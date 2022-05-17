Hepsiburada üzerinden satın aldığımız Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı TWS kulaklığı satın aldık ve inceledik. | Elvita i12 isimli kulaklık Apple AirPods benzeri tasarımıyla dikkat çekiyor. Soft, yumuşak dokuya sahip olan kutusu pek kaliteli durmasa da iyi bir hissiyat oluşturuyor. Bluetooth 5.0 bağlantısıyla güncel akıllı telefonlar, tabletler ve PC’ler ile bağlantı sağlayabiliyor.

Her bir kulaklıkta 55 mAh, kutusunda ise 600 mAh bataryası bulunan kulaklıklar görece uzun bir batarya ömrü sunmayı vadediyor. Bluetooth eşleşmesini i12 adıyla beraber yapan kulaklıklar, üzerindeki kırmızı ve mavi ışıklar ile eşleşmesini yapıyor.

85 TL fiyatla satılan bu Elvita i12 TWS kulaklığa Hepsiburada üzerinde göz atmak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.