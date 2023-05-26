Vivo, Endonezya’da iki yeni Y serisi telefonları olan Y36 4G ve Y36 5G’yi piyasaya sürdü. Her iki telefon da farklı bir işlemci dışında aynı özelliklere sahip olarak geliyor. İşte detaylar.

İçindekiler Vivo Y36 serisi teknik özellikleri ve özellikleri

Vivo Y36 serisi teknik özellikleri ve özellikleri

Vivo Y36 ve Y36 5G, 6,44 inç ölçülerinde LCD merkez hizalı delikli ekran paneliyle geliypr. Ekran FHD+ çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip. Ayrıca cihazın arka panelinde dinamik bir cam tasarım bulunuyor ve kare şeklinde bir kamera modülüne ev sahipliği yapıyor. Ek olarak güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusu da mevcut.

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Görüntüleme cephesinde, Vivo Y36 4G ve Y36 5G çift arka kamera kurulumuna sahip. Kurulum, 50MP birincil sensör ve bir LED flaşla eşleştirilmiş 2MP derinlik lensinden oluşuyor. Ön tarafta ise 16MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Donanım kanadına geçecek olursak, Vivo Y36 4G bir Snapdragon 680 işlemci ile donatılmışken, Y36 5G bir Dimensity 6020 işlemci ile geliyor.. Her iki telefonda da 8GB RAM ile birlikte 8GB sanal RAM yer alıyor. Cihazlar microSD kart yuvası aracılığıyla genişletilebilir 256GB yerel depolama alanına sahip. Akıllı telefonlar, 44W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pil kapasitelerine sahip. Yazılım kısmında Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 ile beraber geliyor.