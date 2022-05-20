a16z, Roblox ve Blizzard tarafından desteklenen bir oyun fonu başlattığını duyurdu. Duyurulan oyun fonu GAMES FUND ONE, oyun stüdyoları, oyuncuları destekleyen tüketici uygulamaları ve dijital oyunlar için altyapı araçları için kullanılacak.

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Popüler VC firması a16z, oyun endüstrisine yatırım yapmaya adanmış 600 milyon dolarlık bir fon olan GAMES FUND ONE‘u başlattığını duyurdu. Firma, yeni nesil dijital oyunları oluşturmak için Roblox, Blizzard, Riot Games, Discord, Twitch ve daha fazlasının kurucuları ve kurucu ortakları dahil olmak üzere endüstri liderlerinden destek aldı.

“Geleceği, teknolojinin onu nasıl şekillendirdiğini ve onu nasıl inşa ettiğimizi anlamak için yeni bir site.”

Önde gelen VC firması a16z, en son hamlenin, oyunların tüketici ekosisteminde “yeniliği teşvik ettiği” ve gelecek yüzyılın “önemli noktası” olduğu inancına dayandığını söyledi.

Fortnite, League of Legends ve Minecraft gibi devlerin her yıl milyarlarca dolar gelir elde ettiğini göz önünde bulunduran a16z, oyun altyapıları ve teknolojileri tarafından desteklenen Metaverse’in potansiyel olarak 300 milyar dolarlık oyun endüstrisine meydan okuyabileceğine inanıyor.

Fon ile ilgili yapılan açıklamada, fonun gelecek vaat eden oyun stüdyolarına, oyuncu toplulukları etrafında kurulan tüketici şirketlerine ve gelecek oyunlar ve Metaverse için hayati önem taşıyan altyapı araçlarına ve hizmetlerine gideceğini belirtti. Ayrıca fon, portföy şirketlerine topluluklar oluşturmaktan sanal ekonomileri yönetmeye, IP lisanslamaya ve geliştirme ekipleri oluşturmaya kadar yardımcı olacak. GAMES FUND ONE’ı “neredeyse on yıllık bir yapım” olarak gören VC firması, 2010’larda Zynga ve Oculus gibi şirketleri destekleyerek başladığı oyun çabalarını hatırlattı ve sektöre olan kesin inancının daha da güçlendiğini belirtti.

Popüler VC firması geçtiğimiz ay bu tür uygulamaların “bu teknolojik hareketin nasıl oynayacağına dair temel olan yeni araştırma zorluklarını ortaya çıkarabileceğini” iddia ederek Web3 odaklı bir kripto araştırma ekibi oluşturmuştu. Ekip, laboratuvarı Web3 alanındaki sorunları çözmeye ve yeni nesil internetin bilim ve teknolojisini ilerletmeye adanmış bir araştırma merkezi olarak görüyor.