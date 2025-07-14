Milyonlarca takipçisi bulunan dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni IShowSpeed, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a yaptığı ziyaretle gündeme oturdu. Şehrin tarihi ve turistik noktalarını gezen yayıncının canlı yayın anları, özellikle Galata Kulesi’nde yaşanan bir diyalogla tartışmalara neden oldu. Fenomenin İngilizce rehberlik talebine karşılık alamadığı iddiaları üzerine başlayan tartışmalar, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklama ile yeni bir boyut kazandı. Bu olay, IShowSpeed Galata Kulesi ziyaretinin beklenmedik bir şekilde ülke gündemine taşınmasına yol açtı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden IShowSpeed’in Rehber İddialarına Net Yanıt!

Kamuoyunda hızla yayılan ve olumsuz bir algı oluşturan görüntülere ilişkin DMM, konunun aslının farklı olduğunu belirtti. Yapılan resmi açıklamada, videoda yer alan personelin güvenlik görevlisi olduğu ve birincil sorumluluklarının ziyaretçi güvenliğini sağlamak ve genel yönlendirmelerde bulunmak olduğu vurgulandı. Tarihi bilgi aktarımının bu personelin görev tanımında yer almadığı net bir dille ifade edildi. Açıklama, IShowSpeed Galata Kulesi olayının yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığını ortaya koydu.

Yetkililer, Galata Kulesi’nin her yıl binlerce yabancı turist ağırladığını ve dil bariyerini ortadan kaldıran modern çözümlere sahip olduğunu belirtti. Ziyaretçilerin, farklı dillerde hizmet veren profesyonel rehberlerden veya QR kod destekli dijital sistemler aracılığıyla istedikleri dilde bilgi alabildikleri vurgulandı. Bu teknolojik altyapı sayesinde, IShowSpeed Galata Kulesi ziyaretinde yaşanan türden iletişim sorunlarının aslında kolayca aşılabileceği anlaşıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, özellikle sosyal medya platformlarında kısa süreli görüntüler üzerinden yapılan yorumların kültürel ve turistik değerleri hedef aldığını ifade etti. Bu tür yanıltıcı içeriklerin, kamuoyunu yanlış yönlendirerek olumsuz bir algı oluşturma potansiyeline dikkat çekildi. IShowSpeed Galata Kulesi vakası, bu durumun en somut örneklerinden biri olarak gösterildi ve vatandaşlar teyitli bilgilere itibar etmeye davet edildi.

Ünlü yayıncının ziyaretiyle başlayan ve kısa sürede büyüyen tartışmalar, resmi makamların açıklamasıyla farklı bir çerçeveye oturdu. Olay, dijital çağda bilginin ne kadar hızlı yayıldığını ve aynı zamanda dezenformasyonun ne denli tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. IShowSpeed Galata Kulesi deneyimi, kültürel mirasın korunması ve doğru bilgilendirmenin önemini bir kez daha hatırlattı.

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