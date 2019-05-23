Redmi Note 7’nin tüm kamera modları #3(VİDEO)

Kamera modları serimizin üçüncü videosunda konuğumuz Xiaomi’nin alt markası olan Redmi’nin ürettiği Note 7 modeli. Redmi Note 7‘nin tüm kamera modlarına bu videomuzda baktık.

Redmi Note 7’nin tüm kamera modları #3

Redmi Note 7 kamera özellikleri

Fiyat/performans cihazı olarak görülen Redmi Note 7, Snapdragon 660 işlemcisi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Snapdragon 660 işlemcisi ile yapay zeka özelliklerini daha iyi kullanabilen cihaz, kamera kombinasyonları ile fiyatına göre iyi işler başarabiliyor. Arka tarafında çift kamera bulunan cihazda, ana kamera olarak 48 MP çözünürlüğe sahip Samsung’un GM1 sensörü kullanılırken, derinlik algılayıcı kamera olarak ise 5 MP çözünürlüğünde bir sensör kullanılmış. Cihazın arka kamerasında 1080p 60 fps, 1080p 30 fps, 720 60 fps ve 720p 30 fps videolar kaydedebiliyoruz.

Redmi Note 7‘nin ön tarafında 13 MP çözünürlüğünde bir sensör kullanılırken bu sensör 1080p 30 fps ve 720p 30 fps videolar çekmemize olanak sağlıyor. Yapay zeka ile portre modu fotoğraflar, sahne algılama ve iyileştirme özellikleri de cihazın ön kamerasında bulunuyor.

Not: Videodaki fotoğraflara bu linkten ulaşabilirsiniz: