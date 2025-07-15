Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat etme planı yapanları yakından ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı. ABD Ankara Büyükelçiliği, vize süreçlerine yönelik devrim niteliğinde bir karar alarak dijital dünyadaki izlerimizi mercek altına aldı. Yapılan resmi açıklamaya göre, ABD vize başvurusu sürecinde başvuru sahiplerinin kişisel sosyal medya hesaplarını “herkese açık” duruma getirmeleri artık bir zorunluluk. Bu yeni uygulama, ulusal güvenlik endişelerini önceliklendiren bir adım olarak nitelendirilirken, vize değerlendirme kriterlerine de yeni bir boyut kazandırıyor.

ABD Vize Başvurusu Yeni Kuralın Kapsamı: Hangi Vizeler ve Hesaplar İncelenecek?

Büyükelçilik tarafından yapılan duyuruda, bu yeni kuralın özellikle belirli vize kategorilerini hedef aldığı belirtildi. Şu andan itibaren geçerli olmak üzere F vizesi (akademik öğrenci), M vizesi (mesleki öğrenci) ve J vizesi (değişim programı katılımcısı) gibi göçmen olmayan vize türlerine başvuran herkes bu kurala tabi olacak. Başvuru sahiplerinin, kimlik doğrulaması ve ABD’ye kabul edilebilirlik incelemelerini kolaylaştırmak amacıyla tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını değiştirmesi bekleniyor. Bu durum, ABD vize başvurusu yapacak kişilerin dijital kimliklerini de hazırlık sürecine dahil etmelerini zorunlu kılıyor.

Bu politika değişikliğinin temel amacı, konsolosluk yetkililerinin başvuru sahibinin kimliği ve beyanlarının tutarlılığı hakkında daha kapsamlı bir görüşe sahip olmasını sağlamaktır. Artık vize mülakatı öncesinde, adayın dijital ayak izi de değerlendirme sürecinin önemli bir parçası haline gelecek. Dolayısıyla, başarılı bir ABD vize başvurusu için adayların sosyal medyadaki herkese açık paylaşımlarına daha fazla özen göstermesi gerekecek. Bu şeffaflık talebi, başvuru sürecinin seyrini doğrudan etkileyebilecek bir faktör olarak öne çıkıyor.

Sosyal medya düzenlemesine ek olarak, ABD Ankara Büyükelçiliği‘nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir başka uyarı daha bulunuyor. Kullanıcıları karşılayan “Yakında yeni bir randevu planlama sistemi uygulanacaktır” ifadesi, vize işlemlerindeki dijital dönüşümün sadece sosyal medya ile sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Bu durum, yakın gelecekte ABD vize başvurusu için randevu alma ve takip süreçlerinde de önemli değişiklikler yaşanabileceğinin sinyalini veriyor ve adayların süreci dikkatle takip etmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, ABD’ye seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşları için vize süreci artık eskisinden çok daha farklı bir yapıya bürünüyor. Sosyal medya profillerinin kamuyuaçık olması şartı, dijital çağın gerçeklerinin diplomatik süreçlere ne denli entegre olduğunu gösteriyor. Başvuru sahiplerinin, bu yeni döneme adapte olarak şeffaf bir profil sunması, ABD vize başvurusu sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlamaları adına kritik bir önem taşıyor.

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