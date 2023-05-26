Son araştırmalara göre, zorlu ekonomik koşullar Avrupa akıllı telefon pazarında düşüşe neden oluyor. 2023’ün ilk çeyreğinde, akıllı telefon sevkiyatlarında yıllık bazda %23’lük önemli bir düşüş yaşandığı görülüyor. Enflasyon, yüksek faiz oranları, yükselen enerji fiyatları ve Rusya-Ukrayna çatışması gibi faktörler, tüketicilerin harcamalarını kısıtlamasına yol açıyor. Bu nedenle, 2023’ün ilk çeyreği Avrupa’da akıllı telefon sevkiyatları için en düşük dönem olarak kaydedildi.

Ancak, Samsung ve Apple gibi büyük markaların performansı dikkat çekiyor. Samsung, Galaxy S23 serisi gibi yeni amiral gemisi modelleriyle liderlik konumunu korurken, Apple pazar payında hafif bir artış elde etti. Xiaomi ise 2022’nin ilk çeyreğindeki düşüşün ardından büyüme yaşayan tek büyük satıcı oldu.

Counterpoint Research Direktör Yardımcısı Jan Stryjak, önümüzdeki çeyreklerde ekonomik baskının azalacağını ve tüketici güveninin artacağını öngörerek temkinli bir iyimserlik ifade etti. İstikrarlı bir ekonomik ortamda, Avrupa akıllı telefon pazarının yeniden canlanmasının beklendiği belirtildi.

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Zorluklara rağmen, Samsung’un yenilikçi ürünlerinin ve Xiaomi’nin dayanıklılığının, Avrupa akıllı telefon pazarında toparlanma sürecini hızlandırabileceği düşünülüyor. Tüketicilerin ekonomik koşullar iyileştikçe pazara dönmesi bekleniyor.

Counterpoint Research Direktör Yardımcısı Jan Stryjak konu ile ilgili olarak; “Yaşam maliyeti krizi Avrupalı ​​tüketicileri sefalete uğratmaya devam ederek 2023’ün başlangıcını son derece zorlu hale getirdi. Bununla birlikte, piyasada bazı olumlu gelişmeler de olmuştur. Samsung, 2022 yılının aynı dönemine göre pazar payını kaybetmesine rağmen hem S22 hem de S21 modellerini geride bırakan en yeni amiral gemisi Galaxy S23 serisini başarıyla piyasaya sürerek liderlik konumunu korumayı başardı. Apple, ise, düşüşünün rakiplerine göre daha az şiddetli olmasına rağmen, geçen yıla göre pazar payında hafif bir artış elde etti. Bununla birlikte, bu zorlu ortamda göze çarpan performans cansız bir 2022 Q1’inden geri dönen, yıldan yıla büyüme yaşayan tek büyük satıcı olan Xiaomi oldu.” ifadelerini kullandı.