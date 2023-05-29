Samsung, uzun bir süredir amiral gemisi akıllı telefonları için yeni işlemcilerini piyasaya sürmüyordu. Ancak görünüşe göre şirket bu konuda çalışmalara başlamış durumda. Daha önce Şubat ayında, 10 çekirdekli Exynos 2400 CPU hakkında bazı bilgiler paylaşılmıştı. Şimdi ise şirketin Exynos 2300 adı verilen bir yonga seti üzerinde çalıştığı görülüyor, bu da 10 çekirdekli bir tasarımı ifade ediyor.

Geekbench’te, SM-S919O model numarasına ve 9 çekirdekli CPU mimarisine sahip yeni bir Samsung akıllı telefon ortaya çıktı. CPU, 2.60 GHz’de çalışan bir çekirdek, 4 çekirdek ise sırasıyla 2.59 GHz ve 1.82 GHz hızlarında çalışıyor. Bu da 1+4+4 şeklinde bir konfigürasyonu gösteriyor ve iddialara göre Exynos 2300 yonga setini temsil ediyor.

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Daha önceki söylentilere göre, Exynos 2300’ün 9 çekirdekli bir CPU yapısına sahip olması gerekiyordu ve bu yapıda 3.09 GHz hızında çalışan bir prime Cortex-X3 çekirdeği, 2.65 GHz hızında çalışan dört Cortex-A715 çekirdeği ve 2.1 GHz hızında çalışan dört Cortex-A510 çekirdeği bulunması bekleniyordu.

Son zamanlarda Geekbench’te ortaya çıkan bu yonga seti, yakın zamanda ismi belirtilmeyen bir Samsung telefonunda kullanıldığına dair dikkat çekici bir benzerlik gösteriyor. Tahmini CPU frekansları gerçek değerlerden farklı olabilir, çünkü henüz geliştirilmekte olan donanım için tipik bir durumdur.

Ayrıca, yaklaşan Exynos 2300 yonga setinin GPU’sunun, AMD’nin RDNA2 mimarisine dayalı bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Ancak, gelecek telefon ve yonga seti hakkında diğer detaylar hala gizli tutuluyor. İlerleyen aylarda daha fazla ayrıntı öğrenmemiz gerekecek.