Türk Telekom, Şırnak İl Müdürlüğü çalışanı Yılmaz Çabuk’un başından geçen gerçek bir hikayeyi kısa bir video ile canlandırdı.

İletişim, teknoloji ve insan duyarlılığı birleşince bir annenin askerdeki oğlundan haber alabilmesi için gereken büyük gücün ortaya çıkmasını anlatan video, sosyal medyada da çok büyük ilgi gördü. Türkiye’nin dört bir yanındaki çalışanlarının asıl görevinin insana fayda sağlamak olduğuna inanan Türk Telekom, yayımladığı duygu yüklü videosunda Beytüşşebap’ta askerlik yapan oğluna ulaşamayan anneyi oğluyla uydu telefon aracılığıyla buluşturmasını anlatıyor.

Türk Telekom çalışanı Yılmaz Çabuk’un hikayesinden ilham alarak hazırlanan videoda, günlerdir birbirinden haber alamayan anne ile oğlun telefon sayesinde buluşması anlatılıyor. 2012 yılında Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaşanan heyelan sebebiyle kopan hatlar yüzünden oğluna günlerdir ulaşamayan asker annesi, son çare olarak Şırnak Türk Telekom İl Müdürlüğünü arayarak yardım istiyor. O dönemde Şırnak’ta görev yapan Yılmaz Çabuk ise annenin yüreğine su serperek, anneyi oğluyla konuşturuyor.

Yılmaz Çabuk, oğlundan haber alamayan endişeli anneye yardım etmek için önce Beytüşşebap’ta heyelan meydana geldiğini ve ekiplerin durmaksızın kopan kabloları bağlamak için çalıştıklarını söyleyerek asker annesinin oğlundan haber beklemesini söylüyor. Çabuk, anneye yardım etmek için bölgedeki ekipleri seferber ediyor. Askerin görev yaptığı birliğe giden Yılmaz Çabuk, anneyi uydu telefon ile askerdeki oğluyla konuşturuyor. Oğlunun sesini duyan ve rahatlayan annenin endişesi, sevinç gözyaşlarına dönüşüyor

Türk Telekom CEO’su Paul Doany’nin Türkçe seslendirdiği ve “Hiç kopmayan bağları sağlamlaştırmanın gururuyla” sözleriyle son bulan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Yayımlanan video sosyal medya üzerinden çok fazla ilgi görmeye başlayınca, Türk Telekom CEO’su Paul Doany, tüm Türk Telekom çalışanlarının ‘Türkiye’ye Değer’ bilinciyle ülkenin dört bir yanına iletişim altyapısını taşımak ve hiç kopmayan bağları sağlamlaştırmak için gayret ettiklerini belirterek, önümüzdeki dönemde de ülkenin dört bir yanında insanımız için çalışan ve Türkiye’ye değer katmak için gayret eden çalışanlarımızın bu hikayelerini paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.