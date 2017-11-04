Android 8.1’in Getireceği Yenilikler Ortaya Çıkmaya Başladı!

Android 8.1’in geliştirici versiyonu, Google Pixel ve Nexus telefonlarında birkaç gündür kullanılmaya başlandı ve daha çok yazılım tabanlı bir güncelleme gibi gözükse de, çok dikkat çekici ve önemli performans iyileştirmeleri ile geliyor.

Daha kesin bir ifadeyle 8.1 güncellemesi, ekran kaydırma özelliğini ve genel tecrübeyi çok daha pürüzsüz hale getiren genel değişikliklerinin bir kısmını getiriyor. Google Pixel telefonlarını güncelleyenlerin dillerinden düşürmedikleri bir performans gelişimi göze çarpıyor. Güncelleştirmenin büyük bir performans artışı sağlayacağı bir yana, bu güncellemenin şimdilik yalnızca geliştiricilere açık olduğunu bilmek gerek. Yani hala yapım aşamasında ve herkesin kullanabileceği bir stabilliğe sahip olmayabilir.

Bunlarla birlikte 8.1’in getireceği yenilikler hakkında Google, pek bir bilgi paylaşmadı. Şu anda elimizde bulunan tek bilgi bir Reddit kullanıcısının paylaştığı bilgiye göre Google, Android’in renderlamasında büyük bir iyileştirme yaparak, cihazın ekran kaydırma özelliğini bir hayli yumuşatması.

Bakalım Google ileride bu güncelleme ile alakalı ne gibi bilgiler paylaşacak…