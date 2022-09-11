Çinli teknoloji devi Huawei, bildiğiniz üzere 2019 yılından itibaren ABD’nin çeşitli yaptırımlarıyla karşı karşıya. Mayıs 2019 tarihinde Trump yönetimi, başta Huawei olmak üzere ABD ekonomisini tehdit ettiği iddia edilen birçok şirkete ambargo uyguladı. Çinli şirket, kendisinin kritik ABD tedarikçilerine erişimini kısıtlayan bir kara listeye eklendi. Özellikle de satış rakamlarının rekor kırdığı bir dönemde Huawei, bu yaptırımlar nedeniyle zirveden çok uzaklaştı.

8 Eylül Perşembe ise hem Huawei hem de ülkesi Çin için sevindirici haberler geldi. ABD hükümetinin, kara listedeki firmalar adına teknoloji pazarındaki ambargoları hafifleteceği iddia ediliyor. ABD’de bulunan Ticaret Departmanı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, Perşembe günü yaptığı açıklamada kara listede olan şirketler için bazı yazılım ve teknolojilerin kullanılmasına izin verdiğini açıkladı. Biden hükümeti hala Çin’in yavaş yavaş bir teknoloji tekeli haline gelmesinden endişeli olsa da bu tür yaptırım eylemleriyle kendilerine daha çok zarar verdiklerini anladılar. Bu sebepten dolayı artık hükümet, Çin’in bağımsız şirketlerine ambargolar uygulamak yerine bazı teknoloji yatırımlarıyla elini güçlendirmek istiyor.

Huawei, Artık Tehdit Olarak Görünmüyor

2019 yılında Çinli şirketlere uygulanan yaptırımlar ile kızgınlaşan ABD-Çin arasındaki teknoloji savaşı hala devam etmekte. En son olarak bilgisayar, telefon ve bir çok elektronik üründe kullanılan akıllı çip rekabeti ile gündeme gelen savaş, ABD’nin şok kararlarıyla devam ediyor. Perşembe günü Ticaret Departmanı Sanayi ve Güvenlik Bürosu açık teknoloji pazarında geçmişte ambargo uygulanan şirketlerin bazı yasaklarını hafifletti. Bu şirkeler arasında gözümüze ilk çarpan firma tahmin edersiniz ki Huawei.

Sanayi ve güvenlikten sorumlu Ticaret Müsteşarı Alan Estevez, bu konu hakkında açıklamalarda bulundu:

“ABD’li paydaşların, özellikle belirledikleri kritik ancak bazen görünmez standartların önemli ulusal güvenliğin yanı sıra ticari etkilerinin olduğu durumlarda, uluslararası standart kuruluşlarına tam olarak dahil olmaları gerekiyor”

Sözlerine bu ambargolar rağmen büyük bir çoğunluğu artık kendi öz kaynaklarının içerdiği cihazlarını üretmeye devam eden Huawei hakkında devam eden müsteşar, şirketin artık ABD adına bir tehdit olmadığı belirtti.

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