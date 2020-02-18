Huawei Mate XS 24 Şubat tarihinde tanıtılabilir!

MWC 2020 iptal edildiği için etkinlikte yapacağı yeni cihaz duyurusunu erteleyen Huawei, özel bir tanıtım etkinliği ile bunu gidermeyi hedefliyor. Markanın ikinci katlanabilir telefonu Huawei Mate XS, 24 Şubat tarihinde düzenlenecek etkinlik ile resmen duyurulabilir!

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Huawei Mate XS için heyecanlandıran basın duyurusu!

Huawei, yaptığı açıklama ile 24 Şubat tarihinde bir “sanal basın toplantısı” düzenleyeceğini doğruladı. Özel etkinlikte şirket yetkilileri tarafından önceden kaydedilmiş bir açılış konuşması izlettirilecek, ardından katılımcılara cihaz deneyimi sunulacak. Huawei, bu yüzden etkinliği bir lansmandan daha çok basın toplantısı olarak ifade ediyor. Bunun yanı sıra Barselona’da gerçekleştirilecek etkinlik, MWC 2020’nin iptalinin ardından düzenlenen ilk bağımsız organizasyon olacak.

Huawei’ye yakın kaynaklara göre, etkinliğin en önemli duyurusu ise markanın yeni katlanabilir akıllı telefonu olacak. Huawei Mate XS modeli olduğu tahmin edilen cihaz, Huawei’nin bu alandaki ikinci ürünü niteliğini taşıyacak. Tasarım açısından Huawei Mate X’in bir evrimi olduğu öğrenilen telefon; daha kompakt ve dayanıklı bir hale bürünüyor. Marka CEO’su Richard Yu, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamasında cihazın Kirin 990 5G işlemciye sahip olacağını belirtmişti. Dolayısıyla katlanabilir telefon, amiral gemisi seviyesinde özellikler barındırmayı sürdürecek.

Sanal basın toplantısı adı verilen etkinlikte yalnızca Huawei’nin yeni katlanabilir telefonu boy göstermeyecek. Markanın tüketici elektroniğine yönelik birkaç yeni ürünü de teknoloji tutkunu tüketiciler ile buluşturulacak. Son olarak etkinliğin hemen ardından Honor’un da aynı alanda benzer bir duyuru gerçekleştireceğini belirtelim.