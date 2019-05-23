ABD, Güney Kore’ye Huawei konusunda baskı yapıyor

ABD, sürmekte olan ticaret savaşında Çin‘den istediğini elde etmek için Huawei‘ye karşı olan baskısını durdurma niyeti yok. ABD Dışişleri Bakanlığı görevlisinin Güney Koreli ortaklarla yaptığı bir toplantıda, LG Uplus‘ın hassas alanlarda hizmet vermemesi gerektiğini, çünkü taşıyıcı Huawei ekipmanlarını kullandığını belirtti.

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Şirketten gelen resmi bir açıklamada, Güney Kore’nin veya ABD’nin dışişleri bakanlıklarının resmi bir talebi olmadığını söyledi. Bununla birlikte Washington, müttefiklerini Huawei’yi ağlarını tedarik etmekten alıkoymaya zorluyor. ABD başkanının Qualcomm ve Google gibi şirketleri Çinli üreticiyle bağlarının kopması için baskı yapması geçen günlerde zirveye ulaşılmıştı.

Güney Kore, ABD’nin bir müttefiki olabilir, ancak Çin, Asya ülkesi için en büyük ihracat pazarı olmaya devam ediyor. Hükümet, verilerini yayınladı ve tüm ihracatın yaklaşık dörtte birinin Çin’e yöneldiğini açıkladı. Güney Koreli dışişleri bakanlığı, ABD’nin 5G ekipmanlarının güvenliği konusundaki konumunun farkında olduğunu söyledi.