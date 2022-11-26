ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) Çinli Huawei ve ZTE şirketlerinin tüm yeni telekom ekipmanlarının ve güvenlik kameralarının satışını yasaklıyor. Telekomünikasyon düzenleyicisine göre, bu cihazlar ulusal güvenlik için risk oluşturuyor.

Federal İletişim Komisyonu, Çinli teknoloji şirketleri Huawei ve ZTE’nin tüm telekom ve video izleme cihazlarını onaylamayı durdurmaya oybirliğiyle karar verdi. Onay olmadan cihazlar Amerika Birleşik Devletleri’nde satılamaz veya Amerika Birleşik Devletleri’ne ithal edilemeyecek. Ancak, halihazırda onaylanmış olan cihazlar ABD’de satılmaya devam edileceği açıklandı.

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Yeni kurallar, altyapısında kullanılabilecek Huawei ve ZTE cihazlarını da etkiliyor. Ancak FCC başkanı Jessica Rosenworcel yaptığı bir açıklamada yeni kuralların potansiyel olarak tüketici cihazlarını da etkileyebileceğini iddia ediyor. Kurallar aynı zamanda Huawei ve ZTE’nin iştirakleri ve iki telekom devinin yeniden markalanan ekipmanları için de geçerli.

Yeni kurallar ayrıca Çinli Hytera, Hikvision ve Dahua şirketlerinin telekom ve video gözetim ekipmanlarının ithalat ve satışına daha az kapsamlı kısıtlamalar getiriyor. Bu şirketlerin ekipmanları “kamu güvenliği, hükümet tesislerinin güvenliği, kritik altyapının fiziksel gözetimi veya diğer ulusal güvenlik amaçları” için pazarlanamayacak.

Kısa bir süre önce ABD de Çin’e gelişmiş çip ve çip üretim ekipmanı ihracatına geniş kapsamlı kısıtlamalar getirmişti.