre bu ay P30 ve Mate 20 akıllı telefonlarına sunulacak.

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Huawei EMUI 10 güncelleme takvimi

Çinli teknoloji devi Huawei, en güncel arayüzü EMUI 10‘un güncelleme takviminin son halini bugün paylaştı. Listeye göre; güncelleme ilk olarak ayın ortasında Huawei P30 ve P30 Pro modellerine verilecek. Ayın ikinci yarısında ise; Mate 20 serisi, Mate 20 X, Mate 20 RS Porsche Design, Honor 20 ailesi ve Magic 2 telefonları güncellemeye kavuşacaklar.

Listede ayrıca Huawei P20, P20 Pro ve Mate RS Porsche Design gibi cihazların da ayın ikinci yarısında EMUI beta programına alınacakları belirtiliyor. Bu telefonların dışında başka Huawei ve Honor modellerinin de güncelleme alacakları tahmin ediliyor. Son olarak bu tarihlerin Çin’de satılan Huawei telefonları için geçerli olduğunu ve global güncellemenin daha geç verileceğini söylemek gerekiyor.